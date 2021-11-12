Нещеплені: і не усунути від роботи не можна, і звільнити зась

З 8 листопада 2021 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням». Відповідно до цього документа, обов’язковим щепленням проти COVID-19 підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, а також закладів освіти. Тож саме від цієї дати працівників, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19, можуть відсторонити від роботи до моменту вакцинації. Щеплені ж принаймні однією дозою працюють, очікуючи на другу. На цьому наголосив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«До освітян, які мають бути обов’язково вакцинованими, належать працівники закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної, дошкільної, загальної середньої позашкільної освіти, наукових установ незалежно від форми власності. Вказані професії потрапили до цього переліку для забезпечення безперебійної та безпечної роботи установ і закладів на національному та місцевому рівнях. Адже саме їх працівники мають найвищий ризик захворіти на COVID-19 через найбільшу кількість соціальних контактів під час роботи», — зазначив посадовець.

COVID-19 — небезпечна хвороба, яка передається від людини до людини крапельним або контакт-ним шляхом. Тож зараження навіть одного працівника в таких закладах призведе до того, що не лише сама ця людина змушена буде піти на лікарняний, а й спричинить відсторонення від роботи чималої кількості контактних осіб. Саме тому вакцинованим обов’язково має бути весь колектив.

Без збереження зарплати

Нещеплених працівників таких установ і організацій буде відсторонено від роботи без збереження заробітної плати до моменту, доки вони отримають принаймні перше щеплення. Проте не можна відсторонити від роботи осіб, які мають протипоказання, абсолютні чи тимчасові, до вакцинації й надали роботодавцеві відповідний медичний висновок від закладу охорони здоров’я.

«Ця форма довідки №028 перебуває на затвердженні центральних органів виконавчої влади. І найближчими днями її буде запроваджено в роботу. У ній не буде вказано діагнозу людини, яка має протипоказання до щеплення, отже про розголошення інформації про особу не йдеться. Тому керівник певної установи може на законних підставах вимагати пред’явлення саме такої форми медвисновку.

Людина може щепитись іншою вакциною, якщо має постійні абсолютні протипоказання до одного з типів вакцин. Якщо протипоказання до щеплення у працівника тимчасові, такий медичний висновок буде чинним на певний проміжок часу — від трьох або більше місяців. І після того як термін чинності такої довідки завершиться й протипоказань не буде, людина має отримати щеплення і може повернутися до роботи», — роз’яснює Ігор Кузін.

Працівників, які мають принаймні одну дозу щеплення, не можна відсторонити від роботи. Адже в такому разі не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації. Є розуміння, що така людина просто ще не встигла отримати повний курс щеплень. У постанові №1236, яка регулює основні протиепідемічні вимоги й карантинні обмеження, йдеться, що відстороненню від виконання професійних обов’язків підлягатимуть саме ті працівники, які свідомо відмовляються або ухиляються від вакцинації.

Ігор Кузін зауважив, що в пунктах щеплення після вакцинації навіть першою дозою можна отримати паперову довідку за формою 063 про її проведення для пред’явлення роботодавцеві. Можна завантажити й додаток «Дія» на телефон або комп’ютер і згенерувати там жовтий COVID-сертифікат.

«Пред’явлення таких документів не вважатимуть ухиленням людини від вакцинації. А ті, хто не хоче встановлювати додаток «Дія», можуть згенерувати сертифікат через портал «Дія» також після однієї дози», — поінформував фахівець.

Затвердження переліку професій, для яких щеплення обов’язкове, перебуває в компетенції Міністерства охорони здоров’я і регулюється основами законодавства про охорону здоров’я та статтею 12 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб». Ігор Кузін пояснив: законодавство визначає, що працівники окремих професій, виробництв, організацій, діяльність яких може призвести до зараження їхніх працівників та поширення ними інфекційних хвороб, теж підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інфекційних хвороб, до яких належить COVID-19. Фахівець нагадав, що вакцинація від коронавірусу була і залишається добровільною. І попри обмеження, право на роботу для українців, на думку фахівців МОЗ, не порушується.

Ігор Кузін зазначив, що міністерство підтримує ініціативу приватного бізнесу про надання знижок та інших заохочень для вакцинованих українців. Адже це передовсім сприяє підвищенню рівня охоплення людей вакцинацією. Але, на його переконання, важливіше дотримання норм законодавства. Тож ухвалюючи подібні рішення, бізнесу варто керуватися виключно законом і не зазіхати на права громадян.

Не привід для звільнення

В.о. голови Державної служби з питань праці Ігор Дегнера розвіяв міф, нібито не проходження обов’язкового профілактичного щеплення слугує підставою для звільнення. Тобто роботодавець не має права звільнити такого працівника. Він закликав тих, чиї права, можливо, було порушено в такий спосіб, звертатися до Держпраці по захист. Фахівці служби зафіксують усі обставини і сприятимуть притягненню винних до відповідальності.

Щодо відсторонення він пояснив: «Стаття 46 Кодексу законів про працю стверджує, що роботодавець може і зобов’язаний відсторонити працівника, який ухиляється чи відмовляється від профілактичного щеплення. А до того моменту необхідно зафіксувати факт відмови працівника від проходження щеплення або фактичне ухилення. Такий обов’язок роботодавця підкріплений і суттєвим рівнем його відповідальності. Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність роботодавця у розмірі від 34 до 170 тисяч гривень, якщо він цього не зробить, це буде порушенням норм і положень, зокрема й передбачених Законом «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Тому, за словами фахівця, роботодавцям слід було завчасно, до 8 листопада 2021 року, попередити працівників про наслідки, які можуть настати, якщо вони не інформують, що пройшли перший етап щеплення, якщо передбачено подвійне. До 8 листопада роботодавці мали попередити працівників, які, згідно з наказом МОЗ, підлягають обов’язковій профілактичній вакцинації й відмовляються вакцинуватися від COVID-19, про відсторонення від роботи.

Сертифікат про одужання

Люди, які хворіють на коронавірус, незабаром одужають і матимуть власні антитіла, отримають змогу згенерувати в «Дії» електрон-ний сертифікат про одужання та надати його роботодавцеві як підставу не відсторонювати їх від роботи через відсутність щеплень. Мінцифри завершує розроблення такого сертифіката. Проте він діятиме лише для тих, хто одужав від COVID-19 на момент запровадження цього сервісу. Ретроспективно «Дія» не працює. Тож після одужання тим, хто перехворів раніше, може надавати паперову форму медичного висновку про це медзаклад, де відбувалося лікування, або сімейний лікар. Термін чинності такої довідки — максимум три місяці. Після цього людина має пройти вакцинацію.

В.о. очільника Держпраці наголосив, що роботодавець має надати працівникові всю інформацію, як той може виконати свій громадянський обов’язок, передбачений статтею 10 Закону «Про охорону здоров’я»: кожен громадянин має проходити обов’язкове профілактичне щеплення й за потреби сприяти в його отриманні. На сайті МОЗ роботодавець може знайти всю необхідну інформацію про можливість виїзду на підприємство мобільних бригад, які проводять вакцинацію.

На підприємствах чи в організаціях, де працюють люди з наведених переліків професій, слід видати наказ і довести до відома працівників, що вони мають підтвердити власним підписом.

Ігор Дегнера пояснив, що на період відсторонення працівника роботодавець може ухвалити рішення про покладання виконання його обов’язків на іншу особу з відповідною оплатою праці. У Кодексі законів про працю всі ці процедури чітко прописано.

Коментуючи питання дистанційної роботи для визначених категорій працівників, які не пройшли процедури щеплення, фахівець уточнив: дистанційна, надомна робота або праця в режимі гнучкого часу — це лише режими роботи. Тож немає значення, якого саме режиму дотримується працівник. Законодавство передбачає, що коли працівника не вакциновано, роботодавець має його відсторонити від роботи загалом. І винятків тут немає. Адже профілактичні щеплення проводять не лише для захисту однієї особи від зараження певною хворобою, а для формування колективного системного імунітету.

Усунення вплине на стаж

Якщо таке відсторонення відбувається без оплати, це негативно позначиться на трудовому стажі людини. Адже стаж нараховується працівникові лише за той період, за який сплачено податки. Якщо під час відсторонення людина не отримує зарплату, внески за цей час теж не надходять. Адже, відповідно до статті 3 Закону «Про оплату праці», заробітна плата сплачується за фактично виконану роботу. Якщо людину відсторонено, роботу вона не виконує, тож і платню їй не нараховують.

Журналісти запитували фахівців, чому в деяких областях, що потрапили до «червоної» зони карантину, припинили очне навчання у всіх школах незалежно від того, 100% учителів повністю щеплено чи ні. Фахівці МОЗ вивчають це питання разом з колегами з ДСНС із приводу того, чи можуть обласні комісії ТЕБ і НС ухвалювати такі рішення одноосібно. Обґрунтування, яке надала Київська міська держадміністрація, полягало в тому, що нині в лікарнях столиці дуже велике навантаження саме на дитячі ковід-ліжка і високий показник захворюваності серед неповнолітніх. Тому таке рішення ухвалили для профілактики. Та остаточне рішення із цього питання буде ухвалено після його ретельного вивчення та обговорення фахівців усіх відповідальних інституцій найближчим часом.

Зобов’язаних побільшало

Міністерство охорони здоров’я наказом, як і планували, розширило перелік професій для обов’язкового щеплення. До нього увійшли співробітники:

— підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

— установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

— підприємств, установ та організацій, внесених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4.03.2015 року №83.

Наказ набуде чинності 9 грудня 2021 року.