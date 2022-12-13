Світовий банк — один з головних фінансових партнерів, що допомагають нашій країні втримати економіку під час війни. Понад 50% усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк. На жаль, ворожі атаки на критичну інфраструктуру України ставлять нові виклики перед українською владою та всією світовою спільнотою. Анна Б’ЄРДЕ, віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії, яка нещодавно побувала в Україні з візитом, змогла особисто переконатися у труднощах та втратах, які спричиняє війна. Тож в інтерв’ю Укрінформу пані Анна ще раз наголосила: підтримка України міжнародними донорами не припиниться.

— Що Світовий банк зробив та продовжує робити в Україні з початку війни і як прості українці відчувають цю допомогу?

— Через 11 днів після російського вторгнення ми мобілізували пакет екстреного фінансування обсяго 730 мільйонів доларів США для підтримки бюджету України. Після цього розробили ефективний та гнучкий проєкт, в межах якого надають ресурси Світового банку, а також ресурси найбільших партнерів України з розвитку для фінансування таких витрат, як пенсії, соціальні виплати, заробітна плата вчителів, працівників сектору охорони здоров’я та служб екстреного реагування. Це допомагає значній частині населення України, зокрема найбільш вразливим верствам, пережити цей дуже важкий час.

Нині, крім надання такої підтримки бюджету, ми зосереджуємося на допомозі на термінові ремонти: відновлення енергетичної інфраструктури, доріг, мостів, залізниць, а також закладів охорони здоров’я.

Світовий банк — партнер України протягом 30 років, і ми й надалі підтримуватимемо Україну і під час війни, і під час відновлення, на її шляху до того, що, на нашу думку, буде світлим майбутнім.

— Світовий банк мобілізував 17,8 мільярда доларів США для України, і на 8 грудня країні було надано 13 мільярдів доларів США. Коли решта коштів може надійти в Україну?

— За нашими оцінками, до кінця 2022 року ми надамо ще 1,7 мільярда доларів США. Решту коштів буде надано на початку наступного року.

Загалом понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.

— Які проєкти Світового банку заплановано для України в майбутньому?

— Ми знаємо, що зима буде важкою через значне скорочення постачання електроенергії та тепла. Саме тому Світовий банк співпрацює з урядом над проведенням термінового ремонту критичної інфраструктури, щоб максимально пом’якшити негативні наслідки протягом наступних складних місяців. Як я вже згадувала, ми завершуємо розроблення кількох пакетів фінансування, які допоможуть уряду задовольнити нагальні потреби в галузі енергетики, транспорту та охорони здоров’я. Ці проєкти масштабовані і зможуть залучати більше фінансування, щойно таке з’явиться. Вони розраховані на швидке надання коштів. З наближенням зими ми залучатимемо наші власні кошти та кошти наших партнерів-донорів, щоб допомогти забезпечити безперервність основних послуг.

— Цього року Світовий банк заснував новий Багатосторонній донорський трастовий фонд (MDTF) для України. Скільки країн було залучено і який обсяг допомоги можна отримати за допомогою цього фонду?

— Фінансування проєктної діяльності здійснюватимуть у трьох секторах, зазначених вище: енергетика, транспорт та охорона здоров’я. Це фінансування надаватимуть у межах Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), який ми заснували для координації грантового фінансування та підтримки діяльності уряду України, надання послуг та гуманітарної допомоги.

Нині загальні внески Ісландії, Нідерландів та Норвегії до URTF становлять 200 мільйонів доларів США. Незабаром буде остаточно оформлено установчі зобов’язання Швейцарії, Австрії, Литви та Швеції як внески. Очікуємо, що до нас приєднаються і кілька інших країн.

Хочу наголосити, що дотепер діяльність наших цільових фондів для України була успішною, і ми вважаємо, що URTF стане основним джерелом фінансування вашої країни.

— Як Світовий банк допомагає у формуванні діяльності з відновлення?

— В умовах війни потреби у фінансуванні зростають день у день, вони приголомшують.

У вересні 2022 року спільно з урядом України та Європейською комісією ми опублікували підсумки Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA), яка стосувалася впливу війни на соціальний, виробничий та інфраструктурний сектори та охоплювала потреби в житловому секторі, галузях освіти, охорони здоров’я, торгівлі та промисловості. Згідно з цією оцінкою, потреби України на відновлення становили загалом 350 мільярдів доларів США. Однак війна і нещодавні ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру значно збільшили ці цифри. Нова оцінка потреб має бути готова на початку весни 2023 року.

Світовий банк має безпрецедентний глобальний потенціал для надання країнам підтримки в розробленні та реалізації складних масштабних проєктів. Ми маємо значний досвід роботи в секторі відновлення після конфлікту. Наші перші позики були європейським країнам, щоб допомогти їм відновитися після Другої світової війни. Працюючи в інших країнах в умовах конфлікту, ми зрозуміли, що не можна чекати закінчення війни, тому що в такому разі відновлення стає ще дорожчим і складнішим.

Маємо унікальні можливості для забезпечення гнучкої платформи для донорських внесків з відповідним контролем, щоб гарантувати цільове використання коштів. Ось чому ми створюємо масштабовані проєкти для підтримки відновлення та нарощування потенціалу для відбудови.

Дивовижна стійкість України багато в чому пояснюється складними й успішними реформами в секторі макроекономічного управління та розбудови інституційної спроможності, які влада впровадила протягом останніх років перед війною.Спрямування фінансування через український уряд робить його прозорим і відповідальним за свої пріоритети в царині бюджетної підтримки, відновлення і врешті-решт відбудови. Така увага до реформування та посилення потенціалу і прозорості врядування також матиме важливе значення для переходу до повоєнного відновлення.

— Нещодавно ви відвідали Київ. Будь ласка, поділіться своїми враженнями від цього візиту.

— Я приїздила в Україну в середині листопада, тоді ми зустрічалися із Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими членами уряду, щоб підтвердити нашу підтримку і висловити солідарність із народом України. Перебуваючи в Україні, ми відвідали Львів, Київ, Ірпінь та Бучу.

Було важливо на власні очі побачити руйнування і стати свідком труднощів та втрат, які спричиняє ця війна. Незабаром після того, як ми прибули до Києва, почалися масовані повітряні атаки, і ми провели кілька годин у бомбосховищі. Цей тривожний досвід дав нам уявлення про те, що доводиться переживати нашим колегам і народу України щодня. Нас вразила відданість центральних та місцевих органів влади, а також зусилля громад у відновленні нормальних умов життя у своїх містах та наданні підтримки родичам жертв жорстоких убивств.

Загалом народ України та її керівництво — неймовірний символ стійкості, хоробрості й рішучості. Відновлення і відбудова України потребуватимуть постійних і довгострокових зусиль протягом тривалого часу після закінчення війни. Група Світового банку підтримуватиме Україну на кожному етапі цього шляху.

Оксана ПОЛІЩУК,

Укрінформ, Київ