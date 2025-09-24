У Постійному представництві України при ООН відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського та Вселенського Патріарха Варфоломія. Глава держави подякував за підтримку, солідарність і постійні молитви за Україну та всіх українців. Президент окремо відзначив зусилля, яких його всесвятість докладає для адвокації інтересів України.

Під час зустрічі обговорили деструктивний вплив російської церкви та важливість спільної протидії їй.

Володимир Зеленський поінформував про захист релігійної свободи в Україні. Він зазначив, що в нашій країні немає жодних релігійних утисків. Але водночас не має бути жодних зв’язків із державою-агресоркою. Сторони обговорили подальший розвиток церкви в Україні. Вселенський Патріарх запевнив у підтримці з боку Константинополя. кремо йшлося про ситуацію в дипломатії. Його всесвятість розповів про свою зустріч із Президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський поділився деталями співпраці з американською командою.

Говорили також про шляхи досягнення реального миру. Глава держави висловив окрему вдячність за сильні слова Вселенського Патріарха під час виступу на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку 19 вересня. Його всесвятість назвав війну росії проти України незаконною та засудив дії рпц, яка благословила вбивства українців.

Президент запросив Вселенського Патріарха приїхати в Україну, а його всесвятість запросив Володимира Зеленського відвідати Вселенський патріархат.

У Нью-Йорку Президент України зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Він подякував Крісталіні Георгієвій за її особисту увагу до України та Міжнародному валютному фонду — за програми, які допомагають посилювати українську економіку. Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб закінчити війну якомога швидше. Але росія не здійснює жодних кроків до миру. Саме тому наша держава змушена продовжувати захист від російської агресії та потребує фінансової підтримки від партнерів.

На зустрічі докладно обговорили всі можливі варіанти співпраці, зокрема нову програму розширеного фінансування, спрямовану на підтримку України в найближчі роки. Увагу приділили можливостям для використання заморожених російських активів на користь України, української економіки, посилення оборони та захисту від агресії. Глава держави означив конкретні пропозиції, які можуть дати змогу це реалізувати.

Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва також обговорили причини порушення росією повітряного простору країн — членів НАТО, зокрема 22 вересня в Копенгагені. Президент наголосив: якщо не буде рішучої відповіді союзників — держав та інституцій — на провокації, росія продовжить свої агресивні дії, випробовуючи суспільства країн Європи та НАТО.

Сторони домовилися про подальшу тісну співпрацю та діалог між урядом України та МВФ.

Під час зустрічі з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим глава нашої держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він наголосив, що нині головне завдання — досягнення справедливого тривалого миру з надійними гарантіями безпеки. Володимир Зеленський укотре підтвердив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів, адже саме цей формат найефективніший. Утім росія й далі висуває умови та робить усе, щоб справжні переговори не відбулися.

Президенти детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити війну й зупинити вбивства.

Касим-Жомарт Токаєв запевнив у повній підтримці України й наголосив, що важливо досягти миру якомога швидше. Ішлося також про розвиток двосторонніх відносин, зокрема про торговельно-економічну співпрацю. Окрему увагу було відведено зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України, серед іншого соціальної, житлової та енергетичної інфраструктури.

Спілкуючись зі спеціальним представником Президента Сполучених Штатів Америки генералом Кітом Келлогом, Президент України подякував за підтримку й відзначив зусилля Президента США Дональда Трампа, щоб закінчити війну та зупинити вбивства.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті. Кіт Келлог відзначив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції.

Ішлося також про розвиток співпраці України та Сполучених Штатів, зокрема угоду щодо дронів та угоду щодо закупівлі американської зброї. Президент зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Окремо обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.

