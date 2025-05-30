Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили дипломатичні можливості для наближення миру, збільшення тиску на росію, посилення ППО та інвестиції в українське виробництво дронів.

«Німеччина — серед глобальних лідерів у підтримці України та світового порядку, що заснований на правилах. І правила мають зберегтися, щоб нормальне життя людей теж збереглося. Ми всі маємо не забувати, що є першопричиною будь-якої агресивної війни, зокрема й цієї війни росії проти України. Це абсолютно злочинне бажання москви вбивати людей, і вона повинна відмовитися від цього бажання», — переконаний глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що саме тому важливо застосувати всі форми тиску на росію та продовжувати посилення санкцій проти неї за війну. Німеччина підтримує Україну в цій роботі. Окрему увагу під час зустрічі було приділено безпековим питанням, передусім зміцненню протиповітряної оборони та підтримці української армії зброєю. Як повідомив Президент, за підсумками зустрічі є важливі домовленості щодо ППО.

«Нашу військову підтримку буде продовжено й розширено для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захистити себе від російської агресії», — підтвердив Фрідріх Мерц.

Президент наголосив: щоб росія перестала уникати реальної дипломатії, важлива подальша оборонна взаємодія всіх у Європі та Європи зі США, і потрібна впевненість у фінансуванні української армії та стійкості України.

«І саме для цього треба використовувати заморожені російські активи. Німеччина може в цьому нам допомогти», — нагадав він.

На зустрічі говорили про спільне виробництво. Глава держави повідомив, що є домовленість про інвестиції у виготовлення дронів в Україні. Представники двох урядів підписали угоди про будівництво та розвиток виробництв.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц домовилися поновити роботу міжурядового формату Україна — Німеччина на рівні Президента й канцлера. Це формат, який може збільшити спільні результати в багатьох галузях.

У Берліні Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц зустрілися із представниками німецького бізнесу, щоб обговорити розширення співпраці.Глава держави подякував німецьким бізнесменам за те, що вони продовжують працювати в Україні під час повномасштабної війни і розширювати присутність у нашій країні, зокрема реалізовувати інвестиційні проєкти. Президент зазначив, що уряди України та Німеччини підписали три документи про розширення співпраці в оборонній галузі. За його словами, важливо, щоб німецькі компанії налагоджували співпрацю з українськими підприємствами в різних галузях.

Значну увагу приділили співпраці в медичній галузі. На зустрічі були присутні представники компаній, що вже працюють в Україні та займаються протезуванням. Президент подякував за те, що вони допомагають українським воїнам відновлюватися, і наголосив: цю роботу важливо не лише продовжувати, а й масштабувати.

На зустрічі також обговорили участь німецького бізнесу у відбудові України після війни, конкретні напрями інвестицій та підготовку до Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10—11 липня в Римі.

Плідним виявився й діалог, у якому взяли участь Володимир Зеленський та Федеральний Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Очільник держави насамперед подякував ФРН за європейське лідерство в наданні Україні військової допомоги, особливо за внесок у захист життів людей і передачу систем протиповітряної оборони. А Президент Німеччини запевнив, що ФРН і надалі підтримуватиме Україну та український народ у боротьбі проти російської агресії.

Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр приділили окрему увагу розширенню мережі українсько-німецьких муніципальних партнерств, завдяки яким реалізують проєкти з відновлення, а українські громади одержують безпосередню підтримку там, де вона найбільше потрібна.

Президент України відзначив важливість патронату Федерального Президента Німеччини над Чернігівщиною: земля Мекленбург — Передня Померанія допомагає облаштовувати укриття в чотирьох громадах цієї області.

Згодом Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації «Сумка самарянина» (Samaritan’s Purse) Франкліном Гремом, яким подякував за гуманітарну допомогу Україні, зокрема підтримку українських дітей, людей, які були вимушені залишити свій дім, а також допомогу медичним закладам.

«Ми дуже вдячні за сильну підтримку від американського народу, Білого дому та Президента Трампа. Ми справді хочемо розраховувати на продовження цієї підтримки. Це дуже важливо для нас. Дякуємо вам за молитви й допомогу людям. Це найважливіше — допомагати людям, підтримувати їх, підтримувати дітей. І за те, що ви надавали фінансову підтримку церквам. Ми цього не забудемо», — сказав Президент.

Володимир Зеленський розповів, що в межах обміну полоненими 23—25 травня Україна змогла повернути тисячу своїх людей, і наголосив, що важливо зробити все, аби звільнити всіх дорослих і дітей, яких утримує росія.

На зустрічі обговорили можливості розширення гуманітарних ініціатив, зокрема створення медичних центрів та реабілітаційних програм для ветеранів, підтримку дітей-сиріт і внутрішньо переміщених осіб.

У межах візиту Президент Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер, щоб обговорити пропозиції, які можуть допомогти закінчити війну справедливим тривалим миром. Глава держави наголосив, що поки що росія не демонструє жодних намірів робити кроки до миру.

Особливу увагу було приділено продовженню оборонної підтримки. Президент подякував Німеччині за рішення надати цього року 7 мільярдів євро на військову допомогу. Сторони також обговорили можливість збільшення цієї суми. Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку від німецького парламенту, і окремо відзначив схвалення Бундестагом конституційних змін, які дають змогу збільшити оборонні видатки Німеччини. Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили можливість прямих інвестицій в українську оборонну промисловість та приділили увагу підтримці України на шляху до членства в ЄС.

Джерело: Офіс Президента