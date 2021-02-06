Актуальність теми боротьби з коронавірусом поза сумнівом. Їй і було присвячено чергову годину запитань до уряду у Верховній Раді. Відповідаючи на запитання парламентаріїв у контексті протидії коронавірусу, Денис Шмигаль говорив про забезпечення держави тестами.

«ПЛР-тести фактично є в усіх областях. 30—40 тисяч людей щоденно звертаються по тестування за наявності симптомів або скерування від сімейних лікарів. Лабораторії готові приймати й більшу кількість людей, але це добровільна процедура. Примусово нікого не тестуємо», — зазначив Прем’єр.

Лабораторії працюють у штатному режимі, черг немає. Окрім ПЛР та ІФА-тестів, в Україні є понад 2 мільйони швидких тестів на антиген, які за 15 хвилин з високою ймовірністю визначають, хвора людина чи ні. Ці тести поширено в усіх закладах первинної медицини, їх введено протоколами в обов’язкову процедуру під час звернення до сімейного лікаря.

Дієвість карантинних заходів

Про підсумки карантинних заходів, запроваджених у січні 2021 року, і план вакцинації населення від СOVID-19 розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов: «Уже десять місяців країна протидіє коронавірусу. І одним з важливих методів боротьби залишаються карантинні заходи. Нині ми на 34-му місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. У нас утричі менша смертність, ніж у Великій Британії, та вдвічі менша, ніж у Франції. Це результат різних форматів карантинних обмежень, які виявилися дієвими. Зокрема, карантин вихідного дня стабілізував ситуацію та зменшив кількість нових хворих. Січневі жорсткі карантинні заходи не допустили нової хвилі зростання захворюваності в період свят.

Результат спостерігаємо вже зараз: кілька тижнів зменшується кількість хворих порівняно з кожним наступним тижнем. Якщо за перший тиждень грудня 2020-го було 89 тисяч нових хворих на COVID-19, то за минулий тиждень — лише 27 тисяч. Якщо за перший тиждень грудня було 28 тисяч хворих, які перебували в лікарнях із середнім і важким перебігом хвороби, то нині таких менш як 18 тисяч. І це спільна перемога всіх, хто дотримувався карантинних вимог».

Не можна навіть порівняти готовність медсистеми до такого виклику, як епідемія, на кінець березня 2020 року з готовністю в лютому 2021-го. Тоді було 12 704 ліжка, умовно готових до лікування пацієнтів з коронавірусом, з яких 3,5 тисячі забезпечували киснем. Нині 66 848 ліжок надано для таких хворих, понад 56 тисяч з них забезпечено киснем.

Знову триває робота над адаптивною моделлю карантину. Залежно від зміни ситуації в конкретній області впроваджуватимуть локальні обмеження. Наприклад, якщо навантаження на медсистему зростатиме такими темпами, які можуть призвести до колапсу (коли 65% ліжок із киснем завантажено або буде зростання більш ніж на 50% кількості госпіталізованих протягом семи днів), на території регіону запровадять «червоний» рівень епіднебезпеки, або жорсткий карантин до стабілізації ситуації. Але нині жоден регіон не претендує на запровадження «червоного» рівня.

Усе про імунізацію

Максим Степанов поінформував, що за глобальною ініціативою COVAX Україна отримає 8 мільйонів доз вакцин. У середині лютого мають надійти 117 тисяч доз вакцини Pfizer і BioNTech. Із середини лютого до кінця другого кварталу цього року надійде до 3,7 мільйона доз вакцин AstraZeneca. Україна уклала контракт на постачання вакцини Sinovac Biotech — ідеться про 1,9 мільйона доз. Найближчими днями наша країна очікує на підтвердження постачання за іншими контрактами та продовжує роботу на світовій арені щодо доступу України до вакцин.

«Вакцинація відбуватиметься безкоштовно, виключно безпечною вакциною, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування, затвердженою в інших розвинених країнах і зареєстрованою в Україні за світовими стандартами. Повністю забезпечуватимуть умови транспортування та зберігання вакцин», — запевнив міністр.

Нацплан вакцинації здійснюватимуть у п’ять етапів. На етапі першої хвилі громадян вакцинуватимуть мобільні бригади. Їхню кількість поступово доведуть до 572. На другому етапі разом зі збільшенням охоплень вакцинації до процесу долучаться пункти вакцинації (їх буде 4250) на базі лікувальних закладів.

«Із 15 лютого почнуть вакцинувати працівників мобільних бригад вакцинації, медпрацівників, які працюють із хворими на коронавірусну недугу, працівників лабораторій, бригад швидких, зокрема водіїв, громадян, які перебувають у спецзакладах та їхніх працівників (інтернати, будинки для осіб похилого віку тощо), військовослужбовців.

Під час першого етапу вакцинацією планують охопити 367 тисяч осіб. Протягом наступних трьох етапів вакцинують людей, які входять до групи ризику або за професійною ознакою, або за станом здоров’я, або за віком (ідеться про майже 21 мільйон осіб). Це всі громадяни старші за 60 років, люди, які мають супутні захворювання, освітяни. Людей із групи ризику зможуть вакцинувати до осені поточного року.

П’ятий етап — для решти українців від 18 до 59 років (13 мільйонів осіб), які не мають жодних супутніх захворювань. Процес вакцинації плануємо закінчити до кінця 2021 року. Жодних збоїв у постачанні вакцин не передбачається», — зауважив міністр.

Буде створено портал з питань вакцинації від COVID-19, де розміщуватимуть усю необхідну інформацію про етапи вакцинації, організацію процесу, вакцини. Перша версія порталу з базовою інформацією стане доступною наступного тижня, повна версія разом із мобільною — до кінця лютого.

Списки на вакцинацію формуватимуть через роботодавців, тобто з прив’язкою до місця роботи, для таких категорій: медпрацівник, соцпрацівник, військовослужбовець тощо. Будуть і відкриті записи на вакцинацію соцкатегорій, приміром людей похилого віку. Відкриті записи здійснюватимуть не більш ніж за місяць до початку вакцинації. Записатися можна буде через портал вакцинації, вебпортал електронних медичних систем, сімейного лікаря або контактцентр.