За підсумками першого в історії офіційного візиту Прем’єр-міністра Індії в Україну ухвалено спільну заяву

23 серпня, у День Державного прапора України, нашу країну відвідав Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Це був перший в історії візит Прем’єр-міністра Індії в Україну з моменту встановлення дипломатичних відносин між двома країнами у 1992 році. Під час візиту зокрема відбулися переговори із Президентом України Володимиром Зеленським.

Обидва лідери висловили взаємну зацікавленість у роботі над підвищенням рівня двосторонніх відносин від всеосяжного до стратегічного партнерства в майбутньому. Вони підтвердили свою відданість подальшому розвитку двосторонніх зв’язків на благо народів обох країн на основі взаємної довіри, поваги та відкритості.

Володимир Зеленський та Нарендра Моді підтвердили готовність до подальшої співпраці в дотриманні принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, таких, як повага до територіальної цілісності та суверенітету держав. Вони погодилися з необхідністю більш тісного двостороннього діалогу в цьому питанні. Індійська сторона підтвердила свою принципову позицію та спрямованість на мирне врегулювання шляхом діалогу та дипломатії, в межах яких Індія взяла участь у Саміті миру, що відбувся в Бюргенштоку, Швейцарія, в червні 2024 року. Українська сторона схвалила таку участь Індії та наголосила на важливості участі Індії на високому рівні в наступному Саміті миру.

Лідери високо оцінили зусилля з гарантування глобальної продовольчої безпеки, зокрема українську гуманітарну зернову ініціативу. Було наголошено на важливості безперебійного та безперешкодного постачання сільськогосподарської продукції на світові ринки, особливо в Азії та Африці.

Лідери обговорили посилення співпраці в таких галузях, як торгівля та комерція, сільське господарство, фармацевтика, оборона, освіта, наука й технології, культура, а також пошуку шляхів зміцнення партнерства в таких сферах, як інфраструктура надання цифрових громадських послуг, промисловість, виробництво, зелена енергетика тощо, зокрема шляхом ширшого залучення бізнесу та промисловості обох країн.

Президент України і Прем’єр-міністр Індії наголосили на важливості Міжурядової українсько-індійської комісії з торговельного, економічного, наукового, технічного, промислового і культурного співробітництва у сприянні орієнтованому на майбутнє та міцнішому економічному партнерству між двома країнами. Наголошено також на важливості спрощення умов ведення бізнесу для взаємної економічної діяльності та інвестицій поряд з усуненням будь-яких перешкод для розширення торгівлі та комерції між Україною й Індією. Сторони заохотили більш активну взаємодію на офіційному та діловому рівнях для вивчення спільних проєктів, співпраці та спільних підприємств.

Українська сторона висловила вдячність індійській стороні за надану гуманітарну допомогу та підтримала укладення Меморандуму про взаєморозуміння щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад, який дасть змогу розвивати взаємоузгоджені сторонами проєкти коштом грантової допомоги Індії.

Сторони домовилися вивчити можливість залучення у прийнятний спосіб індійських компаній до відбудови та відновлення України.

Перед початком переговорів Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф.

Лідери поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу «Діти» в Києві та вшанували пам’ять загиблих юних українців хвилиною мовчання.

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів Володимирові Зеленському й Нарендрі Моді про історію створення цієї експозиції та російські обстріли місць, де перебувають діти, зокрема про ракетний удар по найбільшій дитячій лікарні «Охматдит».

Джерело: Офіс Президента