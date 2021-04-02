Українська влада, медики й науковці не втомлюються закликати співвітчизників вакцинуватися проти COVID-19. Вони наголошують: «Імунізація — найважливіший інструмент боротьби з пандемією. Вона запобігає новим захворюванням і смертям. Тобто вакцинуватися означає жити».

Коронавірус, на жаль, швидко поширюється територією України. Дедалі більше областей потрапляють у «червоні» зони епідемічної небезпеки. «УК» дізнався, чому стрімко зростає рівень захворюваності на COVID-19, як українці ставляться до кампанії вакцинації, як на її процес впливає перебування регіону в «червоній» зоні та що потрібно знати про роботу пунктів щеплень.

Генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина констатує, що основних причин зростання захворюваності на COVID-19 дві.

«Перша — недотримання населенням елементарних протиепідемічних вимог. Укотре кажемо, що носіння масок, запобігання масовим скупченням людей, дотримання дистанції, користування антисептиками — це ті прості речі, які допоможуть нам запобігти поширенню COVID-19. Закликаємо жителів «червоних» зон дотримуватися всіх протиепідемічних вимог, тому що саме це зупинить поширення хвороби.

Друга причина — сезонне зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. А COVID-19 — теж гостра респіраторна вірусна інфекція, шлях її передачі такий самий, як і грипу», — каже фахівець.

Безпечно й безплатно

Згідно з національною дорожньою картою вакцинації, кампанія має відбутися у п’ять етапів. Перший розпочався 24 лютого. Мобільні бригади вакцинували медиків, які працюють із пацієнтами, хворими на COVID-19, персонал і мешканців закладів для літніх людей, військовослужбовців на східному фронті. Менш ніж за місяць Україна перейшла до другого етапу вакцинації. З 22 березня до кампанії імунопрофілактики долучаються нові цільові групи: решта медичних працівників, зокрема сімейні лікарі, люди старші 80 років, соціальні працівники. Вакцинацію здійснюють у пунктах щеплення й мобільні бригади з імунізації. Саме з 22 березня почали відкривати пункти щеплення, розташовані в закладах охорони здоров’я, переважно первинної медико-санітарної допомоги. Уже підготовлено до роботи понад 1200 пунктів щеплення для імунопрофілактики COVID-19.

У кількох регіонах такі кабінети щеплень працювали в пілотному режимі з 19 березня. Усі вони обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю та чинного законодавства. Медичні працівники, які здійснюватимуть вакцинацію, пройшли відповідне навчання. Першими вакцинують спеціалістів, які проводитимуть щеплення у стаціонарних пунктах. Наступні — фахівці центрів первинної медико-санітарної допомоги, які в них працюють, а також лікарі нековідних лікарень, нековідних стаціонарів.

Передбачено вакцинацію людей віком понад 70 років. На другому етапі вакцинальної кампанії МОЗ рекомендувало залучати до імунізації організовані колективи, зокрема приватні заклади охорони здоров’я, аптечні заклади. Записатися до листа очікування вакцинації можна за допомогою застосунку чи порталу «Дія», через контакт-центр МОЗ за номером 0-800-60-20-19. Люди старші 80 років можуть записатися через своїх сімейних лікарів. Усі вакцини ефективні й безпечні. Вакцинація безплатна», — запевняє Роман Родина.

Паралельно формується електронна черга на вакцинацію для всіх охочих. У Центрі громадського здоров’я кажуть, що на 25 березня майже 350 тисяч українців зареєстровано в електронному списку очікування. Цей список формується, щоб краще спланувати й організувати процес вакцинації. Коли настане етап вакцинації групи, до якої належить людина, що стала в чергу, з нею зв’яжуться і запропонують обрати конкретну дату й час щеплення.

На 29 березня в Україні вакциновано майже 213 тисяч оcіб.

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Сергій Дубров підкреслює, що всі зареєстровані в Україні вакцини проти коронавірусу схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Вони мають високу ефективність запобігання захворюванню. І якщо людина вакцинована, вона має невеликий шанс захворіти на COVID-19. Це фактично унеможливлює тяжкий або критичний перебіг недуги, а помирають саме такі хворі.

Нині в Україні використовують вакцину CoviShield виробництва індійського Інституту сироватки крові, вироблену за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca. Україна отримала і першу партію вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech — 200 тисяч доз із загального законтрактованого обсягу 1,9 мільйона доз.

На останній селекторній нараді у Президента України щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби МОЗ інформувало, що найближчим часом Україна в межах програми COVAX отримає 300 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення — саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет. Тривають переговори про прямі контракти на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.

Сергій Дубров укотре спростовує міфи про вакцини CoviShield, виробленої в Індії.

«Вакцину CoviShield виготовляють на заводі Serum Institute, який постачає вакцини до 140 країн. Технологічний процес виготовлення на індійській платформі відповідає стандартам компанії-виробника AstraZeneca. Щодо вакцини CoronaVac, то і раніше в 40 країн постачали вакцини Sinovac Biotech проти паротиту, грипу, гепатиту. Клінічні дослідження вакцини CoronaVac проти коронавірусу засвідчили високу ефективність препарату, що перевищує 70% і фактично у 100% випадків запобігає важкому або критичному перебігу хвороби. Позитив у тому, що вакцину CoronaVac постачають в одноразових шприцах, що унеможливлює помилки під час щеплень. Її зберігають за температури 2—8 градусів тепла, що істотно полегшує логістику (це стосується й вакцини CoviShield). Є висока вірогідність, що вакцина буде ефективною і в разі мутованих штамів COVID-19», — каже Сергій Дубров.

Пацієнтові на замітку

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко закликає українців пам’ятати, що головний біль, тимчасове підвищення температури чи втома — це нормальні побічні ефекти щеплень, які доводять, що вакцина працює і організм готує імунну відповідь.

Заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Владислав Збанацький розповів «УК», що на роботу мобільних бригад, тимчасових і постійних стаціонарних пунктів щеплень жодним чином не впливає перебування регіонів у «червоній» зоні.

Українцям не завадить знати, як організовано роботу мобільних бригад і пунктів щеплень. Заборонено перебувати в пунктах щеплень без медичних масок, не має бути черг і скупчень людей у кімнатах очікування. За всіма вакцинованими особами мають спостерігати в окремому приміщенні протягом терміну, визначеного інструкцією про застосування відповідної вакцини, а якщо термін не зазначено, — 30 хвилин.

У тимчасових пунктах щеплень (тут вакцинацію проводять лише впродовж 24 годин) обов’язково мають бути дві сумки-холодильники з холодовими елементами — одна для зберігання основного запасу вакцин, друга — для відкритого флакона. Має бути набір лікарських засобів і медвиробів для надання меддопомоги у разі невідкладних станів і антисептики. У постійному пункті щеплень має бути холодильник і термосумка для зберігання лікарських засобів, пристрій для знезараження повітря. Кожну мобільну бригаду має бути оснащено повним комплектом засобів індивідуального захисту (медмаска, одноразові рукавички, антисептик) для вакцинації ста осіб на день, двома термосумками, протишоковою аптечкою.

До слова, у березні порівняно з лютим більше українців висловили бажання робити щеплення від коронавірусу, про що свідчать підсумки опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг». Тобто початок кампанії з вакцинації актуалізував бажання робити щеплення від коронавірусу: 38% готові зробити платне щеплення, а вакцинуватися безплатно — 47% (у лютому на це були готові 32% та 39% відповідно. За даними соціологів, якщо держава страхуватиме від побічних ефектів, готовність безплатно вакцинуватися зростає до 57%. Поки що. Сподіваємося, надалі цей показник зростатиме.