Міністр соціальної політики презентувала головні досягнення за 2024 рік, що минув під гаслом істотних трансформацій та відновлення справедливості

Бюджет Міністерства соціальної політики — другий за обсягом у державі після Міністерства оборони — 2024 року становив 953 мільярди гривень. Щоб мати змогу допомогти всім, хто цього потребує, ці кошти важливо ефективно та справедливо розподіляти.

«Цього року ми розпочали багато кардинальних змін у соціальній сфері, в центрі яких — люди. Ми створюємо систему, що не лише допомагає, а й дає сили адаптуватися до труднощів і долати випробування. Тобто підтримуємо не тільки фінансово, а й пропонуємо набір послуг та індивідуальні плани допомоги кожному, хто цього потребує», — зазначила міністр Оксана Жолнович.

Серед ключових досягнень міністерства, реалізованих вперше: запроваджено та масштабовано певні соціальні послуги та виплати; відкрито ринок соціальних послуг, залучено до роботи громадський сектор, тож за рахунок конкуренції підвищилась якість; цифровізовано соціальні послуги: запущено соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики й автоматизовано облік гуманітарної допомоги, а нові інструменти та сервіси дали змогу контролювати якість надання підтримки; спрощено процеси всиновлення, щоб родини могли об’єднуватися швидше; забезпечено закупівлю найкращих складових для протезування; ухвалено стратегічні документи із чітким баченням розвитку та кроками для досягнення цілей: щодо реформування інтернатів для дорослих, демографічного розвитку України та зростання кожної дитини в сімейному оточенні; розроблено спосіб самостійно збільшити пенсію — за рахунок добровільних доплат у Пенсійний фонд.

Міністерство забезпечує стабільну допомогу людям старшого віку. 2024 року 736,4 млрд грн спрямовано на фінансування пенсій, проіндексовано пенсії для 10 млн українців на 8%; обмежено пенсії спецпенсіонерів, які не є учасниками бойових дій та не захищали державу від російського вторгнення; додатково пенсіонерам на прифронтових територіях виплачено понад 1,9 млрд грн (завдяки підтримці Всесвітньої продовольчої програми ООН); спрощено механізм отримання пенсії українцям, які переїхали із Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей; ініційовано пенсійну реформу.

Фокус роботи міністерства: щоб кожна дитина зростала в сімейному оточенні, а тому 2024 року зроблено та масштабовано послуги та виплати для підтримки родин, щоб вони мали змогу виховувати дітей.

Серед результатів: понад 3,9 млрд грн на виплату «Тепла зима» — для малозабезпечених сімей з дітьми, сімей ВПО з дітьми, людей з інвалідністю І групи з числа ВПО; 28,4 млн грн на виплату «Дитина не одна» — на дітей, які ще не набули статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, і влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу; майже пів мільярда гривень з державного бюджету спрямували на оздоровлення та відпочинок дітей; відкрили 200 центрів життєстійкості, де всі члени родини можуть отримати психологічну допомогу та соціальну підтримку; масштабували послугу «Муніципальна няня», щоб допомогти батькам — ВПО та родинам на територіях, де не працюють дитсадки; поліпшили вміст «Пакунка малюка» до 50 високоякісних сучасних речей. За рік пакунок отримали понад 41 тис. родин, а ще 138 тис. сімей виплачено компенсацію на понад 1 млрд грн.

Велику роботу проводили для підтримки ВПО. Завдяки адресності міністерство забезпечило допомогу на проживання для понад 1,2 млн ВПО, на це з держбюджету спрямовано 38,5 млрд грн; 15 млрд грн на компенсацію родинам за знищене росіянами житло.

Розроблено механізм надання субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, яка запрацює в січні 2025 року.

Для ВПО з числа людей з інвалідністю та старшого віку запрацювала послуга підтриманого проживання.

Загалом для людей з інвалідністю Мінсоцполітики, крім фінансової підтримки, розширило і комплекс послуг для економічної та соціальної стабільності.

Серед результатів: спрямовано 19,3 млрд грн на виплати особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю з дитинства; закуплено 416,6 тисячі допоміжних засобів реабілітації для понад 108 тисяч людей (на загальну суму 5 млрд грн); істотно підвищено граничну вартість протезів, зокрема для військових; повністю забезпечено потребу реабілітації дітей з інвалідністю.

Військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам Мінсоцполітики надає необхідну підтримку та допомагає, реалізуючи програми реабілітації та надаючи соціальні послуги.

2024 року міністерство запровадило нові послуги. Серед них адаптація — щоб допомогти повернутися до цивільного життя після демобілізації та налагодити контакт з родинами. А також соціальний супровід у військових частинах (вперше поширено на військові шпиталі) — щоб швидко надавати соціальну допомогу та підтримку. Спрямовано 12,42 млрд грн на різні види соціальних виплат та пільг. Підвищено вартість закупівлі протезів і забезпечено найкращі комплектуючі від світових виробників.

Команда міністерства активно співпрацювала з міжнародними донорами. За рік для підтримки українців вдалося залучити майже 1 млрд дол. США.

«2024 року нам вдалося розробити багато важливих ініціатив, які заклали фундамент принципових структурних змін у соціальній політиці. Я прагну, щоб система працювала ефективно, справедливо та адресно, базуючись на найкращих світових практиках. А це дасть змогу для гідного життя, самореалізації та підтримки кожного українця», — підсумувала міністр.

Джерело: Міністерство соціальної політики