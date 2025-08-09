Керівники держави провели зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою, яка вперше після вступу на посаду відвідала Україну з офіційним візитом

«Раді вітати вас. Це сильний сигнал для всіх наших людей і, що важливо, дуже чіткий. Ми пишаємося, що маємо такі гарні відносини між нашими народами», — сказав Президент України Володимир Зеленський.

Оана-Сільвія Цою зазначила, що приїхала в Україну з меседжем про незмінну дружбу між двома країнами, який переказали Президент та уряд Румунії.

«Ми розуміємо, що ваша боротьба дає безпеку всьому нашому регіону, і дуже за це вдячні», — наголосила вона.

Володимир Зеленський подякував за військову та політичну підтримку від Румунії, послідовну позицію щодо вступу України в ЄС і НАТО та зміцнення української ППО.

На зустрічі обговорили безпекову ситуацію в регіоні. Президент поінформував про посилення російських обстрілів, зокрема про недавній удар по Одещині неподалік кордону з Румунією. Глава держави підтримав рішення румунського парламенту дозволити своїм військовим збивати російські цілі, які залітають у повітряний простір Румунії. Президент України та очільниця МЗС Румунії приділили окрему увагу дипломатичним крокам заради закінчення війни та спільній з партнерами роботі.

Також ішлося про продовження та розширення програм тренування українських військових у Румунії — пілотів F-16 і морських піхотинців.

Серед інших тем обговорення — рух України та Молдови до ЄС і розвиток двосторонніх відносин, передусім спільні інфраструктурні та енергетичні проєкти. Україна та Румунія працюватимуть над розвитком сполучення в регіоні, зокрема з іншими партнерами з Південно-Східної Європи, щоб зближувати країни, людей та бізнеси.

Також з міністром закордонних справ Румунії зустрілася Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. У центрі розмови були теми євроінтеграції, поглиблення оборонної співпраці, участі румунського бізнесу у відбудові української економіки, реалізація спільних інфраструктурних проєктів.

«Україна та Румунія мають спільне бачення майбутнього нашого регіону в Європейському Союзі. Ми цінуємо підтримку Румунії на цьому шляху та налаштовані ще тісніше координувати зусилля у процесі набуття членства», — зазначила Юлія Свириденко.

Вони обговорили можливості розширення оборонної співпраці, зокрема спільне виробництво. Одним з варіантів такої взаємодії може стати модель, подібна до данської, — вона передбачає пряме фінансування виробництва військової продукції безпосередньо в Україні.

Окрему увагу приділено питанню залучення румунських компаній до відбудови України. Юлія Свириденко запросила спеціального посланця з питань реконструкції приїхати в Київ для напрацювання конкретних проєктів.

Також Україна і Румунія домовилися активізувати роботу над спільними інфраструктурними проєктами, зокрема будівництвом мосту через річку Тису, питання прикордонного руху та міжурядової угоди про співпрацю.

«Вдячна пані міністру за готовність діяти швидко та предметно. Упевнена, що наш діалог дасть відчутні результати вже найближчим часом», — підсумувала Прем’єр-міністр.

Румунську колегу Оану-Сільвію Цою привітав у Києві міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Очільники МЗС провели детальні переговори з широкого спектра питань двосторонніх відносин, зокрема в галузях економіки, енергетики, транспорту та інфраструктури. Особливу увагу приділили подальшій ізоляції росії, збільшенню інвестицій в українську оборону та спільне виробництво озброєння.

Під час переговорів міністри зосередилися на розвитку транскордонної співпраці, зокрема перспективах відкриття нового пункту пропуску «Біла Церква — Сігету Мармацієй» та на потенціалі розбудови транспортного коридору із грецького портового міста Александруполіс до Одеси через Болгарію та Румунію.

Андрій Сибіга оголосив про відкриття прямого залізничного сполучення між Києвом та Бухарестом, що починається у тестовому режимі.

Дипломати також обговорили можливості диверсифікації газопостачання через Трансбалканський коридор, за яким Україна нещодавно отримала газ із Азербайджану. Андрій Сибіга та Оана Цою погодилися, що гарантування прав національних меншин та громад — безумовний пріоритет, і домовилися спільно протидіяти гібридним загрозам рф.

Глава МЗС підтримав створення в уряді Румунії окремої посади спеціального уповноваженого за відбудову України і відзначив ключову роль двосторонньої співпраці в гарантуванні безпеки Чорного моря та Дунайського регіону. Він підкреслив, що Румунія стала першою державою, з якою Україна після початку російського вторгнення вирішила підняти двосторонні відносини на рівень стратегічного партнерства. Дипломати погодилися спільно працювати, щоб остаточно зафіксувати перехід України та Румунії до стратегічного партнерства на рівні президентів держав у цьому році.

Андрій Сибіга анонсував проведення спільних політичних консультацій у Чернівцях України, Румунії, Молдови, а також Польщі та Литви. За його словами, Україна та Молдова мають разом відкрити перші кластери на шляху до Європейського Союзу. Міністр підкреслив, що вступ до ЄС та НАТО — реальна гарантія сталого миру.

«Шлях України та Молдови до ЄС так само неподільний, як і наша безпека. Це відповідає національним інтересам Румунії», — зауважив він.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій

Секретаріату КМУ

Міністерство закордонних справ