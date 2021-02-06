У Горлівському інституті іноземних мов, що переїхав до Бахмута, відбулася пізнавальна виставка «Україна відома і невідома»

У Горлівському інституті іноземних мов державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», що після окупації Горлівки змушений був перебратися до Бахмута, відбулася виставка фотографій «Україна відома і невідома».

Більш як 10 років в експедиціях

Назва інтригує. Здавалося б, про що ми не знаємо у своїй країні? І що незвичного можна побачити на рідній землі, чим вона може здивувати? Світлина, яка змушує замислитися, — це мистецтво. А саме такі роботи, яскраві та пронизливі, представив Віктор Докашенко, доктор історичних наук, професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії. Та й кому, як не історикам, належить достукатися до сердець українців? Кому, як не їм, підказувати, що не все можна повернути?

Фотовиставка «Україна відома і невідома» стала одним із підсумків виконання наукової теми кафедри вітчизняної та зарубіжної історії «Історико-культурні пам’ятки української провінції». Предмет дослідження — історико-культурні пам’ятки державного значення всієї України.

Першу експедицію було здійснено 2008 року в Кіровоградську область, а останню — в Київську 2019-го. Це дало змогу відтворити загальний стан історико-культурних пам’яток всіх регіонів нашої країни.

Трохи статистики. За час експедицій дорогами України їхні учасники проїхали більш як 120 тисяч кілометрів, що перевищує довжину трьох земних екваторів. На це було витрачено понад 10 тонн бензину. Понад 250 ночей було проведено в готелях. З усіх можливих ракурсів знято півтори тисячі об’єктів.

Сприяти захисту наших багатств

Організатори впевнені, що вдалося показати красу нашої землі, культурну та природну спадщину нашого народу, привернути увагу до проблеми збереження цього багатства. Прикро, але частина світлин має вже історичне значення, бо щось із зображеного не підлягає відновленню, щось зруйновано під час бойових дій на Донбасі.

У планах організаторів експедицій спочатку були тільки історико-культурні пам’ятки, але чудові українські краєвиди зачарували всіх. Тому вирішили додати й пам’ятки природи.

Актуальність теми й самої виставки значно підсилюється завдяки Державній стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України №695 від 05.08.2020 р., а одним з напрямів її реалізації визначено захист культурної спадщини.

Підготовка матеріалів виставки продемонструвала ще один важливий її аспект: формування візуальної грамотності. Адже вміння аналізувати фото — одна з навичок, яку розвиває проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», учасником якого Горлівський інститут іноземних мов став з 2019 року.

Назва виставки «Україна відома і невідома» увібрала багато сенсів, бо ще багато місць, які захоплюють подих, здатні викликати найсильніші емоції. Учасникам експедицій дуже хотілося поділитися ними і своїм болем за подальшу долю цієї краси. І їм це вдалося.

Складне сьогодення з обмеженнями та правилами внесло корективи, але не змінило інтересу до заходу. Розглядаючи світлини, замислюєшся: «Невже вся ця краса, така велична, але беззахисна і крихка, може зникнути і ніхто її не захистить?» І хотілося їхати швидше, щоб устигнути побачити цю дивину, яку нам ще дозволено спостерігати. А ще більше захотілося знайти однодумців, разом із якими можна було б зберегти цю Україну відому і невідому для майбутніх поколінь.

Наталія КОВАЛЬСЬКА

для «Урядового кур’єра»