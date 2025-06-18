Відбулася координаційна зустріч Секретаріату Кабінету Міністрів та органів державної влади з міжнародними партнерами щодо реалізації пріоритетних завдань уряду на 2025 рік

З ініціативи Секретаріату Кабінету Міністрів України 13 червня відбувся захід «План дій уряду: можливості до співпраці» з представниками міжнародних партнерів за участю державних секретарів міністерств та заступників міністрів.

У зустрічі взяли участь державний секретар Кабінету Міністрів Олександр Ярема і його заступники — Олег Войтович та Ігор Яременко.

З вітальним словом виступив координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале, який відзначив важливість діалогу, спрямованого на посилення стратегічної співпраці уряду з міжнародними партнерами.

Учасники обговорили можливості посилення співпраці та синхронізації зусиль органів державної влади й міжнародних партнерів, спрямованих на реалізацію завдань Плану дій уряду в межах роботи секторальних робочих груп.

«Запорука ефективної роботи держави — узгоджене ретельне планування з урахуванням усіх пріоритетів, потреб, можливостей, обов’язків. Головний інструмент такого планування — План пріоритетних дій уряду на рік. Він охоплює всі галузі життєдіяльності суспільства, всі напрями державних політик, усі вектори розвитку нашої країни. Завдяки цьому документу уряд організовує свою роботу та навіть у складні часи приводить у дію бюрократичний апарат задля досягнення цілей», — зазначив Олександр Ярема.

Олег Войтович під час виступу представив основні положення Плану пріоритетних дій уряду на 2025 рік та пропозиції щодо подальших кроків задля об’єднання зусиль уряду та міжнародних партнерів, зокрема з урахуванням потреб міністерств для виконання плану на 2025 рік для сфокусованої участі партнерів, а також оновленого підходу спільної підготовки проєкту плану на 2026 рік.

Ігор Яременко зазначив, що важлива складова співпраці уряду з міжнародними партнерами — міжнародна технічна допомога, спрямована на підвищення інституційної спроможності, ефективності управління та підготовку до впровадження ключових реформ. Він представив основні елементи цифровізації процесів реєстрації та координації проєктів МТД в Україні, які передбачатимуть створення спеціалізованого публічного порталу, електронне подання документів для здійснення державної реєстрації та перереєстрації проєктів, акредитації виконавців, а також публічний доступ до інформації.

Керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг під час виступу зазначив, що Європейський Союз залишається послідовним у підтримці реформ, відновлення та довгострокового розвитку України, яка міцно стоїть на її європейському шляху.

Крім того, він зазначив, що План пріоритетних дій уряду на 2025 рік забезпечує всеосяжну та амбіційну основу для реформування і програми відновлення України. Важливо, що він також узгоджується з ключовими зобов’язаннями України згідно з Планом України, програмою МВФ і Цілями сталого розвитку.

Учасники зустрічі наголосили, що секторальні робочі групи — основне місце, де органи державної влади та міжнародні партнери збираються задля структурованого діалогу, спільного планування та співпраці, зокрема, План дій уряду є важливим орієнтиром для їх роботи.

Координаційна зустріч стала черговим кроком для активації співпраці Кабінету Міністрів з міжнародними партнерами у досягненні пріоритетних завдань уряду. Очікують, що ця зустріч також сприятиме об’єднанню зусиль у підготовці плану пріоритетних дій уряду на 2026 рік.

Джерело: Директорат координації державних політик та стратегічного планування СКМУ