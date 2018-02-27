Люди старшого покоління добре пам’ятають, скільки клопотів завдавала завжди чавунна каналізація. Важка, крихка, громіздка, вона часто забивалася, була незручною під час ремонтних робіт. Тож коли на зміну чавуну прийшли пластмасові сантехнічні вироби — сифони різних видів, зливовідводи тощо, їх користувачі, а також ремонтники зітхнули з полегшенням.

Напряму, від виробників

— Вироби із пластмаси, — розповідає генеральний директор ТОВ «Скай Полімер» Іван Міхайловський, — увійшли в наше життя: вони незамінні для кухні, саду, городу. З полімерної сировини (поліетилен, поліпропілен, полістирол, полівінілхлорид, поліетилентерефталат) випускають різноманітну тару та упаковку для молочної, м’ясної, фруктової продукції, труби, меблі, навіть корпуси для телевізорів. І наша компанія робить багато, щоб забезпечити стабільну роботу вітчизняних виробників продукції із пластмаси. З моменту створення (2013 рік) ми надійний постачальник у п’ятірці провідних трейдерів полімерної сировини на ринку України. Бо працюємо напряму зі світовими виробниками цієї продукції.

До речі, до квітня 2017-го полімери в Україні ніхто не виробляв. Торік у місті Калуші Івано-Франківської області після п’ятирічного простою відновило роботу викуплене в росіян ТОВ «Карпатнафтохім», якому Кабмін встановив щорічні квоти на безакцизне ввезення сировини для виробництва. Але підприємство ще не може забезпечити полімерною сировиною, річна потреба в якій становить понад 150 тисяч тонн, вітчизняні заводи. Тому діяльність ТОВ «Скай Полімер» і подібних компаній в Україні ще довго буде затребувана.

— Наша співпраця з великими нафтохімічними компаніями Німеччини, Білорусі, Угорщини, Словаччини, Кореї, Китаю та інших країн, — веде далі Іван Станіславович, — дає змогу забезпечити українських клієнтів (в нашій базі їх близько 1,5 тисячі) новітніми полімерними матеріалами, які відповідають найсучаснішим вимогам і стандартам. Ми отримали м’якші, я б сказав, умови імпорту сировини. А це вселяє надії для подальшого зростання, бо ТОВ «Скай Полімер» забезпечує лише 5—6% потреби вітчизняного ринку в сировині для виробництва пластикових, плівкових та інших виробів.

Рециклінг — шлях до добробуту

За майже 5 років існування компанія здобула бездоганну репутацію. Цьому сприяли впровадження прогресивних форм ведення бізнесу, активне використання електронного документообігу, інноваційні логістичні рішення, а також компенсаційні та стимуляційні програми для працівників підприємства (семінари-навчання, програми розвитку, сучасне медичне страхування тощо).

Середньорічний товарообіг ТОВ «Скай Полімер» зріс до майже мільярда гривень, що для 20 працівників компанії — справжніх професіоналів — непоганий показник. Однак на підприємстві не живуть лише сьогоднішнім днем. Тут розпочали велику структурну перебудову, щоб розширити діяльність та для розвитку нових напрямів роботи.

— Ми добре розуміємо, що потреба у пластику зростатиме й надалі, — генеральний директор робить наголос на останніх словах. — Але обмежуватися лише послугами постачальника — означає тупцювати на місці. У найближчих планах компанії — будівництво власного підприємства, на якому проводитимемо повторну переробку (рециклінг) пластику. На Заході цю справу вважають ледь не головним питанням ХХІ сторіччя. І не лише з точки зору стану довкілля та конкурентоспроможності, а й впливу в світі, національного добробуту. Бо правитимуть бал на планеті ті, хто зможе найрозумніше, із найменшими витратами дефіцитної дорогої сировини виробляти високоякісну затребувану продукцію.

Прочитав нещодавно в інтернеті, що в жителів Німеччини валяються в тумбочках 100 мільйонів непотрібних мобільних телефонів. А тонна металобрухту з мобільників містить у 60 разів більше золота, ніж тонна золотоносної руди. Звісно ж, пластик — не руда. Але і його повторна переробка може дати чималі прибутки.

Накопичують сили

Поки що колектив ТОВ «Скай Полімер» накачує м’язи: на будівництво переробного підприємства потрібні кошти, і їх товариство має заробити. Це великою мірою залежить від зміцнення довіри іноземних партнерів до загального економічного становища і перспектив розвитку ринків України. Задля цього керівництво компанії проводить особисті переговори з представниками бізнесу інших країн, бере участь у роботі економічних виставок, що в підсумку позитивно позначається на динаміці взаємної співпраці.

— Окремо хочу відзначити, — бере слово Іван Міхайловський, — вдалі непрофільні сегменти діяльності компанії в інших галузях економіки. Торік оборот від експорту сільськогосподарської продукції — соняшникового шроту становив близько 35 мільйонів гривень. Ця бездоганна робота з митними та податковими органами дала змогу компанії здійснювати митні процедури за спрощеною схемою й увійти до категорії великих платників податків. Середньорічна сплата податків (серед них ПДВ під час імпорту) становить понад 60 мільйонів гривень.

До речі, успішна робота підприємства сприяла накопиченню коштів не лише на придбання сучасного складського обладнання (компанія має склад на Видубичах), а й для власних офісних приміщень в ультрасучасному комплексі преміум-класу RiverStone.

ТОВ «Скай Полімер» змогло втриматися серед лідерів після втрати майже 30% ринку на Донбасі, а також деяких незграбних кроків чиновників від економіки, пов’язаних, наприклад, із валютним та регулюванням ПДВ, злощасним блокуванням податкових накладних. Останнє хоч на сьогодні і призупинено, воно завдало серйозної фінансової та репутаційної шкоди компанії.

— Бізнес повинен не скиглити, а заробляти гроші, — переконаний Іван Станіславович. — Тож шукаємо шляхи нарощування імпорту полімерної сировини й експорту українських продуктів у країни Азії, Європи та Америки.

Висновок справжнього керівника, бізнесмена, чоловіка!