Брутальний фарс, що відбувається в Росії замість нормальних демократичних виборів, хоч і насторожує, однак давно нікого не дивує. А у Кремлі не зупиняються на чітко напрацьованих порушеннях міжнародних норм і принципів та цинічній імітації вільного волевиявлення. Цьогорічним ноу-хау стало використання українців з окупованих територій Донбасу для голосування на виборах до державної думи РФ.

Невже у величезній імперії не підрахують потрібну кількість голосів за провладну «Єдину Росію», рейтинг якої віднедавна посунувся донизу, як Сірко із соломи? Утім, додаткових близько пів мільйона голосів з ОРДЛО, на які спершу розраховували, мегагеополітикові таки не стануть зайвими. Окупанти мають ще й іншу мету: паспортизувавши і залучивши жителів окупованого Донбасу до цих виборів, Кремль намагається дужче інтегрувати територію України до Росії.

Із поганої вівці хоч вовни жмут

Не секрет: на восьмому році окупації чи ще раніше ОРДЛО для Москви перетворилися на важку валізу без ручки. І хоч у геополітичних планах «братів» ця територія залишається важливим плацдармом проти України, утримувати і контролювати її стає дедалі важче. Тому аби мати додатковий зиск, окупанти вирішити використати й без того знедолених людей України ще й у російському політичному житті.

Ще з весни 2021 року головною темою виживання в ОРДЛО стала не боротьба з коронавірусною інфекцією, що істотно збільшує кількість потерпілих, а підготовка до осінніх виборів у держдуму РФ. Значно активніше проводили раніше початий процес паспортизації: ближче до осені завдяки спрощеній процедурі паспорти РФ отримали більш як 630 тисяч осіб (за даними Міністерства з питань інтеграції тимчасово окупованих територій, за лінією розмежування залишилося понад 2 мільйони людей). І ці документи громадянам України тепер доведеться відпрацьовувати.

«Якщо громадянин Росії, який живе в іншій країні, зацікавлений приїхати в Росію проголосувати, він має на це повне право», — категорично заявляє міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Тобто керівник серйозного відомства намагається переконати, що жителі ОРДЛО із щойно отриманими паспортами — такі самі громадяни, як і ті, що живуть на території Росії.

Та вже звичний особливий цинізм цієї ситуації в тому, що попри обіцянки і запевнення із Кремля чи від керівних маріонеток РФ в «республіках», донбаські власники цих документів насправді не мають і не матимуть тих прав, пільг, пенсій і соціальних виплат, які мають громадяни РФ. Підтвердження цього — інформація від СБУ, що прописки у виданих документах немає і проставлено фальшиві коди підрозділу міграційної служби Ростовської області, якого не існує. Тому із соціальної точки зору ці паспорти нічогісінько не дають власникам. А єдине гарантоване їм право — віддати голоси за провладну політичну силу держави-агресора. Як і 2014-го, тобто на восьмому році окупації та обіцянок про приєднання до Росії, людей знову примітивно використовують для досягнення власних інтересів.

Крім проросійської пропаганди й агітації, якої в ОРДЛО навіть без виборів у держдуму завжди хоч греблю гати, кандидати використовують інші методи. Приміром, громадянин РФ сумнівний політтехнолог і колишній перший «прем’єр-міністр ДНР» Олександр Бородай балотується в Ростовській області, а тому закономірно згадав про власне «дирівське» минуле. Цей тип, вписаний у санкційні списки Євросоюзу та США, а в Україні оголошений у розшук за звинуваченнями в тероризмі, очолює «Союз добровольців Донбасу», з яким напередодні виборів підписала угоду про співпрацю «Єдіная Росія». І заручившись такою підтримкою осіб, які зі зброєю в руках воювали і воюють проти України, «єдинороси» збільшили кількість агітаційних візитів до Донецька. Не раз приїздив сюди і секретар генеральної ради «ЄР» Андрій Турчак, обіцяючи донеччанам те саме, що вони чують ще з 2014 року.

Окремі урни тільки для справжніх росіян

Напередодні виборів ситуація в Донецьку трохи нагадувала підготовку до великого переселення донеччан. Телебачення та інші ЗМІ вустами керманичів ОРДО активно агітували земляків вирушати в дорогу. Аби дістатися Ростовської області і проголосувати, їм пропонували 12 залізничних маршрутів та 825 спеціальних автобусів. Проїзд в автобусах та електричках для виборців гарантували безплатний. Плюс харчовий «тормозок». А для зручності пересування окупаційна влада ОРДО завчасно повідомила про певне обмеження руху транспорту 17—19 вересня на не контрольованій Україною ділянці державного кордону. Митна служба окупантів категорично попередила, що безперешкодний проїзд отримають тільки виборці, а всім іншим подорожнім у цей період порадили утриматися від намірів перетнути кордон.

Певна річ, вояжу до РФ і самому процесу голосування передувала потужна пропагандистська кампанія. Власників російських паспортів та всіх інших жителів окупованих територій тривалий час переконували, що участь у виборах до парламенту сусідньої, але зовсім іншої держави стане ще одним дуже важливим кроком на шляху входження Донбасу до її складу.

Як заведено, з навколовиборчою риторикою владні промовці помітно переборщили, і тому з окремих патетичних висловлювань люди тепер тихцем глузують і не шкодують сарказму. Серед таких і промова керівного колабораціоніста ОРДО Дениса Пушиліна: «Участь жителів ДНР у виборах стала епохальною подією, що увійде до підручників новітньої історії Донбасу!»

«Щось схоже ми вже чули в Донецьку на мітингах навесні 2014 року перед антиукраїнським референдумом. Тоді теж називали його епохальним, а фактично він став, вибачте, поховальним для тисяч загиблих людей та частини регіону, що перетворилася на депресивну резервацію. Тому ці вибори якщо й увійдуть до підручників, то тільки юридичного права чи криміналістики. Бо адміністративний ресурс і тиск на потенційних виборців переходив межі здорового глузду», — розповідає житель Донецька.

Схоже, здогадуючись про нелояльні настрої людей, представники всіх підприємств та навчальних закладів чітко поставили категоричну вимогу до підлеглих та студентів про обов’язкову участь у виборах. Усіх попередили: якщо хтось із певних причин відмовляється їхати у прикордонні села Ростовщини голосувати за думців РФ, має написати заяву і пояснення на ім’я першого керівника підприємства чи вишу. Тому донецькі власники російських паспортів цими вихідними під пильним наглядом кураторів вирушили через кордон до виборчих кабінок та урн.

До речі, ті особи, які залишилися вдома і голосували дистанційно, теж перебували під контролем організаторів дійства. Як свідчать люди, у так званих інформаційних центрах за кожним столом з комп’ютером сиділо по двоє «інструкторів». Тобто той, хто прийшов зробити вибір, наодинці з комп’ютером не залишався навіть на секунду. Тому якогось вільного волевиявлення не було передбачено.

За попередньою інформацією, участь у виборах іншої держави взяли понад 150 тисяч власників російських паспортів з ОРДЛО. Вони виконали й цю забаганку та вказівки з Кремля і проголосували. Чи стали вони, як їх довго переконували, відтепер ближчими бодай на міліметр до Росії? Навряд. У цьому могли пересвідчитися всі, хто побував на дільницях у Ростовській області. Попри російські паспорти та обіцянки інтеграції Донбасу з РФ, люди з окупованої території, як і раніше, нітрохи не відчували себе повноцінними громадянами держави, яка вміло і підступно маніпулює ними. Адже вони навіть голосували не поряд із російськими «братами». Ще чого! Для них передбачили окремі кабінки та урни з написом «Жителі ДНР» чи «Жителі ЛНР».

Триває восьмий рік цинічного використання Росією людей з окупованих територій Донбасу у власних інтересах.