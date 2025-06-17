Це вже 229-й центр життєстійкості в Україні, створений у межах програми «Ти як?». Черговий, що почав працювати в Запоріжжі, простір так само, як в інших містах, відкритий і доступний для всіх, хто потребує підтримки. Тут надають допомогу людям, які переживають стрес, втому, емоційне виснаження чи адаптуються до нових обставин життя. Центр працює для дітей, батьків, молоді, людей старшого віку — кожного та кожної, хто шукає фахову допомогу, щоб відновити внутрішню рівновагу та зміцнити життєстійкість.

Простір став частиною всеукраїнської мережі, що зростає попри війну завдяки партнерству держави, громад і міжнародних донорів.

Запорізький центр життєстійкості створено за підтримки ЮНІСЕФ та фінансування уряду Німеччини через банк розвитку KfW. У його роботі беруть участь місцева влада й команда громадської організації «Відповідальні громадяни».

«Наша мета — щоб жодна дитина, жодна родина не залишались сам на сам із травмою. Центри життєстійкості — це відповідь на потребу людей бути почутими, підтриманими, не вилученими з життя громади. Це місця, де відновлюються сили, зв’язки, впевненість у собі», — зазначила заступник міністра соціальної політики Ірина Постоловська.

У центрі надають безоплатні індивідуальні та групові консультації з психологами й фахівцями соціальної роботи, підтримують внутрішньо переміщених осіб, працюють із батьками, які втратили відчуття опори, допомагають дітям, які пережили евакуацію, обстріли чи втрати.

«Безпека, гідність і турбота — невід’ємні права кожної дитини, які потребують особливого захисту під час війни. Центри життєстійкості створено для того, щоб забезпечити дітям і родинам легкий доступ до якісних, інклюзивних і комплексних послуг в одному просторі — послуг, що підтримують психічне здоров’я, допомагають долати кризи, зміцнюють батьківський потенціал і сприяють соціальній згуртованості. Такі центри діють під керівництвом місцевої влади та узгоджені з підходами Міністерства соціальної політики до розвитку інтегрованих соціальних послуг і забезпечення їх стійкості через системне реагування на виклики війни. Вони приклад того, як сильне партнерство між державними та місцевими структурами допомагає створювати згуртовані, стійкі до викликів громади», — наголосив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Центр повністю безбар’єрний — фізично та емоційно. Тут можна просто прийти, поспілкуватися, знайти спільноту.

Створення центрів життєстійкості — це ініціатива Міністерства соціальної політики, яку реалізують у межах програми «Ти як?» першої леді Олени Зеленської.

Станом на червень 2025 року в Україні працює 229 центрів життєстійкості у 24 областях.

Джерело: Міністерство соціальної політики