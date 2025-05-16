Під час робочої поїздки міністр Віктор Ляшко разом з головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом провів нараду з головами територіальних громад південної частини області, присвячену ключовим питанням доступу до медичної допомоги та лікарських засобів у громадах. Учасники обговорили практичні інструменти поліпшення доступу до ліків, зокрема розвиток мобільних аптек, ініціативу «Укрпошта. Аптека», а також організацію відпуску ліків у фельдшерсько-акушерських пунктах.

Набір дієвих інструментів Набір дієвих інструментів

«Завдання держави — дати стратегічне бачення і запропонувати набір дієвих інструментів, які громади можуть адаптувати до своїх реалій. Це про довіру до місцевої ініціативи й водночас про відповідальність держави створити умови, за яких кожна людина незалежно від місця проживання матиме доступ до необхідних ліків. Якщо ми працюємо як команда — міністерство, громади, медики, — пацієнт у підсумку виграє у зручності, швидкості отримання допомоги, якості життя», — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На травень 2025 року на Миколаївщині працюють два мобільні аптечні пункти, які обслуговують дев’ять територіальних громад, у які входять 54 сільські населені пункти. Послугами мобільних аптек вже скористалося понад 10 800 осіб. Асортимент препаратів у кожному виїзді налічує майже 1800 найменувань загальним обсягом понад 34 000 одиниць лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Нині в Україні працюють 28 мобільних аптечних пунктів у 16 областях. Відпускають рецептурні й безрецептурні лікарські засоби, зокрема ті, що підлягають реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки». Дізнатися докладну інформацію про прибуття мобільної аптеки можна у свого сімейного лікаря або через повідомлення від органів місцевої влади, з якими погоджують маршрути.

Задля підвищення доступності ліків на початку 2024 року МОЗ започаткувало спільний з Укрпоштою проєкт. Українці можуть замовити препарати через контакт-центр Укрпошти. Поштовий оператор доставить їх безплатно через стаціонарні чи пересувні відділення. 2024 року в Миколаївській області було доставлено 1199 замовлень, зокрема в населені пункти, які обслуговують пересувні відділення.

Ще один важливий напрям — відпуск лікарських засобів у фельдшерсько-акушерських або фельдшерських пунктах у разі відсутності аптеки. Нині в Миколаївській області функціонують 376 пунктів (ФАПів, амбулаторій, сільських лікарень), з яких 61 має договори з ліцензованими аптеками на реалізацію ліків. Це дає змогу жителям понад 50 сіл отримувати необхідні препарати безпосередньо в пунктах медичної допомоги.

«Ми не лише говоримо про ухвалені рішення, а й дивимось, як вони працюють на місцях на прифронтовій Миколаївщині. Мобільні аптеки, доставка ліків через Укрпошту, відпуск медпрепаратів у ФАПах — реальні інструменти, які змінили ситуацію для десятків тисяч людей.

Наша мета — щоб кожна громада, навіть найменша і найвіддаленіша, мала стабільний доступ до життєво необхідних ліків. Але доступність — це не лише про медикаменти. Це і про лікаря поруч, який знає свою громаду, вчасно виявляє хвороби, підтримує людей у складних ситуаціях. Тому продовжуємо інвестувати в розвиток сімейної медицини. Первинна ланка — це перша лінія захисту здоров’я українців, і вона має бути сильною скрізь: від центру столиці до найвіддаленішого села на прифронтовій території», — зазначив Віктор Ляшко на нараді.

Сімейна медицина — опора для системи

Окрему увагу на нараді приділили розвитку первинної медичної допомоги. У Миколаївській області 70 місць в інтернатурі 2024 року було передбачено саме за спеціальністю «загальна практика — сімейна медицина». Цього року — таку саму кількість. У краї діє коригувальний сільський коефіцієнт (1,2) для 25 із 55 надавачів первинної медичної допомоги. Вони обслуговують понад 100 тисяч людей.

Міністр акцентував, що саме сімейна медицина — опора для системи охорони здоров’я і у великих містах, і в найвіддаленіших селах. Ішлося про кадрову підтримку, оновлення амбулаторій, профілактику хвороб і доступність скринінгів на первинному рівні. Голови громад обговорили ініціативу міністра щодо можливого надання громадам ваучерів на навчання за кошти державного бюджету для підписання контрактів громадами з майбутніми лікарями.

У центрі уваги робочого візиту було посилення спроможностей екстреної медичної допомоги. Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав три нові реанімобілі класу С (Ford Transit), передані за сприяння благодійної ініціативи «Кримський фронт», до складу якої входять міжнародний благодійний «Фонд національного добробуту Криму», благодійна організація «БФ ЮЕЙМ», Меджліс кримськотатарського народу, Духовне управління мусульман Криму та БО «БФ «Астем Фаундейшн». Для прифронтового регіону, де потреба в екстрених виїздах постійно зростає, а ворог регулярно завдає ударів по інфраструктурі, оновлення автопарку — критично важливий крок для збереження життя й ефективного реагування медиків.

У межах візиту міністр відвідав очаківську та вознесенську багатопрофільні лікарні. У Вознесенську Віктор Ляшко ознайомився з реалізацією проєкту створення реабілітаційного центру: 2024 року за бюджетною програмою було спрямовано 27,7 мільйона гривень на капітальний ремонт частини приміщень для майбутнього центру реабілітації на базі Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі.

Загалом в області п’ять лікарень мають чинні договори з НСЗУ на надання реабілітаційної допомоги у стаціонарі, їх має бути вісім. Сім медзакладів законтрактовано НСЗУ для надання безоплатних реабілітаційних послуг в амбулаторних умовах. МОЗ продовжить послідовну роботу над розширенням реабілітаційної мережі в регіонах, щоб забезпечити доступ до цього різновиду медичної допомоги.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я