Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів: уряд працює над тим, щоб створити гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту захисників і захисниць

Промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль почав з нагадування про те, що одне із ключових завдань, визначених урядом на цей рік, — формування цілісної та комплексної ветеранської політики.

«Як суспільство, нація, держава ми завжди будемо в боргу перед героями, які захищають свободу та незалежність України. Працюємо над тим, щоб створити гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту ветеранів російсько-української війни. Уряд уже починає затвердження стратегій, нормативних документів та запровадження програм, в основі яких лежить новий підхід у ветеранській політиці», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну. У цьому контексті очільник уряду окреслив вісім основних рамкових завдань.

Підтримка і можливості

Адаптація військовослужбовців до цивільного життя. Відповідну стратегію вже напрацьовано. Головна ідея — перехід від військової служби до цивільного життя має бути максимально комфортним для захисників.

Психологічна підтримка. Розпочинається велика реформа медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.

«Не має бути черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами. Робимо проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців. Довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки. Усі терміни з розслідування обставин поранення буде скорочено. Кількість штатних і гарнізонних ВЛК буде істотно збільшено. Максимально цифровізуємо всі погодження. Пілотні проєкти вже запроваджено, і цьогоріч оновлені підходи мають запрацювати у всій країні», — каже Прем’єр.

Економічні можливості. Насамперед уряд розширює програму «Ветеранський бізнес». Ідеться про гранти для ветеранів та членів їхніх родин на запровадження власної справи в будь-якій галузі.

На засіданні уряд ухвалив постанову про розширення програми безповоротних грантів «єРобота», в яку входитимуть окремі напрями саме для ветеранського бізнесу:

- 250 тисяч гривень гранта може отримати на власний бізнес ветеран за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця;

- 500 тисяч гривень гранта може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць (співфінансування за цією програмою буде 70 на 30, тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця);

- мільйон гривень гранта може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж три роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова для цього гранта — створити понад чотири робочі місця, з яких щонайменше два передбачено для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут, як і в другій програмі, співфінансування — 70 на 30.

Усі заявки на гранти прийматимуть через «Дію», щоб усе було просто, зрозуміло та зручно.

Загалом завдяки програмі «єРобота» вже створено понад 3,5 тисячі нових бізнесів. Очікується, що в наступні роки урядові безповоротні гранти допоможуть створити тисячі нових ветеранських бізнесів у різних галузях та куточках країни.

Наступний аспект у цьому блоці економічних можливостей — перекваліфікація та навчання.

«Програма спеціальних ваучерів для освоєння нової професії. Навчання ІТ-спеціальностей. Пільги для здобуття іншої освіти. Усе це на порядку денному, а частина програм уже працює», — каже Денис Шмигаль.

Послуги. Ідеться про розвиток цифрового проєкту «єВетеран», послуги для ветеранів у ЦНАПах.

Житло. ідеться про пільгове іпотечне кредитування для захисників та захисниць. Мета — створити можливість, щоб кожен ветеран міг отримати власну оселю.

Інститут помічника. В основу діяльності таких помічників буде покладено принцип індивідуального підходу, який полягає у виявленні та розв’язанні проблем кожного окремого захисника чи захисниці. Це допомога з усіх питань. Отримання медичної допомоги, реабілітації, консультації щодо отримання документів чи пільг, освітніх послуг, допомога у працевлаштуванні, взаємодія з різними службами для швидкого та комфортного вирішення всіх питань чи проблем.

Сервісні офіси. Основні завдання сервісних офісів у справах ветеранів — координація роботи, взаємодія з місцевою владою для підтримки ветеранів, узагальнення потреб, реалізація держполітики у сферах соціального та правового захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей. Такі офіси буде створено у всій країні. Долучатимуться громади та міжнародні партнери для ефективної організації роботи та належного фінансування.

Ушанування. Ідеться про вшанування подвигу ветеранів на рівні держави, громади та всього суспільства.

«Українське суспільство ніколи не забуде про ціну, яку наші воїни платять у цій війні. Місія уряду — створити для наших ветеранів комфортні сервіси та можливості. Завжди пам’ятатимемо й передамо цю пам’ять наступним поколінням українців. Про те, як вільні та хоробрі люди стали на захист своєї країни, як боролися і перемогли», — прокоментував Прем’єр.

Уряд затвердив план заходів щодо визначення подвигу ветеранів російсько-української війни. Цей план заходів розрахований на наступні три роки.

Рішення Кабміну

Серед інших рішень уряду — спрощення процедури ввезення певних товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення відсічі агресору чи як комплектуючих для виробників українського озброєння. Тобто до переліку таких товарів додано системи зв’язку, телеметричне обладнання, системи захисту інформації, відповідне програмне забезпечення і технології.

Кабмін дозволив підприємцям із територій можливих бойових дій і деокупованих територій брати участь у держпрограмі «Доступні кредити 5—7—9%» (програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування). Доступ до програми бізнесу з таких територій має сприяти їхньому економічному відродженню, працевлаштуванню внутрішніх переселенців і місцевих жителів.

Уряд схвалив надання грантів на створення чи розвиток бізнесу з територій можливих бойових дій.