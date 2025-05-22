Президент України узяв участь у форумі «Інновації та розвиток у спорті в умовах війни»

Захід відбувся в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ),який цьогоріч відзначає своє 95-річчя.

«Я дуже поважаю спорт,поважаю всіх тих, хто прославляє Україну, хто займається для себе, для своєї енергії, для держави, усіх, хто тренує», — зазначив Президент.

На форумі обговорювали важливість ветеранського спорту та інтеграції захисників у цивільне життя на основі найкращого українського та міжнародного досвіду. Зокрема, представили нову концепцію розвитку адаптивного спорту з урахуванням американської методики TotalFit, що передбачає цілісний підхід до відновлення.

Учасники заходу обговорили також розвиток військово-технологічного спорту. Крім того, була представлена концепція розвитку спортивної науки в Україні (проєкт «Олімпік лаб»).

У Центрі ветеранської реабілітації НУФВСУ Глава держави ознайомився з тим, як відбувається фізкультурно-спортивна реабілітація захисників і захисниць. Вона складається зі спеціальних занять із застосуванням терапевтичних вправ та апаратної фізіотерапії.

Володимир Зеленський наголосив, що держава повинна приділяти велику увагу ветеранському спорту, реабілітації та адаптації, і все це має бути на найвищому рівні.

«Ветерани — це наші герої. Це невід’ємна частина суспільства. Ми повинні зрозуміти, що в нашому просторі ветерани мають почуватися, як усі інші. Іще — з великою повагою ставитися до них за те, що вони зробили, захистили нашу незалежність», — додав Президент.

За його словами, дуже важливими є безбар’єрність і створення відповідної інфраструктури.

Під час спілкування з молоддю Володимир Зеленський висловив переконання, що саме молоді люди з їхнім сучасним поглядом і знаннями можуть сприяти створенню інфраструктури, якої дуже потребуватимуть ветерани в мирному житті.

Президент звернув увагу, що потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, без якої неможливо залучити велику кількість людей до занять фізичною культурою та досягти результатів у професійному спорті.

Главі держави також продемонстрували сучасне обладнання для досліджень показників організму спортсменів під час фізичних навантажень.

Форум відбувся в межахНаціонального тижня безбар’єрності. Захід також став комунікаційною платформою для побудови партнерств між спортсменами, ветеранами, науковцями, освітянами, експертами та політиками. Міністерство молоді та спорту України вдячне всім партнерам та учасникам, які долучилися до формування майбутнього українського спорту.

Захід «Інновації та розвиток у спорті в умовах війни» організувало Міністерство молоді та спорту за підтримки Офісу Президента України, ДУ «Спорт для всіх», Всеукраїнської федерації військово-технологічного спорту України, мережі АЗК West Oil Group та фонду сталого розвитку «МХП — Громаді».

Національний тиждень безбар’єрності проводиться в межах стратегії створення безбар’єрного простору в Україні за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство молоді та спорту