Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, який приїхав із першим візитом після призначення на посаду саме в Україну. Глава держави подякував Бельгії за послідовну підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Це оборонна, політична, гуманітарна підтримка зокрема й українців у Бельгії. А найголовніше — як основа нашої взаємодії це відчуття справедливості, яке Бельгія з нами поділяє: справедливість нашого захисту й несправедливість російської агресії», — зазначив Президент.

Окремо Володимир Зеленський висловив вдячність Бельгії та особисто Прем’єр-міністру за новий оборонний пакет на 1 мільярд євро. За словами Барта де Вевера, Бельгія надаватиме українцям таку саму суму військової підтримки щороку.

Разом із Бартом де Вевером до України прибули представники десяти бельгійських оборонних компаній. Одна із ключових тем зустрічі — спільне виготовлення зброї та інвестиції в оборонне виробництво на території України.

«Нам потрібно допомогти Україні розвивати більше спроможностей для самозахисту, а також для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій із боку росії. Маємо співпрацювати, щоб приватний сектор бачив привабливі можливості для інвестицій і розбудови більших спроможностей для нашого військово-промислового комплексу», — зауважив Прем’єр-міністр Бельгії.

Глава Української держави відзначив участь Бельгії у програмі посилення української військової авіації й додав, що триває робота над постачанням літаків F-16. Окремо Президент зауважив, що Україна цінує підтримку вступу в ЄС від Бельгії.

«Євросоюз з Україною точно матиме більший потенціал. Те саме стосується й НАТО. Альянс разом з Україною точно сильніший. Упевнений, таке розуміння поступово стане спільним справді для всього Альянсу. Але ми вже працюємо над гарантіями безпеки для України, і зокрема Бельгія підтримує свою участь у коаліції охочих і тих, хто спроможний гарантувати безпеку», — наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили збереження санкцій проти росії.

«Для нас дуже важливо, щоб будь-які санкції включно з тіньовим флотом і енергетичними кроками та щодо заморожених активів не знімали, щоб росії ніхто нічого не пробачав. У нас є однакове розуміння, що ці гроші не повин-ні повернутися в росію», — сказав глава держави.

Президент України і Прем’єр-міністр Бельгії провели зустріч із представниками українських і бельгійських оборонних компаній, а також оглянули продукцію українського ОПК, зокрема розвідувальні та ударні БпЛА, наземні роботизовані комплекси та морські дрони. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін і заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр розповіли про характеристики та можливості застосування цих засобів.

Лідери провели зустріч із представниками десяти провідних бельгійських оборонних компаній. Ішлося про розвиток українського ОПК, можливості спільного виробництва та локалізацію діяльності в Україні.

«Дуже пишаємося тим, що наша індустрія так сильно допомогла захистити Україну, наших цивільних і, звісно, дуже допомогла нашій армії. Усі ці пташки дуже важливі для нас і небезпечні для росіян. Думаю, що нові проєкти між нами, нашими індустріями, нашим приватним сектором та урядами дуже важливі для виживання України й збільшення нашого спільного виробництва. І звичайно, вони дуже важливі для майбутнього, безпеки майбутнього всієї Європи», — сказав Володимир Зеленський.

Барт де Вевер зазначив, що потрібно переозброювати Європу, і поки що є труднощі з нарощуванням виробничих потужностей.

«Було б дивно, якби Україна, яка зараз має велику потребу у виробничих потужностях, не стала ключовим чинником у виробництві та переозброєнні Європи. Тож це дуже логічна співпраця. Це взаємовигідна співпраця. Це те, що ми повинні зробити», — наголосив бельгійський Прем’єр.

У присутності Володимира Зеленського та Барта де Вевера відбулося підписання меморандуму та листа про наміри щодо співробітництва між бельгійськими та українськими оборонними компаніями. Документи передбачають нарощування спільного виробництва й технічного обслуговування засобів для захисту неба.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зустрічаючись із Бартом де Вевером, зазначив, що перший закордонний візит його колеги на посаді в Україну — символ підтримки та солідарності з нашою державою. Сторони обговорили важливі питання, зокрема співпрацю в економічній та оборонній галузях. Очільник українського уряду подякував уряду та народу Бельгії за важливу допомогу та постійну підтримку в усіх галузях.

У Центрі захисту прав дітей у Києві відбулася зустріч представників України, які займаються поверненням депортованих і примусово переміщених росією українських дітей, із Прем’єр-міністром Бельгії. З українського боку були присутні: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна й радниця — уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

«Присутність Бельгії в міжнародній коаліції за повернення українських дітей — сильний жест солідарності. І ми розраховуємо на практичну підтримку Бельгії в реалізації реальних проєктів, особливо щодо реінтеграції повернутих дітей», — зазначила Дарія Зарівна. Вона нагадала, що ініціатива глави держави Bring Kids Back UA спрямована на повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей, а також на формування нового порядку денного у світі для захисту дітей у збройних конфліктах.

На зустрічі йшлося про можливе сприяння Бельгії започаткуванню центру підтримки дітей та сімей, що стане пунктом тимчасового прийому дітей після повернення в Україну та надання екстрених послуг; програми «Поверни сім’ю» з возз’єднання дітей з родинами або влаштування їх в українські прийомні сім’ї; модернізації реабілітаційного центру в Чернівецькій області для дітей з інвалідністю й забезпечення фізичного та психосоціального відновлення.

Дмитро Лубінець наголосив, що необхідно об’єднати зусилля для створення різних механізмів тиску на рф для повернення українських дітей, системного моніторингу ситуації з дотримання прав дитини на тимчасово окупованих територіях та активного використання дипломатії для повернення депортованих дітей і звільнення цивільних заручників.

Дар’я Герасимчук відзначила важливість спеціального механізму Ради Безпеки ООН «Діти та збройні конфлікти», що фіксує дані про грубі порушення прав дітей у зонах війн.

«росія вже двічі потрапляла до списку ганьби за скоєні нею злочини. Цього року рф має потрапити туди втретє, після чого в ме-жах цього механізму щодо неї мають почати застосовувати спеціальні санкції з боку Ради Безпеки ООН», — наголосила вона.

Прем’єр-міністр Бельгії поспілкувався з дітьми, яких вдалося повернути в Україну. Вони розповіли свої історії про те, що їм довелося пережити, і про мрії у вільній Україні.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ