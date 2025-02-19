Участь у заході взяли віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, заступник Генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська, верховний головнокомандувач НАТО з трансформації адмірал П’єр Вандьє та віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Республіки Польща Владислав Косіняк-Камиш.

«Рада особисто бути тут і констатувати, що першу в історії спільну інституцію України й НАТО офіційно відкрито. Від імені України висловлюю щиру вдячність колегам з НАТО, Польщі за велику спільну роботу, що уможливило відкриття центру», — зазначила віцепрем’єр-міністр у виступі. Принагідно вона повідомила, що центр показав перші результати ще до офіційного відкриття: восени 2024 року було проведено важливі заходи з питань стійкості, засвоєння медичних знань і оперативної сумісності протиповітряної оборони.

Ольга Стефанішина зауважила, що на сьогодні, коли на території Європи вже тривалий час точиться жорстока війна, мир і безпека мають стати першочерговими питаннями для демократичного світу, зокрема заради зміцнення самого Альянсу.

«Україна перебуває на першій лінії оборони в цій битві. Понад десять років ми боремося за свою свободу і незалежність, а також за європейський мир і безпеку. За цей час ми накопичили величезний досвід протидії гібридним загрозам і ведення повномасштабної війни проти країни-агресора. Усі ці уроки можуть і повинні стати нашим внеском у загальну стратегію НАТО та розвиток військових доктрин. Ми готові ділитися своїм досвідом із країнами-членами та партнерами Альянсу. Водночас ми хотіли б брати активну участь у програмах і проєктах Альянсу, пов’язаних зі стійкістю, інноваціями та новими технологіями ведення війни. Я переконана, що створення JATEC слугуватиме цим цілям і буде корисним і для України, і для НАТО», — наголосила віцепрем’єр-міністр.

Ольга Стефанішина окремо подякувала українській команді, яка вже працює в центрі та забезпечує досягнення повної операційної спроможності.

«Для мене велика честь бути тут з вами на відкритті центру, який став важливим кроком для наших відносин. Робота JATEC наблизить Україну до нашого Альянсу, допоможе стати сильнішими і Україні, й Альянсу», — сказала заступниця Генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська, виступаючи на відкритті.

Верховний головнокомандувач НАТО з трансформації адмірал П’єр Вандьє наголосив, що JATEC — пряма відповідь на війну в Україні.

«Війна, яка триває вже майже три роки, визначає нагальні й майбутні оборонні потреби. Війна, яка змушує кожного вчитися й адаптуватися швидко, щодня. JATEC задовольняє цю життєво важливу потребу сьогодні і завтра», — сказав він.

Владислав Косіняк-Камиш відзначив ключовий історичний момент, у який відбувається відкриття центру. Він висловив упевненість, що це лише зміцнить єдність Польщі, Альянсу та України.

Напередодні церемонії відкриття відбулось установче засідання старшої наглядової ради JATEC. Такі засідання проводитимуть щонайменше раз на рік. Від України до складу ради визначено заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергія Боєва. На засіданні розглянули проєкти робочої програми центру на поточний рік.

«Ми хочемо створити системну співпрацю у критичних для нас напрямах з погляду викликів, що виникають на полі бою. JATEC займатиметься вирішенням конкретних викликів», — наголосив Сергій Боєв.

Рішення про створення на території Польщі спільного Центру НАТО — Україна з аналізу, підготовки та освіти було затверджено під час Вашингтонського саміту НАТО. Головна мета JATEC — досягнення повної взаємосумісності України з НАТО, підвищення якості освіти, нарощення аналітичної складової та підготовки особового складу. JATEC сприятиме підвищенню оперативної сумісності ЗСУ та НАТО, адже є першою спільною структурою нашої країни та Альянсу в прямому підпорядкуванні Стратегічного командування НАТО з трансформації. Спільний центр зміцнює обороноздатність України та підкреслює цінність міжнародної співпраці», — підсумував заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Олег Апостол.

Джерела: Служба віцепрем’єр-міністра, Міністерство оборони