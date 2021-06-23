Поліська митниця Держмитслужби від початку року впевнено утримує пальму першості за рівнем виконання завдань уряду з надходження до держбюджету серед митних органів України. Так, за п’ять місяців 2021 року до бюджету спрямовано 6,7 мільярда гривень.

Мінімізувати людський чинник

До зони дії митниці входить територія Рівненської, а також частина Волинської та Хмельницької областей. Тут працюють 265 митників, що фахово виконують свою роботу.

Цікаво, що за підсумками опитування проєкту «Підтримка громадської ініціативи «За чесну й прозору митницю» у 2020 році найвищу оцінку отримала саме Поліська митниця. При цьому третина респондентів назвала основною проблемою прогалини митного законодавства, а не роботу митників.

Уже цього року громадська організація «Агенція міжнародної співпраці» (проєкт фінансує Євросоюз) надала оцінку роботи Волинської та Поліської митниць. І остання знову вигідно вирізняється. На думку майже половини опитаних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, регуляторні умови для бізнесу поліпшили в останні два роки. Найбільший позитив відзначають великі платники податків. Зокрема автоматичне розмитнення та електронне «єдине вікно», що значно скоротило час та швидкість оформлення вантажів і мінімізувало вплив людського чинника. Нині активно запроваджують складові проєкту «е-Митниця»: кабінет взаємодії з Держмитслужбою; автоматизоване митне оформлення міжнародних відправлень та автомобілів та оновлений портал трейдера (тут можливе подання заявки на транзитні спрощення в системі спільного транзиту (NCTS)).

Головною проблемою респонденти вважають визначення митної вартості товару: від цього залежить і рівень митних зборів та платежів до бюджету. За ними йдуть заробітні плати лікарів і вчителів, пенсії, інші соціальні виплати.

— Тут уже за визначенням закладено дилему. Чи не кожен бізнесмен хоче заплатити менше, а ми зацікавлені в наповненні бюджету. Отже, компромісним варіантом могла стати прозора митна вартість різних категорій товарів. Приміром, у Туреччині товар за відповідним митним кодом коштує не менше встановленого державою мінімуму, який регулюють постановою уряду. Це створює рівні умови для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, знімає напругу в нашій роботі і, зрештою, попереджає ймовірну корупцію. А наше завдання — створити умови для максимально комфортної співпраці з бізнес-середовищем, забезпечити прозорість і зручність обслуговування всіх, хто користується нашими послугами, запровадити митний постаудит, інтеграцію із системою митного оформлення товарів, що діє в Євросоюзі. Основні проблеми, які стоять перед усіма митницями та є для нас пріоритетами, це безпека кордонів, стабільне наповнення державної скарбниці, боротьба з контрабандою та порушенням митних правил, осучаснення інфраструктури, клієнтоорієнтовані сервіси та належна мотивація для наших фахівців. Митниця — це не лише перетин кордону, завершення контролю відбувається вже всередині країни. І тут важливі два аспекти: високопрофесійні кадри на всіх митних пунктах та сучасні технології контролю. Це той європейський стандарт митниці, до якого прагнемо, — каже начальник Поліської митниці Сергій Панчук.

За чесність і прозорість

Справді, на Поліській митниці впевнено йдуть шляхом мінімалізації людського чинника, і це помічають імпортери та експортери. До речі, щодо обсягів експорту-імпорту, то промовистими є цифри: якщо в 2010-му тоді ще на Рівненській митниці надходження становили 55 мільйонів гривень на місяць, то нині — вже понад 1,3 мільярда. І цифра постійно зростає, бо митниця є своєрідним дзеркалом економічних процесів. У державі йде гармонізація митного законодавства зі стандартами Євросоюзу, уніфікація процедур та ставок мита.

15 червня розпочався пільговий період для розмитнення автомобілів, що ввозять з Європи. Він триватиме до 10 листопада, а для учасників бойових дій — до 8 лютого наступного року. Поліська митниця активно долучилася до процесу, попередньо провівши роз’яснювальну роботу і з громадянами, і з митними брокерами.

«Я автор законів № 1402-ІХ та 1403-ІХ і мені не байдуже, як їх виконуватимуть на місцях, — каже народний депутат від Рівного заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук. — Через Поліську вже розмитнено перші машини, тут є пункти, які працюють цілодобово. До слова, ми конструктивно співпрацюємо і в питаннях створення меблевого кластеру, який охопить деревообробну, меблеву, швейну промисловість, сфери дизайну та логістики».

«Задум такий: створювати на Рівненщині продукцію з високою доданою вартістю та експортувати готові меблі. І роль митниці тут неоціненна. Сьогодні питома вага деревообробної та меблевої промисловості в структурі експорту з області вже сягає 42 відсотків, нашу продукцію відправляють в Німеччину, Францію, Бельгію, Австрію, Польщу, Угорщину, Італію. Промисловий комплекс Рівненщини забезпечує 67 відсотків загальнодержавних обсягів випуску фанери. За допомогою нашої митниці ми хочемо зробити Рівненщину меблевою столицею України», — додає голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, який днями представив досвід створення меблевого кластеру на форумі «Україна-30».

А дружний колектив Поліської митниці — правонаступник Рівненської, що розпочала роботу три десятиліття тому, готовий сприяти розвиткові рідного краю. Він надійно стоїть на варті економічної стабільності держави.

«У переддень професійного свята — Дня митника, який відзначаємо 25 червня, бажаю всім колегам здоров’я, витримки та незламної віри в економічно сильну Україну, яку створюємо разом», — надсилає вітання Сергій Панчук.