На цьому наголошували під час зустрічей Президента України з Генсеком НАТО, міністрами оборони США та Німеччини і Головою Ради міністрів Італії

У четвер Президент України Володимир Зеленський на базі «Рамштайн» зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Ішлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння за принципом данської моделі. Глава держави наголосив, що спільне завдання партнерів — забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили можливі формати залучення платформи Північноатлантичного альянсу для досягнення цієї мети. Окремо Президент відзначив важливість ініціативи НАТО «Безпекова допомога і навчання для України» (NSATU) для ефективної координації військової допомоги та підготовки українських воїнів.

Також під час зустрічі обговорили роботу Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» та її внесок в ухвалення рішень для зміцнення обороноздатності Української держави.

У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Глава держави подякував США за оголошений під час «Рамштайну» пакет безпекової допомоги на 500 млн дол., який було надано в межах президентської програми повноважень. Україна вдячна Сполученим Штатам, усьому американському народові, двопартійній та двопалатній підтримці, яка допомагає берегти незалежність і захищати життя людей у боротьбі з неспровокованою та злочинною російською агресією. Завдяки підтримці США та всіх партнерів наша держава змогла вберегти сотні міст і сіл від знищення російською армією.

Володимир Зеленський і Ллойд Остін докладно обговорили ситуацію на полі бою, зокрема на покровському напрямку, та перебіг Курської операції. Сторони відзначили вирішальну роль дронів на цьому етапі війни, Президент також розповів про оборонні потреби України щодо БпЛА різних типів. Сильні позиції України на полі бою важливі для наближення справедливого і тривалого миру.

Одна з головних тем зустрічі — виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема посилення української ППО. Президент і міністр оборони обговорили перспективи надання додаткових систем протиповітряної оборони зокрема у співпраці з іншими партнерами.

Серед обговорених питань — подальша діяльність коаліції у форматі «Рамштайн» та ініціатива НАТО «Безпекова допомога і навчання для України» (NSATU).

У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» Президент Володимир Зеленський провів переговори з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Глава держави подякував за військову підтримку від Німеччини та відзначив лідерство цієї країни в посиленні української протиповітряної оборони. Україна вдячна ФРН за надані системи ППО та їхній внесок у захист життя. Завдяки цій допомозі та українсько-німецькій співпраці вдалося врятувати тисячі життів українців.

Володимир Зеленський і Борис Пісторіус обговорили можливість збільшення фінансування військової допомоги Україні на 2025 рік. Ця підтримка критично важлива для нашої держави, щоб зміцнювати українські позиції на полі бою. Адже тільки так можна тиснути на росію і примушувати її до справедливого й тривалого миру.

Окремо Президент наголосив на тому, що важливо й надалі посилювати українську протиповітряну оборону та надати Україні додаткові засоби ППО. Борис Пісторіус повідомив, що найближчим часом Німеччина передасть додаткові ракети до раніше поставлених систем.

Також під час зустрічі обговорили майбутню роботу формату «Рамштайн» і можливість фінансування українського виробництва озброєння й техніки за данською моделлю.

Того самого дня в Римі Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Одна із ключових тем зустрічі — забезпечення оборонних потреб України, зокрема посилення ППО. Глава держави подякував уряду Італії за схвалення вже десятого пакета військової допомоги. Зміцнення українських воїнів на полі бою, а також захист міст і сіл від російських атак критично важливі на шляху до досягнення справедливого і тривалого миру.

«Зараз ми хочемо прискорити деякі деталі з цього пакета. У нас є напівіталійські та напівфранцузькі системи протиповітряної оборони SAMP/T. Для нас дуже важлива кількість ракет, ми на неї розраховуємо. Є відповідний пакет ракет, ми їх отримуємо, а є ще пакет, який треба доопрацювати, щоб вони до нас дійшли», — сказав Володимир Зеленський.

Президент також відзначив активну роботу з підготовки міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC-2025), яка відбудеться 10—11 липня в Римі.

«Наші команди почали працювати над цьогорічною конференцією щодо відбудови. Особливо — культурна спадщина. Тут ми розраховуємо передусім на Італію. Також працюємо з ЮНЕСКО й окремо ще працюватимемо із Францією. Я хочу, щоб вагомий внесок у реконструкцію нашої історичної спадщини взяла на себе Італія. Вони дуже фахові в цьому напрямі», — наголосив Президент.

Окрему увагу Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні приділили підтримці України на шляху до членства в Євросоюзі.

Джерело: Офіс Президента