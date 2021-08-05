Пандемія Covid-19 наочно продемонструвала, якою може бути реальність без вакцин, і підкреслила життєво важливу роль імунобіологічних препаратів. Саме слово «вакцина» походить від латинського слова «корова». Англійський лікар Едвард Дженнер першим винайшов і застосував щеплення коров’ячої віспи людям від натуральної віспи, що існувала тривалий час (VI—XVIII ст.). Після цього віспа не уражала ані корів, ані людей.

За даними BBC News/Україна, Covid-19 заразив понад 185 мільйонів людей та спричинив 4 мільйони смертей у всьому світі, а Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала його як пандемію.

Є великі надії на те, що вакцинація може повернути світ до нормального життя і послабити обмеження, які формували наше життя протягом останніх 16 місяців. Як правило, через щеплення вводять ослаблену форму збудника інфекції, що дозволяє нашій імунній системі формувати пам’ять про неї. Таким чином, наша імунна система може швидко розпізнати та боротися з інфекцією, перш ніж вона захворіє.

Вчені сподіваються, що люди вироблять певний імунітет до коронавірусної хвороби за допомогою вакцинації та природних інфекцій. Отже, важких випадків захворювання ставатиме менше, а госпіталізації та смертність не матимуть такого масштабу, який ми бачили до цього часу.

Вакцинальна кампанія проти COVID-19 розпочалася в Україні з 24 лютого 2021 року.

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення, що надійшли від громадян з початку вакцинації. Як повідомили «Урядовому кур’єру», на урядовій «гарячій лінії» протягом березня — липня 2021 року зареєстровано понад 1 тисячі звернень цієї тематики. Заявники (передусім із міста Києва, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Запорізької, Львівської та Одеської областей) зверталися стосовно: сприяння у проведенні вакцинації; відсутності протикоронавірусних вакцин для проведення щеплень у закладах охорони здоров’я та інших центрах вакцинації. Також громадяни потребували надання необхідних роз’яснень щодо проведення вакцинації, протипоказань до щеплень. Були і такі звернення, в яких повідомлялося про випадки примусу до вакцинації з боку керівництва установ та організацій.

Ось деякі приклади швидкого та позитивного вирішення проблемних питань вакцинації на місцях, за результатами звернень громадян на урядову «гарячу лінію».

Так, житель Чортківського району Тернопільської області 7 червня зателефонував на урядову «гарячу лінію» та повідомив, що 16 березня 2021 року отримав першу дозу вакцини AstraZeneca (Covishield) від COVID-19. 7 червня він звернувся до Чортківського Центру первинної медико-санітарної допомоги щодо щеплення другою дозою вакцини AstraZeneca, де йому було повідомлено, що даної вакцини немає в наявності та невідомі терміни її отримання.

Заявник просив посприяти в отриманні другої дози вакцини AstraZeneca (Covishield) від COVID-19.

У Тернопільській обласній державній адміністрації повідомили, що відповідно до інформації комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради, 10 червня у зазначеному закладі заявнику було введено другу дозу вакцини AstraZeneca.

З аналогічною проблемою 1 липня на урядову «гарячу лінію» звернулася заявниця з Броварського району Київської області. 12 червня цього року вона зробила щеплення від COVID-19, але другої дози до цього часу не отримала. За її словами, у Міністерстві охорони здоров’я їй не вдалося дізнатися про терміни проведення вакцинації другою дозою. Жінка просила надати роз’яснення, де вона може провести щеплення від COVID-19 вдруге.

У Броварському міському Центрі первинної медико-санітарної допомоги заявниці надали інформацію про можливість проведення щеплення другою дозою СоrоnаVас в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини №1 і №2 на вибір 9 липня цього року.

Про іншу проблему, пов’язану з вакцинацією, 30 червня повідомила працівник освіти з Кривого Рогу Дніпропетровської області. Вона провела два щеплення від COVID-19: 5 червня 2021 року та 26 червня 2021 року. На звернення до сімейного лікаря щодо отримання підтверджуючих документів про вакцинацію їй відповіли, що в базі відсутня відповідна інформація.

Вже 8 липня ( через 8 днів після звернення на урядову «гарячу лінію») в Управлінні охорони здоров’я Криворізької міської ради м. Кривий Ріг, з питання отримання міжнародного свідоцтва про вакцинацію, їй повідомили, що згідно з інформацією, наданою адміністрацією КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» встановлено, що відомості про вакцинацію внесено в МІС (Медична інформаційна система). Заявниці видано міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Також оперативно допомогли жителю Козівського району Тернопільської області отримати щеплення вакциною CoronaVac. Два місяці він чекав запрошення на вакцинацію в районній лікарні. Станом на 22 червня вакцина була відсутня. Завдяки зверненню на урядову «гарячу лінію» справа зрушила з місця і 5 липня заявнику було проведено щеплення. Про це повідомили у Тернопільській обласній державній адміністрації.

Житель м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, звернувшись 6 червня на урядову «гарячу лінію», повідомив, що 12 тижнів тому йому зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca. Настав час отримати другу дозу вакцини, проте, за його словами, у медичних закладах м. Кам’янець-Подільський вакцина AstraZeneca та інші вакцини відсутні. Він просив сприяти у забезпеченні медичних закладів м. Кам’янець-Подільський вакциною AstraZeneca для проведення другого етапу вакцинації.

У відповіді Хмельницької обласної державної адміністрації зазначається, що

згідно з інструкцією до імунобіологічного препарату та листа Міністерства охорони здоров’я України від 23.03.2021 року №26-04/8886/2-21 рекомендований інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca складає 12 тижнів.

За інформацією, зафіксованою в медичних інформаційних системах України, заявник отримав другу дозу 10 червня 2021 року.

ДОВІДКОВО : Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall (https://video.ukc.gov.ua/webrtc/index.html);

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua