Воїни здійснюють контрнаступальну операцію поблизу Покровська та Добропілля. Попри жорсткі бої українські захисники завдають росіянам відчутних втрат і позбавляють їх можливості реалізувати наступальну операцію.

Президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо перебігу Добропільської контрнаступальної операції, загальної оперативної обстановки на всьому фронті та планів. Від початку операції українські воїни визволили вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев’ять населених пунктів очищено від окупантів. Також українські захисники взяли в полон майже 100 російських загарбників. Лише цими тижнями втрати росіян на цьому напрямку становили понад 2500 окупантів, із яких більш як 1300 ліквідовано.

За результати саме цими тижнями Президент відзначив воїнів «Хрестом бойових заслуг», орденами Богдана Хмельницького І—ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, а також Княгині Ольги ІІІ ступеня.

«Знаю про ваші кроки. Головком неодноразово доповідав мені деталі. Сам бачив ваших побратимів. Хочу подякувати за вашу стійкість. Ви справді приклад для Збройних сил України, для всіх воїнів наших Сил оборони. Вдячний за вашу сміливість. Хочу подякувати вашим сім’ям за те, що підтримують вас. Бажаю вам всім здоров’я та стійкості», — сказав Президент.

Глава держави разом із присутніми захисниками вшанував пам’ять їхніх загиблих побратимів хвилиною мовчання.

У пункті управління Десантно-штурмових військ ЗСУ в Донецькій області Президент заслухав доповідь командувача ДШВ Олега Апостола та поспілкувався з командирами підрозділів. Командувач ДШВ доповів главі держави про активну оборону Покровська й Мирнограда та подальші кроки, спрямовані на зміну оперативної ситуації. Володимир Зеленський обговорив із командирами підготовку військовослужбовців, комплектування Десантно-штурмових військ і штурмових підрозділів та особливості виконання завдань, зокрема у взаємодії з підрозділами безпілотних систем.

У пункті управління 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Президент заслухав доповідь в. о. комбрига Єгора Ноздрякова про обстановку у смузі відповідальності його бригади. Глава держави обговорив із командирами потреби бригади, а також зміни в підходах до служби за контрактом, можливі нові формати й додаткові умови. Окрему увагу приділили реалізації рішення щодо спрощеної процедури придбання бойовими бригадами пікапів, яке було ухвалене на Ставці Верховного Головнокомандувача минулого місця. Крім того, йшлося про захист воїнів на передовій від дронів. Зокрема, обговорили спеціальні патрони та портативні засоби РЕБ.

Під час зустрічі з воїнами 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, яка бере участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції, глава держави заслухав доповідь командира бригади Едуарда Колодія та поспілкувався з командирами батальйонів. Президент і військові обговорили реалізацію рішень про надання додаткових коштів на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях. Окрему увагу приділили забезпеченню всіма необхідними компонентами для ремонту західної техніки та способам захисту бронетехніки від російських дронів. Ішлося і про реалізацію доручення глави держави максимально скоротити час, який минає між поданням на нагороди та їх фактичним врученням воїнам.

Джерело: Офіс Президента