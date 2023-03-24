У Києві за участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та віцепрезидента Світового банку Анни Б’єрде презентовано оновлену оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення України

Жахливі втрати України, спричинені російським воєнним вторгненням, збільшуються. Дії агресорів-окупантів, на жаль, і далі обертаються численними жертвами серед цивільного населення і широкомасштабним руйнуванням будинків, підприємств, інфраструктури й економічними збитками.

Торік у вересні Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України (RDNA) (перша комплексна оцінка наслідків війни у двадцяти різних секторах після російського вторгнення, яка окреслила фінансові потреби для стійкого, всеосяжного, сталого відновлення та відбудови) становила 349 мільярдів доларів США (ця сума в 1,5 раза перевищувала ВВП України 2021 року). Нині презентовано оновлену Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA2). І згідно з нею, потреби нашої держави на відбудову зросли до 411 мільярдів доларів (це у 2,6 раза більше від прогнозованого ВВП країни 2022-го).

І над першою, і над другою оцінкою уряд України працював спільно зі Світовим банком, Європейською комісією, партнерськими установами й організаціями. RDNA охоплювала період з 24 лютого по 1 червня 2022 року, RDNA2 охоплює період з 24 лютого 2022-го по 24 лютого 2023-го.

«Через безпрецедентний російський терор наші збитки лише зростають. Ця величезна сума враховує далеко не всі руйнування, адже не відомо, що нині відбувається на окупованих територіях. Тому немає змоги оцінити потреби для відбудови після деокупації всіх українських земель. Водночас розуміємо необхідність розпочати програму відновлення вже цього року», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації RDNA2.

Очільник уряду зауважив, що для швидкої та ефективної реалізації відповідних проєктів Кабінет Міністрів створив Державне агентство відновлення, яке координує процеси відбудови, і вже визначив п’ять ключових пріоритетів швидкого відновлення на поточний рік: енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктура, розвиток приватного сектору.

«Україна готова до відбудови. Є політична воля, координація усіх гілок та рівнів влади, експертна підтримка, солідарність світової спільноти. Звіт збитків та потреб, який презентовано, створює надійний та реалістичний базис, що допоможе нам ефективно реалізувати План відновлення країни. Дякую всій команді, яка працювала над RDNA2, що стане фундаментом для національної відбудови», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр-міністр подякував за допомогу у відновленні партнерам з ЄС і США.

У пресрелізі Світового банку, оприлюдненому перед презентацією RDNA2, зазначено: «Очікується, що витрати на реконструкцію та відновлення розтягнуться на 10 років і поєднуватимуть потреби у державних та приватних коштах. Оцінені на наступне десятиліття потреби враховують інфляцію, стан ринку, різке зростання цін у регіонах масового будівництва, зростання страхових виплат і перехід у майбутньому до менш енергоємних, більш стійких, інклюзивних і сучасних проєктів. Україна потребуватиме у 2023 році 14 мільярдів доларів інвестицій для першочергового відновлення та відбудови, тоді як торішня RDNA оцінювала потреби у швидкому відновленні у 17 мільярдів доларів, із яких 3,4 мільярда — у 2022 році».

Згідно з оцінкою, найбільші потреби у відновленні в транспортному секторі (22%), житловому (17%), енергетиці (11%), секторі соціального захисту та засобів для існування (10%), ліквідації вибухонебезпечних предметів (9%) і сільському господарстві (7%). Найбільше зростання рівня руйнувань відзначається в енергетичному секторі (збільшився більш ніж уп’ятеро порівняно з червнем 2022 року). Потреби також найбільше зросли в прифронтових регіонах — Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області.

«Відновлення та відбудова України триватимуть кілька років, але позитивним є те, що стійкість та рішучість країни, а також підтримка партнерів під час вторгнення обмежує масштаби завданої шкоди та зменшує потреби», — зазначає віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

За словами комісара ЄС з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї, наведеними у повідомленні Світового банку, ЄС сповнений рішучості й надалі підтримувати Україну, яка наразі є країною-кандидатом, усіма наявними інструментами та механізмами стільки, скільки потрібно. Швидка оцінка потреб допоможе донорам спрямувати кошти в пріоритетні сектори на місцях. ЄС повністю зосереджений на забезпеченні швидкого відновлення та надання основних послуг населенню України, а саме енергетичної, освітньої, медичної інфраструктури та житла.