Президент і Прем’єр-міністр обговорили з делегацією Сенату США санкції проти росії та розвиток співпраці

30 травня відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з двопартійною делегацією Сенату США на чолі з Річардом Блюменталем і Ліндсі Гремом, яка була присвячена питанням розширення санкційного тиску на росію та співпраці. На заході також були присутні перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів Сергій Марченко.

Глава українського уряду висловив вдячність за внесення в Конгрес законопроєкту щодо посилення санкцій проти російської федерації.

«Необхідно послабити спроможності росії вести війну, запровадивши нищівні обмеження», — наголосив Денис Шмигаль.

Він поінформував представників Сенату про російські атаки на мирні міста та цивільне населення, висловивши сподівання на рішучу відповідь США й міжнародної спільноти на ці злочини.

Важливою темою зустрічі стала подальша підтримка нашої держави від Сполучених Штатів. Денис Шмигаль окреслив перед американською стороною ключові фінансові та оборонні потреби України.

Окрему увагу сторони приділили темі конфіскації заморожених російських активів.

«Роль США в цьому питанні особливо важлива, зокрема на рівні G7. Це дієвий інструмент тиску на росію, а також вагомий ресурс для компенсації завданих Україні збитків», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він наголосив на зацікавленості України у зміцненні економічної співпраці зі США, зокрема в межах підписаної угоди про інвестиційний фонд.

Денис Шмигаль зауважив, що під час візиту у Вашингтон урядова делегація обговорила з міністром фінансів Скоттом Бессентом створення зони вільної торгівлі між двома державами й Україна готова активно працювати в цьому напрямі.

Посилення санкцій проти росії

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США, обговорив зокрема законодавчу ініціативу Сполучених Штатів щодо посилення санкцій проти рф, координацію дипломатичних зусиль для досягнення справедливого й тривалого миру і розвиток двосторонніх відносин між Україною та США. Глава держави подякував обом палатам і партіям Конгресу, всьому американському народові за стійку підтримку України та окремо — Президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за його зусилля для закінчення війни. Він також висловив вдячність американським сенаторам за те, що вони відвідали місце ракетного удару в Києві, де в ніч на 24 квітня росія вбила 13 людей. Президент наголосив, що Україна цінує цей жест підтримки та солідарності.

Зокрема, обговорили зустріч у Стамбулі та її єдиний результат, який росія не заблокувала, — обмін полоненими. Президент зазначив, що Україна готова до проведення конструктивних переговорів, але російська сторона навіть не може визначити порядку денного зустрічі, яку заплановано на 2 червня у Стамбулі. росія демонструє прагнення до миру лише в заявах, натомість готується до проведення нових наступальних операцій.

Ліндсі Грем і Річард Блюменталь наголосили, що російська пропаганда намагається нав’язати світові думку про успіхи рф на полі бою, але насправді це не відповідає дійсності й Україна продовжує стійко боротися проти агресора.

Докладно обговорили збільшення тиску на росію. Володимир Зеленський відзначив законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя щодо запровадження нових санкцій проти рф й закликав Сенат США розглянути його. За словами глави держави, важливо посилити санкції проти енергетичного та банківського секторів, а також знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів. Президент наголосив на запровадженні вторинних санкцій проти компаній, які допомагають рф обходити обмеження. Серед інших важливих тем — посилення протиповітряної оборони України для захисту людей від постійних російських ракетно-дронових обстрілів і можливість використання коштів від заморожених російських активів.

Окрему увагу приділили поверненню депортованих і примусово переміщених росією українських дітей. Президент подякував за підтримку США й наголосив, що Україна продовжить повертати депортованих дітей і всіх цивільних українців, яких викрали російські окупанти. Сторони обговорили угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Володимир Зеленський зазначив, що Україна пропонує укласти угоди про вільну торгівлю та оборонну співпрацю зі США, які мають зміцнити двосторонні відносини та разом з угодою про створення інвестиційного фонду відбудови сприятимуть збільшенню товарообігу між двома країнами.

Попри всі обставини

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на зустрічі з американськими сенаторами наголосив, що Україна розраховує на продовження підтримки від Президента США Дональда Трампа, обох палат і партій Конгресу та всього американського народу.

«Ми щиро вдячні за те, що ви зробили й продовжуєте робити. Українці завжди пам’ятатимуть вашу величезну допомогу та підтримку. Попри всі обставини Україна живе й ми продовжуємо боротися з ворогом. Такі візити, як ваш, важливі, тому що ви на власні очі можете це побачити», — зазначив він.

Керівник Офісу Президента окремо подякував сенаторам за законопроєкт про посилення санкцій проти росії. Важливо, що документ передбачає запровадження сильніших обмежень не лише проти росії, а й проти будь-якої країни, що фінансує військову машину держави-агресора.

Ліндсі Грем і Річард Блюменталь наголосили на підтримці України та відзначили важливість посилення санкцій.

«Ваша країна — натхнення для всього світу. Ви своїм прикладом нагадуєте нам усім, що потрібно для збереження свободи», — зауважив Ліндсі Грем.

«Сполучені Штати Америки будуть із вами, і ви повинні бути сильними. Ваша боротьба — це наша боротьба не лише тому, що ми віримо у свободу та незалежність, а й тому, що на кону стоїть наша національна безпека. Тож ми й надалі докладатимемо зусиль усюди, де це буде потрібно», — зазначив Річард Блюменталь.

Джерела: Офіс Президента,Департамент комунікацій Секретаріату КМУ