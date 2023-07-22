Увесь тиждень росія здійснює масовані терористичні ракетні атаки українських міст. Насамперед ворог б’є по півдню: Одещина, Миколаївщина. Атакує цивільні об’єкти, житлові будинки, інфраструктуру. Вона зірвала чорноморську зернову ініціативу, а тепер знищує українські порти, звідки зерно їхало в десятки країн.

«росія хоче спричинити голод і продовольчу кризу. Ми ж робимо все, щоб цього не допустити», — заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у промові під час чергового засідання уряду.

Загнати рф у глухий кут

Він зауважив, що в надскладних умовах українські аграрії успішно провели дві посівні.

«Аграрії працюють навіть на замінованих полях. Збирають уже другий урожай. Будуємо нову логістику на західному кордоні. Утричі збільшили вантажообіг на Дунаї. Відкриваємо нові пункти пропуску та розширюємо спроможність уже наявних. Проте в цей надскладний час, на жаль, чуємо заяви від наших польських союзників, що кордони ЄС для українського зерна буде закрито.

Хочу звернутися до наших братів-поляків. Ваша підтримка під час російської агресії надзвичайна. Ми ніколи цього не забудемо і завжди будемо вдячні за це. Ви завжди перші, хто підтримує Україну. Ви як ніхто розумієте, що Україна зараз — це щит, який не пускає в Європу російських варварів. Тому закликаємо вас не піддаватися на лозунги та популізм», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

У ситуації, коли росія зірвала зернову угоду, в умовах можливої світової продовольчої кризи Денис Шмигаль закликав поляків підставити Україні плече допомоги і так загнати росію у глухий кут. Він запропонував співпрацю й експертний діалог замість лозунгів та короткочасної політичної доцільності.

Про видатки та відбудову

Прем’єр говорив про ситуацію з видатками бюджетів усіх рівнів.

«Україна веде екзистенційну війну за виживання. Президент України днями чітко сказав, що в час такої війни максимум державної уваги, отже і державних ресурсів має йти на оборону. Для уряду це постійно було пріоритетом, про що свідчать цифри та факти: 672 мільярди гривень уряд передбачив на оборонні потреби за перші пів року 2023-го, за цей час абсолютно всі податки громадян та бізнесу становили 600 мільярдів гривень. Тобто кожну гривню і кожну копійку, яку громадяни країни платять у бюджет, одразу спрямовуємо на зарплати військових, техніку, зброю, дрони, боєприпаси та інше забезпечення армії. Оборона та безпека були, є і будуть абсолютним пріоритетом державних видатків.

Другий пріоритет й основна стаття видатків — соціальні програми. Пенсії, допомоги одиноким матерям, людям з інвалідністю, ВПО, субсидії та інші пільги. За шість місяців цього року уряд надав на всі ці потреби 264 мільярди гривень, а це майже 20% усього обсягу видатків держбюджету за цей час», — зазначив він.

Прем’єр назвав решту пріоритетів, першочергових для фінансування і потрібних для стійкості країни, оборони, безпеки, виживання: робота бюджетної сфери (насамперед ідеться про виплату зарплат лікарям та вчителям, фінансування медицини, освітні субвенції); забезпечення тепло- і водопостачання; швидке відновлення (відбудова та захист енергооб’єктів, гуманітарне розмінування, ремонти та відбудова житла для людей, відновлення критичної та соціальної інфраструктури, зокрема на деокупованих та постраждалих територіях.

Денис Шмигаль звернувся до керівників місцевої та центральної влади із проханням відкласти всі видатки, які не на часі.

«Це питання здорового глузду та розуміння пріоритетів. Поставте собі запитання: як рішення, яке ухвалюєте, наближає перемогу або розв’язує критичну проблему? Якщо ніяк, то відкладіть його ухвалення на післявоєнний час. Або шукайте інші джерела для реалізації. Неодноразово говорили про необхідність залучення позабюджетного партнерського фінансування. Нині весь цивілізований світ нас підтримує, це дає нам змогу реалізовувати реформи та проєкти без бюджетного фінансування», — акцентував очільник уряду.

Щодо швидкого відновлення Прем’єр зауважив: «Повертаємо все, що потрібно людям для нормального життя. Ремонт і відбудова житла — один із центральних процесів. Уже працює програма «єВідновлення», за якою виплачують цільові кошти саме на ремонти житла».

У контексті цього питання уряд, як і обіцяв, ухвалив зміни, які дадуть змогу виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом. Механізм такої компенсації буде готовий восени, і після цього почнуться відповідні виплати.

Для стабільності банківської системи

Днями правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку АТ «СЕНС БАНК» та звернулося із пропозицією до Кабінету Міністрів щодо участі держави в цій процедурі. Уряд ухвалив рішення про участь держави у виведенні банку з ринку.

«Держава набуде право власності на акції банку в повному обсязі. Міністерство фінансів буде органом управління корпоративними правами за акціями банку. Це дасть змогу в найкоротші терміни призначити нове керівництво фінансової установи.

Рішення уряду покликане забезпечити стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників, адже власниками опосередкованої істотної участі в банку були підсанкційні особи. Також важливо, що націоналізація не вплине на виконання банком його зобов’язань перед вкладниками та клієнтами», — прокоментував Денис Шмигаль.