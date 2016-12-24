Для чинного уряду це остання в 2016 році «Година запитань» у Верховній Раді. Попри низьку явку народних обранців, у сесійній залі парламенту все-таки відбулася плідна дискусія. З урядової ложі принаймні лунали об∂рунтовані, оптимістичні й чіткі відповіді.

«Напівзаходи» для митниці не діють

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Верховну Раду розглянути вже в перші дні її роботи в січні питання спецконфіскації, аби повернути до держбюджету 1,5 мільярда доларів. Перед другим читанням парламентаріям слід буде обговорити кожну зі статей цього законопроекту. Глава уряду вважає цей проект документа правильним, оскільки його спрямовано на відновлення справедливості. Тим, хто намагатиметься блокувати процес, Прем’єр погрожує публічними доганами. І прізвища лунатимуть обов’язково.

Окрім цього, на порядок денний виноситимуть питання швидкої та радикальної реформи пенсійної системи. «У нас близько 80% пенсіонерів нині живуть на мінімальну пенсію, і це при тому, що дефіцит Пенсійного фонду — 150 мільярдів гривень. Нам потрібно ухвалювати радикальні рішення, щоб змінити дефіцит Пенсійного фонду і збільшити рівень пенсій», — вважає він.

На часі й зміни у роботі Державної митної служби. Ці зміни почалися влітку. І відтоді щомісяця фіксується перевиконання планів надходжень митних платежів на півтора й більше мільярда гривень.

Щоправда, Володимир Гройсман не приховував факту перебування у тіні десятків мільярдів гривень. За його оптимістичним сценарієм, завдяки новим змінам до податкового законодавства більшість коштів вдасться вивести з тіні.

А найголовніший його висновок такий: «Українську митну службу значно вражено корупцією. Вона потребує подальших системних змін — напівзаходи не будуть ефективними». Уряд акумулював ресурси для технічної модернізації і змін системи роботи митної служби, а ще створює робочу групу спільно з народними депутатами для її реформування.

Не менш важливе питання для КМУ — підтримка роботи Одеського припортового заводу і його можливого розвитку як флагмана хімічної промисловості. На думку Прем’єра, ОПЗ був вигідним шматком для корупціонерів. Нині управління заводом неефективне. Не останню роль у цьому відіграв Фонд держ?майна. Саме тому слід запровадити новий підхід до очищення підприємства від боргів, вивести його зі стану збитковості. «Ситуація ускладнюється негативною кон’юнктурою на ринку хімічної продукції», — додав глава уряду.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що Державне агентство автомобільних доріг ліквідувало 66% ям і вибоїн на автошляхах, що нинішній склад наглядової ради Публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» буде змінено. Вже розроблено стратегічний план оновлення рухомого складу компанії. Зокрема розпочато виготовлення тисячі нових вагонів.

А міжнародний аеропорт «Бориспіль» очікує за підсумками року отримати понад 1,2 мільярда гривень чистого прибутку. Летовище навіть увійшло до переліку найбільших платників податків. За даними міністра, українські авіакомпанії збільшили перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 29% — до майже 8 мільйонів осіб. З них понад 1,5 мільйона — транзитні пасажири. Це, результат початку реалізації цільової програми розвитку регіональних аеропортів. Активно розвивають старі регіональні аеропорти: Львів, Херсон, Запоріжжя, Чернівці, Рівне, Кривий Ріг, Житомир. Частина з них дає збільшення пасажиропотоку на 65%.

Найголовніша новина — Україна готова підписати угоду про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом.

Очікуйте здешевлення

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосив на тому, що зниження ціни на електроенергію наступного року дасть змогу знизити тарифи на послуги водопостачання й водовідведення на 10—12% для населення. Він говорив про повне забезпечення вітчизняної енергетичної системи ресурсами і про готовність до будь-яких температурних режимів під час цього опалювального сезону.

Відомство переконує, що 2020 року Україна стане незалежною від імпорту газу. З 2021-го їй навіть прогнозують роль експортера цього палива.

Міністр фінансів Олександр Данилюк говорив про процес верифікації соціальних виплат. Він передбачає перевірку правильності нарахування пенсій та інших асигнувань і дає змогу заощадити загалом близько 10 мільярдів гривень. «Ми вже налагодили роботу з Пенсійним фондом. Наступного року посилимо заходи з верифікації, бо це заощаджує кошти платників податків», — сказав він.

Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон розповів про можливості розв’язання проблем із постачанням газу на територію Генічеського району Херсонської області. Один із варіантів — будівництво окремого розподільчого газопроводу від смт Нова Асканія до Генічеська.

«Нині надано фінансовий ресурс на рівні обласної ради, триває розробка проектно-кошторисної документації. Вона буде готова до кінця березня», — повідомив посадовець. Орієнтовна вартість газопроводу — 220-240 мільйонів гривень. Проект має бути готовим до кінця 2017 року.

Міністр оборони Степан Полторак поінформував присутніх про забезпечення засобами евакуації особового складу в зоні АТО. Запитання народних депутатів стосувалося організації інспекторської перевірки наявності транспортних засобів для евакуації поранених бійців, а також того, що на Світлодарській дузі «волонтери і пересічні українці на своїх розбитих автівках вивозять поранених».

На нього міністр відповів так: «Я прошу, щоб дані, які ми озвучуємо на всю країну, були перевіреними й відповідали дійсності. Нині особовий склад, який виконує бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції, відповідно до наших можливостей забезпечено засобами евакуації. Щодо порядку організації медичного забезпечення під час ведення бойових дій на Світлодарській дузі… Поки що комісія Міністерства оборони працює, за підсумками я ухвалю рішення. Ми готові й надалі за відповідного фінансування збільшити кількість евакуаційного транспорту».