Священним обов’язком держави та громадян України є шанобливе ставлення до пам’яті про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху та жертв нацизму. Так встановлено Законом України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років».

Вже четвертий рік поспіль в Україні 8 травня на державному рівні відзначається День пам’яті та примирення разом з усіма європейськими країнами. Із півсотні мільйонів людей в усіх країнах світу, які загинули у Другій світовій війні 1939-45 років, на жаль, майже кожний п’ятий з України.

9 травня свято – День перемоги. Подвиг ветеранів, які визволили Україну понад 70 років тому, незабутній. Ці дати покликані об’єднати наше суспільство, нагадати усім нам і прийдешнім поколінням про подвиг дідів та прадідів, героїв Другої світової війни.

Щорічно до Дня перемоги ветерани Другої світової війни отримують державну допомогу. У цьому році Урядом встановлено допомогу, зокрема,особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин і особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у розмірі 3685 грн.

Аналіз звернень громадян дозволяє виявити найбільш проблемні питання, які хвилюють громадян, у різних сферах суспільно-політичного життя країни. Напередодні Дня перемоги «Урядовий кур’єр» отримав в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру інформацію, з якими питаннями звертаються на урядову «гарячу лінію» ветерани.

Так, з початку 2018 року зареєстровано майже 7 тисяч звернень, у тому числі десятки подяк працівникам Урядового контактного центру, органів виконавчої влади від учасників бойових дій, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, ветеранів військової служби. Найбільш активно зверталися жителі Дніпропетровської, Полтавської областей та м. Києва.

Найчастіше громадяни порушували у своїх зверненнях питання соціального захисту населення (переважно від мешканців Кривого Рогу Дніпропетровської області, столиці та Харківської області), зокрема стосовно відновлення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на проїзд у пасажирському транспорті загального користування, на забезпечення медичними препаратами тощо;

отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових проблем та на лікування; різних видів державної соціальної допомоги, зокрема разової грошової допомоги до 5 травня, житлової субсидії та щодо надання статусу пільговика;

нарахування і перерахунку пенсійного забезпечення (головним чином від пенсіонерів із Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва);

невиплати коштів при звільненні, проблеми, пов’язані з невиплатою заробітної плати (найбільше від заявників з Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Одеської областей);

функціонування державних та комунальних закладів охорони здоров’я(в основному, від хворих з м. Києва, Дніпропетровської, Донецької та Черкаської областей), у тому числі скарги на медичний персонал.

На початку лютого цього року на урядову «гарячу лінію» зателефонував мешканець Знам’янського району Кіровоградської області, учасник бойових дій. Заявник попрохав, щоб його забезпечили спеціальними талонами на пільговий проїзд, із знижкою 50% для проїзду в автомобілі, потягу, літаку та річковому транспорті як «учаснику бойових дій».Управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області було оперативно розглянуто дане звернення і надіслано лист талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України від 14.11.2017 р. № 2203«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50% знижкою їх вартості. За результатами зворотного зв’язку встановлено, що заявник задоволений вирішенням питання.

Стосовно субсидії надійшло звернення від учасника війни – мешканки м. Краматорськ Донецької області. Заявниця повідомила, що починаючи з травня 2017 року вона отримує квитанції на оплату за житлово-комунальні послуги без урахування субсидії. Авторка звернення прохала вжити заходів для розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2017/2018 р.р.

Розглянувши звернення, управління праці та соціального захисту населення Краматорської міськради надало відповідь, у якій зазначено, що заявниця, дійсно, отримувала житлову субсидію по квітень 2017 року. Вiдповiдно до п.13 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 21.10.1995р. № 848, у разі отримання інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається, про що особа інформується. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява і декларація. Згідно з п.12 вказаного Положення розрахунок субсидії на опалювальний сезон у жовтні здійснюється на пiдставi доходів за перший – другий квартали поточного року.

Після отриманої від заявниці інформації, необхідної для розрахунку субсидії, її розраховано субсидію на жовтень 2017 р., з листопада 2017 р. по березень 2018 р. з подальшим перерахунком на квітень 2018 р.

Після того, як справа була вирішена позитивно, на адресу урядової «гарячої лінії» від заявниці надійшли слова вдячності за сприяння у вирішенні питання.

Наприкінці січня цього року на урядову «гарячу лінію» зателефонувала киянка 1930 р.н., особа з інвалідністю внаслідок війни. Вона зверталася до сімейного лікаря Печерської поліклініки м. Києва з проханням видати рецепт на пільгових умовах на препарати «Азопт» (очні краплі), «Нормовен», «Тіатриазолін». Проте, за словами жінки, їй відмовили у видачі лікарських препаратів. Тому авторка звернення попросила працівників урядової «гарячої лінії» посприяти їй у видачі за рецептом, на пільгових умовах, вказаних медичних препаратів.

Управлінням охорони здоров’я Печерської районної державної в місті Києві адміністрації було уважно розглянуте дане звернення та повідомлено про таке.

Відповідно до інформації, наданої сімейним лікарем амбулаторії комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»,заявниці регулярно виписуються пільгові медикаменти.

Також наведено конкретні приклади, що 26 січня 2018 р. жінці були виписані ліки «Симвастатин»та «Клопідогрель». 1 лютого 2018 р. на повторному прийомі у сімейного лікаря виписано рецепт на пільгові ліки «Нормовен», «Тіатриазолін» та очні краплі «Азопт».

Урядовий контактний центр щиро вітає ветеранів, захисників Української держави, всіх українців з Днем перемоги!

За період з 2 травня 2018 року по 7 травня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 24 756 дзвінків, а також 741 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua