Пташеня страуса на ім’я Симон, маленькі лані Альбіна та Есмі, мавпенятко Ізі — це не персонажі якоїсь дитячої казки чи вистави, а мешканці Одеського зоопарку. Усі вони з’явилися на світ цього року.
У зеленої мавпочки дитинча народилося в середині червня, весь час перебуває біля мами й обережно знайомиться з навколишнім світом. У вольєрі звичайних європейських та білих ланей можна спостерігати за молодим поповненням. Малюки вже впевнено тримаються на ніжках, граються та опановують новий простір під наглядом матусі. Народили діточок і скунси. Двійко маленьких хижаків активні, із задоволенням бавляться.
В Одеському зоопарку за традицією організували конкурс «Дай ім’я малюкові». Журі з працівників зоопарку збирало пропозиції від дітей і дорослих та підбило підсумки конкурсу. А нещодавно тут влаштували свято «День малюка» з нагоди народження тваринок, під час якого всі новонароджені отримали імена.
Фантазії одеситам не забракло, тож тепер у зоопарку мешкають антилопа Нільгау, косуля Грація, скунси Чіп і Дейл, баклани Чук і Гек. А Білосніжка, Золотоволоска, Рапунцель та Попелюшка — то не красуні з казок, а 4 домашні кізочки, що мешкають у «Сільському дворику», де їх можна не тільки побачити, а й погладити та погодувати.
Роздаванням імен «День малюків» у зоопарку не обмежився. На маленьких відвідувачів чекали чимало ігор і розваг, що їх пропонували герої з «Аліси в країні чудес» — сама Аліса, Божевільний Капелюшник та Чеширський Кіт.
Ну а кульмінацією свята, як завжди, стало купання найбільшої мешканки звіринцю — індійської слонихи Венді. До речі, Одеський зоопарк — єдиний в Україні, де розмножуються індійські слони. 1992 року в пари народилося перше слоненя Сім Елефант, відомий під ім’ям Фантік, він став артистом європейського цирку шапіто. 1998-го народилася дівчинка-слоненя Тенді, нині вона мешкає в Харківському зоопарку. А 2004 року в Таруна й Венді з’явилося третє слоненя Дюк.
Одеський зоопарк — один із найстаріших в Україні. У вересні 2017 року йому виповниться 95 років.