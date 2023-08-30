У День Незалежності України та напередодні на Харківщині пройшли заходи з ушанування військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців, волонтерів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування та інших осіб, які роблять вагомий внесок у захист територіальної цілісності нашої держави.

Одним з найпомітніших заходів стало урочисте вшанування військовослужбовців 113 окремої бригади територіальної оборони, яка має харківську прописку. За самовіддану службу, сумлінне ставлення до службових обов’язків та високий професіоналізм 19 бійців цієї бригади отримали подяки Харківської обласної військової адміністрації. Під час зустрічі з військовослужбовцями підрозділу начальник ОВА Олег Синєгубов та його заступник Роман Семенуха подякували їм за тяжку щоденну роботу, яка дає змогу жителям Харківщини працювати над відновленням, планувати своє майбутнє і наближати перемогу. Військовослужбовці 113 ОБрТрО отримали медалі «За оборону міста-героя Харкова», почесні грамоти Харківської міської ради та подяки міського голови Ігоря Терехова.

Командир бригади полковник Євген Задорожній від особового складу свого підрозділу вручив почесні відзнаки тим, хто у найважчі часи підтримував і досі підтримує бійців духовно і матеріально. Тероборона тримає рубежі

Серед них архієпископ Харківський та Ізюмський Православної церкви України владика Афанасій, архімандрит Антоній, начальник регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід» Герой України Олександр Зугравий, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Тетяна Кагановська, представники місцевих органів влади та інші.

113 ОБрТрО — кадроване формування Сил територіальної оборони ЗСУ в Харківській області, яке входить до складу Регіонального управління «Схід». У вересні 2022 року, під час контрнаступу ЗСУ, батальйони бригади брали участь у визволенні від російських загарбників десятків населених пунктів Харківщини, зокрема Ізюма та Куп’янська. Під час визволення Ізюма рота розвідки бригади разом з ротою контрдиверсійної боротьби знищила майже 50 російських окупантів і понад 20 взяла в полон. Пізніше бригада успішно виконувала бойові завдання поблизу міст Бахмут і Часів Яр. За участь у бойових діях бригаду відзначено бойовим прапором.

Бій біля Золочева

У Золочівській громаді Богодухівського району вшанували воїнів славетної 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які на початку повномасштабного вторгнення разом зі співробітниками місцевої поліції зупинили окупантів і не дали їм захопити селище Золочів.

Учасники і свідки пригадують, як 7 березня 2022-го о 9:30 з боку Козачої Лопані в напрямку Золочева рушила колона ворожої техніки, яку в полі зустріли наші захисники. Зав’язався запеклий бій, і бійці 93 бригади за допомогою ПЗРК «Джавелін» підбили кілька одиниць ворожої техніки, зокрема два танки. Після цього російські окупанти зайняли оборону в найближчій лісосмузі, але й там отримали гідну відсіч.

Це був вирішальний бій, після якого ворог зрозумів, що йому не вдасться захопити Золочів. У тому бою було поранено вісьмох холодноярців, семеро загинуло, серед них старші солдати Владислав Андрєєв, Іван Смерека, Ігор Ракітін, Андрій Василейко, Юрій Кобжев, солдати Іван Чічіка і Даниїл Суходолов. 24 серпня цього року від тяжких поранень помер ще один учасник того бою капітан поліції Сергій Філоненко.

На місці героїчного бою члени Золочівської громади встановили пам’ятний знак з іменами загиблих, відправили панахиду і провели короткий мітинг. Виступаючи перед присутніми, голова Золочівської громади Віктор Коваленко нагадав, що в перші місяці війни ворог тричі намагався захопити Золочівщину, але щоразу отримував жорстку відсіч. Громада стала єдиною на півночі Харківської області, яку не було окуповано. Очільник громади подякував місцевим сільгоспвиробникам і медикам, які з перших днів війни допомагали бійцям 93 бригади й рятували їхні життя.

На честь полеглих

У Харкові 24 серпня представники міської ради та керівництво ОВА, правоохоронці, працівники ДСНС поклали квіти до меморіалу Захисників України. А напередодні з нагоди Дня Державного прапора і Дня міста Ігор Терехов вручив відзнаки «Почесний громадянин міста Харкова» вісьмом захисникам України. Серед них командувач Сухопутних військ ЗСУ, Герой України генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Національної гвардії (з 25 лютого 2022-го по 8 липня 2023 року) Юрій Лебідь, командувач Сил ТрО ЗСУ Ігор Танцюра, начальник Національної академії Національної гвардії України, генерал-лейтенант Сергій Соколовський, начальник Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба бригадний генерал Андрій Бережний, командир військової частини А7402 Олег Черкашин, начальник групи внутрішнього контролю командування Сил ТрО ЗСУ, лейтенант Рустам Кривошея, військовий лікар і волонтер Сергій Філіппов.

У гімназії №111 було відкрито меморіальну дошку полеглому Героєві України Станіславу Парталі, який був випускником цього закладу. Лейтенант Станіслав Партала пішов воювати 2014 року, був командиром взводу розвідки. За час служби провів на передовій сотні вдалих операцій та навчив військової справи побратимів. Загинув 2 березня 2022 року поблизу селища Калинівка Донецької області.

Ще одну меморіальну дошку відкрили в гімназії №142 Харківської міської ради. Її присвячено випускникові цього закладу військовому льотчику Тарасові Редькіну (позивний «Тарасик»), який був штурманом авіаційної ескадрильї 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Майор Редькін загинув 25 вересня 2022 року в небі над Миколаївщиною. Після виконання бойового завдання його МіГ-29 підбила ворожа ракета неподалік лінії бойового зіткнення. Пілот зумів відвести літак від населеного пункту, але не встиг катапультуватися.

Війна триває. Тисячі харків’ян та жителів області захищають територіальну цілісність і незалежність України. Героїв, що полягли в боях, належно вшановують на всіх рівнях. Наприклад, віднедавна за пропозицією громадськості в Харкові було перейменовано кілька вулиць, які названо іменами захисників: молодшого лейтенанта Дмитра Коцюбайла, лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, бойового медика Владислави Черних, комбата-нацгвардійця Олега Громадського, молодшого лейтенанта Мирослава Мисли, азовців братів Гипиків. Ще раніше на честь Героїв Харкова в місті перейменували один з найдовших проспектів московський, а колишній білгородський узвіз тепер називається Героїв-рятувальників. У топонімічній комісії Харківської міської ради є ще пропозиції про перейменування вулиць на честь полеглих героїв російсько-української війни. Вічна їм пам’ять і слава.