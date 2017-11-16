Третій комітет 72-ї сесії ГА ООН схвалив проект резолюції «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)». Співавторами документа стали 42 країни. Попри шалений тиск Російської Федерації, за документ проголосувала 71 держава, проти 25 і 77 утрималися, повідомляє прес-служба МЗС. Серед країн, які не підтримали проекту кримської резолюції, крім Росії, Білорусь, Сербія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Китай, Куба, Індія, Північна Корея та інші. Журналісти звернули увагу, що Румунія, Польща та Угорщина, відносини з якими в Києва протягом останнього місяця трохи напружилися через ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту, резолюцію підтримали.
Сам текст проекту резолюції — продовження торішньої резолюції Генасамблеї 71/205 щодо прав людини в окупованому Криму. Рішення про внесення нового документа зумовлене «продовженням злочинної політики РФ у окупованому Криму», пояснили у вітчизняному зовнішньополітичному відомстві. «Змушені констатувати, що Росія не виконала жодного положення попередньої резолюції ГА ООН 71/205, продовжуючи репресії щодо етнічних українців, кримських татар та інших осіб, які висловлюють незгоду з окупацією півострова», — йдеться у повідомленні. Крім того, попри численні заклики міжнародної спільноти, Москва відмовляється надати доступ до території тимчасово окупованого Криму представникам ООН.
Такі оцінки ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму збігаються з висновками управління Верховного Комісара ООН з прав людини, яке на виконання резолюції 71/205 підготувало та у вересні цього року оприлюднило доповідь «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополь». У доповіді зроблено однозначний висновок: ситуація з правами людини в Криму після його окупації Російською Федерацією значно погіршилася.
Цьогорічна резолюція має на меті змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини. Оновлений текст проекту резолюції значною мірою підсилює вимоги міжнародного співтовариства до країни-окупанта, наголошує МЗС. У документі міститься заклик до Москви виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти РФ, ухвалене у квітні цього року, яке Кремль проігнорував. Важливі елементи резолюції — засудження незаконного застосування в окупованому Криму правової системи РФ, а також експропріації власності, автоматичного поширення російського громадянства на резидентів Криму та призову до лав ЗС РФ.
Кримську резолюцію буде винесено на голосування пленарного засідання Генасамблеї ООН у другій половині грудня.