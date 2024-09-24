Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, — для справді справедливого миру. На цьому наголосив Президент України у зверненні.

Глава держави повідомив, що Україна представить у Сполучених Штатах план перемоги, і першим його побачить повністю Президент Америки. «Звичайно, представлю план перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як Президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Представимо також його в Конгресі обом партіям і обом кандидатам у Президенти Сполучених Штатів. Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом із нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. Саме так, як передбачено формулою миру. Саме так, як передбачено Статутом ООН. Ми все для цього робимо.

Зброя для захисту нашої незалежності та наших людей. Дипломатія для консолідації партнерів і примусу росії до миру. І справедливість для того, щоб росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки.

І вдячність — наша вдячність усім, хто допомагає. Дякую кожному народу, всім лідерам, які відчули, що в цій війні росії проти України вирішується значно більше, ніж доля тільки нашого, українського народу. Дякую Сполученим Штатам — лідеру підтримки і кожній нації, яка проявила свою самостійність і власне лідерство, щоб допомогти нам захищати людей і не дозволити росії розширити цю війну. Коли Україна захистить себе, кожна інша демократична нація від цього виграє.

Саме зараз визначається, що буде спадщиною нинішнього покоління державних лідерів. Тих, хто у найвищих кабінетах. Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, G7, Європи, керівниками міжнародних організацій — з багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі із представниками Сполучених Штатів. Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права — ось що нам потрібно», — сказав Володимир Зеленський у зверненні.

Снарядів буде більше

Президент України розпочав візит у США з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, на якому виробляють складові артилерійських і мінометних снарядів.Його потужності повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, які впродовж року істотно збільшили.

Глава держави ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства.Під час зустрічі він розповів про ситуацію на полі бою та наголосив на потребах України в безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки.

«Для нас честь розпочати візит у Сполучені Штати Америки саме зі Скрентона, із цього заводу, з Пенсильванії. Ми дуже раді мати таких партнерів. Звичайно, розуміємо, що США допомагали нам із самого початку повномасштабного вторгнення. І ми розраховуємо на подальшу підтримку. Дякую Президентові Байдену, Конгресу США та всім працівникам таких заводів», — зазначив Володимир Зеленський.

Серед головних тем обговорення — важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український ОПК.

Президент також відзначив те, що на цьому й інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво та збільшуватимуть потужності й надалі.

«Тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди й подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців. Від себе й від усіх наших людей дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали», — сказав глава держави, звертаючись до працівників заводу.

Регіональне партнерство

Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсильванія Джошем Шапіро, а також сенатором від цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом. Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки на регіональному рівні.

«Дякую керівникам американських штатів за готовність розвивати регіональну співпрацю з Україною. Реалізація спільних економічних проєктів допоможе відновленню зруйнованої інфраструктури та створенню робочих місць», — зазначив глава держави.

У присутності Володимира Зеленського очільник Запорізької ОВА Іван Федоров і Джош Шапіро підписали угоду про співпрацю між Запорізькою ОВА та Співдружністю Пенсильванія.

Передбачено взаємодію між державними органами, науковими установами, організаціями громадянського суспільства та бізнесом. Серед головних напрямів — енергетика, аграрна галузь, цифрові технології та оборона. Угода також сприятиме відбудові Запорізької області.

У штаті Пенсильванія проживає понад 150 тисяч українців та американців українського походження.

«Також тут розміщені виробництва зброї та військової техніки. Для України цей напрям — безумовний пріоритет. Будемо вдячні за посилення співпраці в цій галузі», — наголосив Президент.

Між українськими областями та американськими штатами укладено вже п’ять угод. Раніше такі документи було підписано між Київщиною та штатом Вашингтон, Київщиною та штатом Юта, Житомирщиною та штатом Індіана, Чернігівщиною та штатом Міннесота.

Джерело:

Офіс Президента