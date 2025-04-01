Під час позачергового виїзного засідання Кабінету Міністрів 31 березня уряд ухвалив важливі рішення в межах відновлення країни та для завершення розпочатих проєктів відбудови на Київщині. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на заході в Ірпені. За його словами, згідно з оцінкою Світового банку, для відбудови Київської області потрібно приблизно 37,6 мільярда доларів.

«Із перших днів деокупації ми розпочали цю роботу. Не зупиняємося й сьогодні. Зокрема, для завершення вже розпочатих проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії приймаємо протокольне доручення про надання додаткових 1,5 мільярда гривень,» — зазначив Прем’єр-міністр. Він повідомив, що уряд удосконалив алгоритм отримання компенсації за знищене індивідуальне житло для його відбудови.

Київській ОВА спрямовано ще майже 36 мільйонів гривень на завершення робіт з відновлення стадіону «Чемпіон» в Ірпені та надано додаткове фінансування на завершення будівництва восьми багатоквартирних будинків.

Агентству відновлення та обласним адміністраціям уряд спрямував 5,2 мільярда гривень для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовують Сили безпеки і оборони.

«Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб пріоритетні проєкти відбудови на Київщині та в інших регіонах фінансувати в повному обсязі і люди якомога швидше отримали результат», — наголосив Прем’єр.

Під час форуму «Відновлення Київщини», який відбувся 31 березня в Ірпені, очільник уряду нагадав, що Кабінет Міністрів працює над програмами відновлення, створюючи умови для життя, роботи та освіти. За його словами, у процесі відбудови України чітко визначено пріоритети, які послідовно реалізують. Перший з них — житло.

«Продовжуємо програму компенсацій «єВідновлення». Десятки тисяч українців нею вже скористалися, відремонтували свої оселі або придбали нове житло. Програма вдосконалюється — додано опції компенсацій для ВПО та можливість оплатити житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою «єОселя», — повідомив Прем’єр.

Денис Шмигаль зауважив, що важливий напрям — будівництво соціального житла для ВПО та ветеранів і держава створюватиме умови для масового втілення таких проєктів у регіонах. Глава уряду також повідомив, що на Київщині вже відновлено майже 70% житлових будинків, які пошкодили росіяни.

Другий пріоритет відновлення, за словами Прем’єр-міністра, — енергетика.

«Ми розгорнули програму розбудови розподіленої генерації. Замість вразливих для російських ударів великих електростанцій — сотні малих енергетичних установок. За даними Міністерства енергетики, на кінець минулого року завдяки розподіленій генерації додали 967 МВт, а цього року — ще 109 МВт до потужності енергосистеми», — поінформував Денис Шмигаль і додав, що українські енергетики в цілодобовому режимі працюють над відновленням пошкоджених енергетичних об’єктів.

Також ключовий напрям відновлення — освіта і медицина.

«Від початку повномасштабної війни ми відновили майже тисячу лікарень і амбулаторій. Зокрема, на Київщині відбудували понад 95% усіх пошкоджених медичних об’єктів. За минулі два роки відбудували понад 800 шкіл», — повідомив Прем’єр.

Він підкреслив, що завдяки реформі управління публічними інвестиціями та роботі екосистеми DREAM гроші на відбудову інфраструктури витрачають максимально ефективно.

Денис Шмигаль переконаний, що до відновлення України повинні долучатися і міжнародні партнери та іноземні інвестори, і громади, підтримка й допомога яких у процесі відбудови дуже важлива.

Насамкінець Прем’єр щиро подякував воїнам-визволителям Київщини, всім нашим захисникам і захисницям та українцям, які роблять внесок у відновлення держави, регіонів, громад.

«Вистоїмо та все відбудуємо за принципом «краще, ніж було», — наголосив глава уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ