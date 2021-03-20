Другий етап вакцинації проти COVID-19 почнеться в Україні наступного тижня. Запрацюють стаціонарні пункти щеплення, вакцинуватимуть сімейних лікарів. Про це під час години запитань до уряду в парламенті повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Менш ніж за місяць ми перейшли до другого етапу вакцинації (загалом їх п’ять). Перше щеплення проти COVID-19 проведено в Україні 24 лютого. Провакциновано понад 92,7 тисячі осіб. Зафіксовано лише 455 незначних побічних реакцій. Це менш як 0,5% загальної кількості щеплень. І такий показник фіксують за будь-якої рутинної вакцинації. У чергу очікування такої вакцинації записалося понад 290 тисяч осіб. Пропонують виключно якісну та безпечну вакцину», — зауважив міністр. Він укотре закликав українців вакцинуватися, адже це вберігає від тяжкого перебігу хвороби, реанімації. Тобто вакцинуватися — означає жити.

Очільник МОЗ припускає, що до плану вакцинації в Україні можуть внести окремий етап щеплень працівників критично важливих підприємств, надважливих для функціонування нашої держави. Це він заявив, відповідаючи на запитання парламентаріїв, які говорили про підприємства з техногенним впливом і техногенною небезпекою, які працюють у цілодобовому режимі роботи, а також ті, що забезпечують медичним киснем, засобами захисту і всім необхідним для боротьби з пандемією.

Консолідація суспільства

Міністр нагадав, що працюють портали МОЗ про COVID-19 і вакцинацію, де можна отримати інформацію про хворобу, вакцини, щеплення. Він закликав українців перевіряти інформацію й не поширювати фейків.

Українців прищеплюють вакцинами Oxford/AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва, які випускають за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca. Міністр поінформував, що найближчим часом очікують на додаткові партії вакцин: 1,5 мільйона доз від AstraZeneca.

«Очікуємо постачань вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac. 18 березня під час зустрічі з керівництвом ЮНІСЕФ в Україні мене запевнили, що до кінця березня — початку квітня в межах глобальної програми COVAX отримаємо партію з 570 тисяч доз від AstraZeneca, а до кінця травня — ще 1,1—1,2 мільйона від компанії Pfizer. За попередніми домовленостями, очікуємо постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax та індійської розробки від Bharat Biotech», — розповів Максим Степанов. Говорив він і про плани запровадити дозвіл на в’їзд іноземців з негативним ПЛР-тестом.

«МОЗ винесло на розгляд уряду зміни до відповідної постанови. Упевнений, що на найближчому засіданні це питання буде розглянуто і громадяни інших країн, незалежно від тамтешнього рівня захворюваності, муситимуть надавати довідку, що вони не більш ніж за 48 годин зробили тест і він негативний», — уточнив міністр.

В Україні місцеві органи влади мають максимально долучитися до боротьби з COVID-19: «Приємно бачити, що багато міських голів прийняли нашу позицію і почали вживати превентивні обмежувальні заходи. За прикладом Києва, Вінниці та Львова мають діяти інші. Коронавірус — спільна біда. І від того, наскільки суспільство консолідується, залежить, як швидко країна повернеться до звичного життя».

Відповідав на запитання депутатів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Він зазначив, що цього року для 4 та 9 класів скасовано державну підсумкову атестацію, щоб поставити в рівні умови тих дітей, які навчалися дистанційно в «червоних» зонах і не мали змоги засвоювати знання в повноформатному режимі.

«Альтернатива ДПА — поточні результати контролю. Державна служба якості освіти щоквартально здійснює моніторинг якості дистанційного навчання, також було запущено всеукраїнську школу онлайн для посилення дистанційної форми навчання», — акцентував він.

Міцній Україні — місце у міцній Європі

Особливо очікували на виступ перед парламентаріями Президента Литви Гітанаса Наусєди. Глава дружньої до України держави зірвав гучні оплески народних обранців не лише тим, що звернувся до них українською мовою, а й тим, про що казав у виступі.

«Дорогі брати і сестри українці! Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку довго переслідували, знищували, однак не знищили. Сподіваюся, що слова, які я сьогодні скажу, допоможуть нам прокласти шляхи до спільного майбутнього. Завжди можемо спиратися на спільне минуле. Тридцять років тому, коли Литва боронила свою свободу, українські добровольці поспішали на допомогу. І ми, литовці, були завжди поруч, коли український народ ставав на захист своєї гідності.

Хоч минуло вже сім років від початку російської агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим — це Україна. Литва засуджує незаконні дії Росії та виступає за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Підтримує ініціативу Києва зі створення «Кримської платформи» та кроки України щодо політичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Ми недвозначно закликаємо РФ та підсилені нею угруповання невідкладно виконати умови мінських угод. Санкції проти РФ мають діяти доти, доки вона не залишить незаконно зайнятих територій України. Поза сумнівом: міцній Україні — місце у міцній Європі. Литва завжди підтримує Україну на шляху до ЄС та НАТО. Готова ділитися досвідом на цьому непростому шляху», — підкреслив він і констатував, що Литва прагне розвивати зв’язки з Україною у галузях телекомунікацій, інформаційних технологій та інновацій.

Президент Литви звернувся до України із закликом підтримати позицію країн Балтії щодо Білоруської АЕС і не купувати електроенергії, виробленої в Островці.

«Будівельник електростанції Росія не лише піддала ризику здоров’я жителів регіону, а й намагається використати проєкт електростанції для розширення свого впливу. Зростаюча крихкість Білорусі означає пряму загрозу для інтересів не лише Литви, а й України. Підтримуємо намір України прямувати шляхом синхронізації електричних мереж із континентальною Європою», — заявив Гітанас Наусєда.