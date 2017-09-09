Кабінет Міністрів проаналізує питання блокування податкових накладних у Єдиному реєстрі ПДВ і відпрацює механізми недопущення будь-яких збоїв у майбутньому. Такими словами Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевняв народних депутатів у Верховній Раді під час «Години запитань до уряду». Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів і міністр фінансів Олександр Данилюк уже отримали доручення провести відповідну технічну нараду. Прем’єр переконаний, що запровадженням Єдиного реєстру податкових накладних урядові вдалося поставити крапку у схемах хабарництва і відкатів у системі ПДВ. «Я врахую можливі недосконалості, але головне — проявів корупції в системі ПДВ немає», — додав він.

Наступне питання стосувалося розроблення юридичного рішення у сфері утримання та користування газорозподільними мережами. На фінішну пряму вдасться вийти незабаром — нині уряд активно співпрацює з Генеральною прокуратурою. Головна мета — диверсифікація поставок природного газу для кінцевого споживача через газорозподільні мережі, щоб компанії — оператори цих мереж (облгази) не мали змоги зловживати монопольним становищем на ринку. Окрім цього, важливо, щоб місцеві органи влади брали участь в управлінні газорозподільними мережами (більшість із них перебуває у власності муніципалітетів).

Наступного тижня Володимир Гройсман очікує від парламентаріїв ухвалення пенсійних і медичних законопроектів. Це дасть змогу, за його сценарієм, швидкими темпами запустити зміни в економічній та соціальній сферах. «Хочу побажати, щоб ми перетворили цей вересень на справжній реформаторський місяць», — резюмував він.

Про плани на наступний рік ішлося також. Передовсім заплановано збільшити видатки на охорону здоров’я на 10 мільярдів гривень. Кошти мають піти й на оновлення автопарку швидкої допомоги. Ще у 2018-му планують спрямувати додатковий мільярд гривень на підтримку українських фермерів. Цю норму слід прописати у відповідній програмі.

З вуст Прем’єра можна було почути й таке, що ціни на м’ясопродукти на внутрішньому українському ринку стануть меншими за кілька тижнів, що українські державні компанії не закуповують вугілля, вироблене на території Російської Федерації. На питання про необхідність заборони імпорту тих російських товарів, які можна виробляти в Україні або закуповувати у країн-партнерів, Володимир Гройсман відповідав так: «Наше завдання — побудувати економічну й енергетичну незалежність. Ми цю програму виконаємо. За півтора року ми скоротили споживання антрацитового вугілля, перейшли на газову групу. Україна вже понад 600 днів не закуповує газу в Росії».

Міністр соціальної політики Андрій Рева розповідав про пенсійні зміни, які передбачають і підвищення страхового стажу до 35 років упродовж 10-річного періоду. Зокрема з 1 січня 2018 року страховий стаж для призначення пенсії в 60 років становитиме 25 років. Коли парламентарії ухвалять пенсійні зміни, їм запропонують підвищити мінімальну заробітну плату до 3764 гривень. Усе це назвуть «осучасненням за єдиним зарплатним принципом».

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що інвестування мільярда гривень державних коштів у проекти з модернізації державних вугільних шахт працюватиме на збільшення видобутку вугілля газової групи, потрібного для роботи теплоелектростанцій. Йдеться про додатковий видобуток 2—2,2 мільйона тонн на рік. Ці кошти вже закладено до цьогорічного бюджету. Проекти, які буде профінансовано, пройшли експертизу в Мінекономрозвитку.

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак анонсував розгляд на найближчому засіданні уряду Стратегії з управління відходами, а перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк повідомив, що приватизація Укрспирту — єдиний можливий шлях подальшого розвитку української спиртової галузі. Тож народним депутатам слід сказати «за» і цьому законопроекту.

А одразу після «Години запитань до уряду» Володимир Гройсман відбув з робочою поїздкою до Одещини. Там він узяв участь в урочистому закладенні капсули з нагоди початку будівництва нової злітно-посадкової смуги в Міжнародному аеропорту «Одеса». Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, по завершенні будівельних робіт аеропорт зможе приймати і відправляти повітряні судна всіх класів.

Володимир Гройсман у цьому розрізі наголосив: «Ми знайдемо ресурс, аби протягом 30 місяців одесити отримали нову смугу».

Того самого дня глава уряду взяв участь у роботі ІІ Міжнародної транспортної конференції високого рівня «Інтегровані транспортні коридори Європа—Азія» та провів переговори з Прем’єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом щодо прикордонної співпраці і реалізації Дорожньої карти співробітництва двох держав. Окрім цього, Прем’єр відкрив новий «АвтоХАБ» в Одеському морському порту і проінспектував хід капітального ремонту ділянки траси М05 Київ — Одеса на ділянці 402—409 км.