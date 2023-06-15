На Закарпатті роками потерпають від сміття, якому досі не могли дати ради. Але нині наближаються до розв’язання цієї наболілої проблеми: завдяки закордонним інвестиціям в області завершують будівництво великого підприємства і починають проєктувати ще одне. Вони дадуть змогу значно зменшити тиск на довкілля й не забруднювати власні й території сусідніх країн.

Завод у Яношах завершать

На міжнародній конференції Zero Waste (нуль відходів) у селі Яноші в Берегівському районі, яка присвячувалася теорії та практиці поводження з відходами, було повідомлено про перехід до завершального етапу будівництва великого заводу із сортування та перероблення сміття. Його будівництво, розпочате ще 2012-го, затяглося більш ніж на десятиріччя. Воно прийматиме відходи з населених пунктів із 200 тисячами жителів. Це найбільша в області інвестиція в об’єкт комунальної власності.

У конференції, перебуваючи з візитом у Закарпатській області, взяв участь заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський держсекретар Левенте Мадяр. Він повідомив, що його країна надала 2,5 мільйона євро додаткових ресурсів для завершення проєкту, оскільки сума підтримки від ЄС, надана раніше, була недостатньою.

Угорський гість повідомив, що його країна долучилася до реалізації іншого проєкту на Закарпатті — комплексної програми відновлення стічних вод берегівського каналу Верке. Ця водна артерія останні десятиріччя перетворилася на стічну канаву в центрі міста, що забруднювала ріку Тису. Левенте Мадяр зазначив, що його країна взялася повністю профінансувати розчищення каналу.

Високопосадовець підкреслив, що з початком війни політика підтримки, яку Угорщина традиційно надавала Закарпаттю, розширилася і тепер охоплює всю територію України.

Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко подякував Угорщині за фінансову та професійну підтримку проєктів: «Інвестиції в управління відходами — доказ того, що ми можемо працювати за європейськими правилами. Їх реалізують у межах транскордонної програми за сприяння Європейського об’єднання територіального співробітництва «Тиса», яке ми створили».

Безвідхідну технологію реалізують у Тячеві

Проєктують перспективний завод такого профілю і в місті Тячеві. За технологією, яка майже не допускає відходів (їх переробляють 95%). У Німеччині працюють два такі підприємства, схоже зведуть і в Тячеві.

Ліцензією на використання прогресивної технології в Україні володіє компанія «Екобіосервіс». У листі, надісланому генеральному директорові цієї компанії Валерієві Ватуліну 22 жовтня 2021 року, Посол Федеративної Республіки Німеччина Анка Фельдгузен вітала з підписанням меморандуму про взаєморозуміння: «Підприємство передбачає розумне збирання та перероблення відходів і виробництво енергії».

Переходу до втілення намірів у життя завадили надзвичайні обставини: спочатку епідемія ковіду, а потім вторгнення росії в Україну. Нині в Тячеві почали втілювати проєкт. Голова міської ради Іван Ковач налаштований рішуче: «Війна завершиться українською перемогою на фронті. Її доповнить і наше досягнення, що матиме велике значення для мирного життя. Відходи перероблятимуть майже повністю: для зберігання їхніх залишків потрібно буде 2,5—3 гектари. Це дуже важливо в умовах нашого малоземелля».

Оптимістично налаштований і учасник упровадження ідеї в життя завідувач кафедри кандидат наук із державного управління, завідувач кафедри геодезії, землеустрою та геоінформатики Ужгородського національного університету Владислав Пересоляк. Він разом з колегами готує землевпорядні документи, здійснює дослідження й виміри.

«У Тячеві територією для спорудження підприємства обрано міське сміттєзвалище. Уже узгодили детальний план будівництва та затвердили містобудівні умови. Чекаємо на відповіді від німецької сторони, адже треба узгодити вимоги, чинні в Німеччині, з українськими. Упевнений, що це підприємство діятиме ефективно», — сказав Владислав Пересоляк.

Завод перероблятиме 100 тисяч тонн сміття за рік. Його привозитимуть сюди відсортованим, перемелюватимуть, додаватимуть воду і методом флотації розділюватимуть на три субстанції — органіку, метал і пластмасу. Органіку завантажуватимуть у компостні бочки і вилучатимуть біогаз. Пластмасу, гуму та інші матеріали перетворюватимуть на синтетичний газ. Обидва види газів подаватимуть у двигун внутрішнього згорання для вироблення зеленої енергії.

Вартість будівництва, повідомили в Тячівській міській раді, — 80 мільйонів євро. Кошти планують повернути за вісім років, після чого підприємство забезпечуватиме інвесторам прибутки.

Насамкінець. На Закарпатті із застосуванням технології, яку ще називають безполігонною, планують збудувати три підприємства. Це дасть змогу повністю задовольнити потреби області в переробленні відходів.

Безполігонна система перероблення сміття для Закарпаття дає змогу зберігати довкілля, що важливо для рекреації та розвитку туризму. Закордонні партнери у Словаччині, Угорщині та інших країнах-сусідах ставлять перед закарпатцями чіткі вимоги щодо чистоти річок, які течуть у їхній бік.