Відкриваючи пленарну сесію, присвячену м’якій силі української дипломатії, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на високій інтенсивності дипломатичної активності України та важливій ролі м’якої сили в цих зусиллях. Вітаючи на нараді керівників закордонних дипломатичних установ першу леді Олену Зеленську, міністр підкреслив, що їй вдалося змінити глобальне сприйняття інституту перших леді завдяки унікальним ініціативам публічної дипломатії, які сприяють захисту української ідентичності та культури.

Олена Зеленська зазначила, що в умовах, коли світ активно змінюється, змінюються також Україна та українське суспільство. Наша м’яка сила і надалі зростатиме. Вона побажала успіхів керівникам закордонних дипломатичних установ у їхній непростій, але надзвичайно важливій роботі, наголосивши на потребі «відчувати нерв України» в час, коли світ стикається із кризою міжнародних інституцій та моральних авторитетів. Пріоритетні завдання — демонстрація лідерства нашої держави у сфері публічної дипломатії, зміна класичних підходів і переосмислення м’якої сили.

Заступник директора Українського інституту при МЗС Алім Алієв розповів учасникам наради про Глобальну коаліцію українських студій, яку створено за підтримки Олени Зеленської. Це спільна ініціатива МОН, МЗС, Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту, Українського інституту та Офісу «Кримської платформи». Мета студій — об’єднати всі ініціативи, спрямовані на вивчення і дослідження української культури, історії, мови та літератури.

Заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська презентувала підсумки роботи платформи United24, наголосивши на її ефективності. Вона зупинилася на окремих напрямах діяльності платформи, зокрема зборі коштів, реалізації проєктів відновлення в галузі освіти і науки, роботі формату амбасадорів. United24 — надзвичайно ефективний інструмент підтримки стійкості України, який щороку демонструє позитивну динаміку підтримки сил оборони України. За весь час платформа зібрала понад 1,8 млрд доларів США.

Заступник міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Антон Демьохін провів пленарну сесію «Кібердипломатія, кібербезпека, цифровий розвиток та інновації». Засідання було присвячено ролі дипломатичної служби у зміцненні кіберстійкості нашої держави та захисту національних інтересів України у кіберпросторі.

Нарада завершилася сесією міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який відзначив здобутки та окреслив завдання, що стоять перед дипломатичною службою на нинішньому етапі. Він наголосив, що цьогорічну нараду з гаслом «Від сили дипломатії до дипломатії сили» було організовано в новому насиченому форматі. Метою заходу було дати змогу максимально зануритися в атмосферу, в якій живе країна, надати керівникам якомога більше інформації, щоб максимально ефективно забезпечити виконання всіх завдань.

«Зусилля нашої дипломатії потрібно спрямувати на головну мету: завершення війни відновленням справедливого сталого миру. Українська дипломатія вистояла в найважчий час і продовжить гідно відповідати на всі виклики», — підсумував міністр.

Проведена нарада дала змогу скоординувати роботу дипломатичних установ для виконання завдань, які поставив Президент України перед Міністерством закордонних справ.

Джерело: Міністерство закордонних справ