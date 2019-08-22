Нещодавно оприлюднено дані Державного комітету статистики України щодо фінансових результатів підприємств за видами економічної діяльності. Згідно з ними, рівень рентабельності операційної діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства за 2018 рік становив 17,9%. Цей показник найнижчий з 2014-го і на 4,5 відсоткового пункту менший, ніж у 2017 році (22,4%).

І це попри те, що торік галузь одержала рекордний урожай зернових і зернобобових культур — 70,06 мільйона тонн (у 2017 році — 61,9 мільйона тонн), наголошує директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» академік НААН Юрій Лупенко. 2015-го, коли галузь мала найменший за останні п’ять років урожай зерна (60,1 мільйона тонн), рівень рентабельності операційної діяльності сільськогосподарських підприємств становив 41,7%. А рівень рентабельності всієї діяльності агропідприємств у 2018-му був ще нижчим — 13,0%, зауважує науковець.

Проте рентабельність операційної діяльності підприємств галузі більш ніж удвічі перевищила аналогічний показник загалом у всіх видах економічної діяльності (відповідно 17,9% та 8,1%) і майже утричі — щодо всієї діяльності всіх підприємств (13,0% та 4,5%). Тобто сільськогосподарське виробництво, попри падіння дохідності, лишається найприбутковішим в Україні.

Але йдеться саме про виробництво. Якщо порівняти всі види діяльності, рівень рентабельності підприємств галузі (за КВЕД) поступається торгівлі, а також послугам з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. Там цей показник становить 23,7%. Вищий рівень рентабельності зафіксовано також у сфері фінансової та страхової діяльності — 14,5%.

Тобто за підсумками 2018 фінансового року рівень економічної ефективності сільськогосподарської діяльності в умовах істотного зростання обсягів виробництва — на 7,8% порівняно з 2017 роком, продовжив тенденцію до зменшення, наголошує Юрій Лупенко.

У вирощуванні окремих культур та інших видах сільськогосподарської діяльності спостерігаються істотні відмінності. Загалом рентабельність виробництва зерна фактично не змінилася порівняно з 2017 роком — 24,7% проти 25,0%.

За даними Держстату, найбільш рентабельним 2018 року стало виробництво шишок хмелю (60,9% порівняно із 17,7% у 2017 році) та насіння соняшнику (32,5%). Істотно зросла рентабельність проса (з 24,5% до 34,7%), овочів закритого ґрунту (з 1,7% до 8,5%), кукурудзи на зерно (з 23,7% до 27,2%). Рентабельним нарешті стало виробництво насіння льону-довгунця (18,6% проти -10,8% у 2017 році).

Натомість втратили позиції найбільш рентабельні продукти 2017 року. Рентабельність виробництва ягідних культур зменшилася з 85,9% до 19,5%, винограду — з 51,6% до 22,6%, насіння ріпаку й кользи — з 43,6% до 31,1%, плодових культур — з 27,3% до 3,4%, вівса — з 21,2% до 10,3%, бобів сої — з 28,8% до 21,0%. Виробництво насіння соняшнику трохи здало позиції: рівень рентабельності зменшився з 41,3% у 2017 році до 32,5% торік.

А тепер про рекордсменів з кінця. Збитковим стало виробництво високорентабельної у 2017 році гречки (-17,2% проти 32,7%). Ми попереджали, що так і станеться через імпорт низькоякісної, проте дешевої гречки з Росії («УК» №121 від 28 червня). Упала дохідність вирощування буряку цукрового фабричного (-11,4% проти 12,4%), а також жита (-2,2 та 20,2%), зазначив науковець. Щоправда, на його думку, негативний вплив на внутрішній ринок збитковості гречки і цукрових буряків може пом’якшитися результатами нинішнього року.