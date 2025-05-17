Цього тижня був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення війни, якби тільки володимир путін не злякався приїхати до Туреччини. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи на пленарному засіданні шостого саміту Європейської політичної спільноти в Тирані (Албанія).

Глава держави наголосив, що він був готовий зустрітися з володимиром путіним в Анкарі або Стамбулі та розв’язати всі важливі питання. Але натомість до Туреччини приїхала російська делегація низького рівня, у складі якої немає жодної людини, що ухвалює рішення в росії. Попри це Президент України направив на переговори українську команду на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб з’ясувати, чи здатні росіяни справді щось вирішити.

«Наш пріоритет номер один — це повне, безумовне й чесне припинення вогню. Це має статися негайно, щоб зупинити вбивства та створити міцну основу для дипломатії. Якщо російські представники у Стамбулі не зможуть погодитися навіть на це — на припинення вогню, на цей очевидний і необхідний перший крок, — тоді стане на сто відсотків зрозуміло: путін продовжує підривати дипломатію», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що в разі відмови російської делегації підтримати безумовне припинення вогню світ має посилити тиск на рф.

«Потрібна жорстка реакція, зокрема санкції проти енергетичного сектору росії та її банків. Тиск має зростати, доки не буде досягнуто реального прогресу», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення війни, і закликав володимира путіна надати своїй делегації реальні повноваження. Він заявив, що одним із кроків для побудови довіри в переговорному процесі має стати повернення військовополонених, цивільних заручників та викрадених росією українських дітей. Президент також наголосив, що необхідно чітко визначити питання, які слід розв’язувати на рівні лідерів.

Вдячні Туреччині за посередництво Вдячні Туреччині за посередництво

Напередодні саміту в Тирані Президент Володимир Зеленський провів в Анкарі зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом віч-на-віч та в розширеному форматі. Президент України подякував Президентові Туреччини за організацію можливості прямих переговорів з російською федерацією та підтримку повного безумовного припинення вогню, досягнення тривалого та стійкого миру й важливості гарантій безпеки.

Також під час зустрічі йшлося про співпрацю в межах коаліції охочих і реалізацію напрацьованих пропозицій. Глава Української держави подякував Туреччині за готовність забезпечити моніторинг припинення вогню, зокрема на морі.

Президенти докладно обговорили подальші гарантії безпеки, зокрема щодо цивільного судноплавства в Чорному морі. Окрема увага — морському розмінуванню в межах діяльності України, Туреччини, Болгарії та Румунії.

Серед інших важливих тем зустрічі — відбудова України та можлива участь турецьких компаній у цьому процесі. Глави держав поговорили про підготовку Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10—11 липня в Римі і в якій Туреччина також візьме участь.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обговорили розвиток двосторонньої співпраці між державами, зокрема в оборонній галузі.

Координація позиції з партнерами

Перед початком зустрічі з росіянами у Стамбулі керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров провели зустріч зі спеціальним представником Президента Сполучених Штатів Америки Кітом Келлогом, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Павеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером і дипломатичним радником Президента Франції Емманюелем Бонном.

Команди скоординували позиції перед зустріччю української та російської делегацій. Українська сторона подякувала США, Великій Британії, Німеччині і Франції за підтримку й лідерство у просуванні мирного процесу та наголосила на необхідності конструктивних кроків до миру з боку росії.

Делегація України висловила подяку Туреччині за надання дипломатичного майданчика для переговорів, а також за активну роль у сприянні мирному процесу. Зазначено, що послідовні зусилля турецької сторони відіграють важливу роль у створенні умов для діалогу та пошуку шляхів до стійкого миру.

Також українська делегація провела змістовну розмову з Держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника Президента США з питань національної безпеки, спецпредставником Президента Сполучених Штатів Кітом Келлогом, главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом і головою Національної розвідувальної організації Туреччини Ібрагімом Калином. На зустрічі обговорили спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України. Усі сторони чітко наголосили: війна має завершитися стійким і справедливим миром, а повне та безумовне припинення вогню — основа для подальших рішень. Обговорили також гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених і повернення дітей, що є пріоритетом для України.

Проте росія вкотре продемонструвала, що не зацікавлена в мирі. Про це свідчить її відсутність на переговорах на відповідному рівні представництва, ігнорування міжнародних ініціатив та відмова припинити агресію.

Джерело: Офіс Президента