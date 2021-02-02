Імунізація добровільна, але українців закликають подбати про себе та навколишніх

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Участь у засіданні взяли представники Кабінету Міністрів, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного агентства автомобільних доріг, голови ОДА та інші.

Прем’єр-міністр наголосив, що потрібно чітко визначити потребу держави у вакцинах на цей рік.

«Вакцинування людей повинне розпочатись у лютому. У нас є затверджений Національний план, який визначає 5 етапів вакцинації. Усе це має бути відображене в Календарному плані на цей рік. Зокрема, хто, коли й де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від коронавірусу», — підкреслив Денис Шмигаль.

Під час засідання заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко презентував Календарний план вакцинації населення у 2021 році.

Також головний державний санітарний лікар зауважив, що оперативний штаб з протидії вакцинокерованим інфекціям у МОЗ, з урахуванням соціологічних опитувань, визначив прогнозовану кількість вакцин для закупівлі Україною на рівні 15 мільйонів додаткових доз.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що вакцинація має бути безкоштовною. Цей аспект імунізації він докладно о бговорив з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

«Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, той захист, який має надати держава громадянину в час пандемії. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. Вакцина проти COVID-19 — не те, на чому має заробляти держава», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19.

Імунізація буде добровільною. Однак і Президент, і МОЗ сподіваються, що українці уважно поставляться до здоров’я, розуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.

«У нас завжди точаться суперечки щодо навіть уже відомих вакцин. Але цього разу йдеться не лише про національні програми, йдеться про світову програму із захисту населення в кожному куточку планети. Отримати вакцину проти коронавірусу — це не просто убезпечитися самому й позбутися набридливих масок. Це також турбота про всіх, це внесок у те, що всі повернемося до звичного життя й відновимо світові комунікації», — зазначив Президент.

Очільник МОЗ зауважив, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім, а першими отримати щеплення зможуть уразливі категорії населення.

«Скоро детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення — літні люди. Активно й результативно працюємо в межах ініціативи COVAX. Зважаючи на потужності щодо вакцинування людей упродовж місяця, маємо рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації. Вакцини перевірятимуть багаторазово, українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуться в належних умовах», — запевнив Максим Степанов.

Як повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech.

«МОЗ отримало офіційного листа від глобальної ініціативи COVAX із підтвердженням поставки в межах першої хвилі. Серед 72 країн, які надіслали заявки, було відібрано 18, зокрема й Україну. Ми підготували всю логістичну інфраструктуру, здатні забезпечити холодовий ланцюг зберігання вакцини будь-якого виду від -70 до +8 градусів. Це стало визначальним чинником для отримання вакцини. Першими безкоштовну вакцину отримають лікарі на передовій боротьби з коронавірусом та військові в ООС.

Крім того, протягом першого півріччя в межах COVAX зможемо отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз британської вакцини AstraZeneca/Oxford, яку нещодавно схвалили в Європейському Союзі. Її також використовуватимуть для безкоштовної вакцинації українців відповідно до затвердженого плану», — пояснив Денис Шмигаль.

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