Столичний масив Оболонь учора приймав Президента Петра Порошенка. Епіцентром цієї події не районного масштабу стала середня загальноосвітня школа №168, розташована на вулиці з мальовничою назвою Озерна. Цей заклад спеціалізується на інклюзивній освіті — напрямі, якому нині владні структури приділяють надзвичайно багато уваги. І тут кожен п’ятий учень має особливі потреби, тому саме ця школа — гарний приклад того, як потрібно долати бар’єри.

Ось і глава держави очікує від Верховної Ради ухвалення наступного тижня в другому читанні закону «Про освіту». «Перед Україною стоять величезні виклики: агресія РФ на сході, забезпечення всесвітньої солідарності з Україною для визволення нашої території від агресора, гібридна війна, виклики для економіки. Але маємо пам’ятати, що турбота про освіту є й буде одним з основних наших пріоритетів, — оптимістично заявив Президент. — І це ухвалення закону про інклюзивну освіту. Думаю, наступного тижня вдасться ухвалити закон «Про освіту» в другому читанні, і це будуть революційні зміни». Ідеться, найвірогідніше, за даними УНІАН, про 11 липня, на яке заплановано розгляд цього документа.

У стінах школи Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (№ 6437).

«Я передав цей законопроект, підписав його й визначив як невідкладний, і народні депутати дуже швидко на це відреагували. Закон називається «Про внесення змін до закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», і цей законопроект нарешті було проголосовано», — зазначив Президент, тримаючи напоготові ручку над текстом документа.

«Сьогодні ми з вами беремо участь в історичному моменті. Не в Адміністрації Президента, не в уряді, не у Верховній Раді, а в школі я ухвалив рішення підписати зазначений законопроект. Він новий з огляду на закріплені в ньому імперативні гарантії для навчання дітей і молоді з особливими освітніми потребами на рівні з іншими учнями в інклюзивному освітньому середовищі», — уточнив Петро Порошенко.

Так само він підписав Закон «Про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю».

«Ми з моїм уповноваженим Валерієм Сушкевичем обговорювали цей законопроект. Сьогодні обов’язок держави після того, як я підпишу цей закон у вашій присутності, забезпечити транспортом кожну людину з особливими потребами, щоб її було доправлено до відповідного центру. Також підписую зазначений закон», — заявив глава держави перед педагогічним колективом інклюзивної школи.

Він був щиро радий зустрічі з колективом, який понад десятиліття тому ініціював дуже добру справу з підготовки до життя юних українців в умовах інклюзії. Нині, коли відвідував різні класи школи і спілкувався з учнями, побачив, що маленькі діти вже розуміють, що таке інклюзія, вміють допомагати дітям з особливими потребами соціалізуватися, почуватися повноцінними громадянами нашої держави.

«Можу лише уявити, як непросто було школі в той час, коли слова «інклюзія», «інклюзивний» були абсолютно новими і для суспільства, і для політиків, і для освітянської бюрократії. І в міністерствах, і у відділах освіти навіть не всі знали, що це таке. Хочу віддати належне тим справжнім ентузіастам, які, напевне, ще на початку 2000 року взяли на себе цю надзвичайно важливу і дуже непросту справу особливо в тих умовах», — підкреслив Президент.

На щастя, тепер зовсім інші часи, і Україна має величезні успіхи. Інклюзія нерозривно пов’язана з нашим європейським вибором, тому надзвичайно важливо, що закон про внесення змін до Закону «Про освіту» щодо інклюзивної освіти був дуже швидко розроблений й ухвалений у Верховній Раді.

Поки що пілотні проекти з розвитку інклюзивної освіти реалізують у Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській областях, повідомляє департамент прес-служби АП.

Перебуваючи під враженням від відвідання столичної школи, Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері пообіцяв освітянам зробити все для подальшого підвищення їм заробітної плати: «Цього року нам вдалося підвищити зарплати вчителям. Ми й надалі працюватимемо над цим».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»