Через недосконалість законодавства з 2018 року великій кількості громадян не індексували виплати. Нині ситуацію виправлено

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль чималу частину промови присвятив темі вакцинації проти коронавірусу. «Це фактично питання національної безпеки. Кампанія продовжує набирати обертів, уже шостий тиждень поспіль рекордними темпами в межах тижневої статистики зростає кількість щеплень. За минулий тиждень їх зроблено понад 563 тисячі, на позаминулому — 440. Що швидшими будуть темпи вакцинації, то більше людей буде захищено зокрема й від нового небезпечного штаму «Дельта». Для цього є всі умови й потужності. Україна повною мірою забезпечена якісними й безпечними вакцинами, проблем з постачанням немає, стабільно надходять партії, їх розвозять регіонами для розподілу між центрами вакцинації. Загалом на 14 липня проведено майже 4 мільйони щеплень», — зазначив Прем’єр.

Як і було анонсовано, уряд ухвалив рішення про підвищення пенсій військовим.

«Сотні тисяч військовослужбовців і працівників інших органів правопорядку отримають додаткові пенсійні доплати. Через недосконалість законодавства з 2018 року велика кількість військових пенсіонерів не отримували своєчасних індексацій. Уряд виправляє ситуацію. Встановлено щомісячні доплати. Додаткові кошти отримуватимуть майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів. Встановлено мінімальну виплату в розмірі 3854 гривні», — прокоментував Денис Шмигаль.

Інформацію про це рішення уряду одразу після його ухвалення за дорученням Прем’єра представник Міністерства соціальної політики доніс військовим пенсіонерам, які того дня вийшли під стіни Кабміну обстоювати свої права. Він роз’яснив дії уряду, спрямовані на забезпечення військових пенсійними виплатами в належних розмірах.

Уряд передбачив підвищення виплат учасникам бойових дій, які втратили працездатність. Прем’єр доручив невідкладно подати ухвалену постанову з усіма розрахунками на розгляд парламентського комітету з питань бюджету.

З турботою про ветеранів

На порядку денному були й інші документи, спрямовані на підтримку ветеранів. Перший стосується участі ветеранського руху у спортивних змаганнях. Уряд створив робочу групу з організації та забезпечення підготовки української збірної для участі в міжнародних змаганнях «Ігри воїнів». Вони відбудуться у вересні цього року в США.

«Попри отриману внаслідок поранень інвалідність, українські військові ведуть активний спосіб життя. Приклад стійкості ветеранів надихає», — прокоментував Прем’єр.

Другий — про нові електронні сервіси для ветеранів. Задля спрощення отримання сервісних послуг буде профінансовано створення й підтримку таких сервісів — Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Електронного кабінету ветерана. Створення нової цифрової інфраструктури має оптимізувати та інтегрувати інформацію зокрема щодо пільг і програм для ветеранів.

Третій — про створення нової бюджетної установи «Український ветеранський фонд». Він має запрацювати з 2022 року й акумулюватиме кошти, передбачені на підтримку ветеранів, зокрема ветеранського бізнесу, задля їхньої реінтеграції в активне суспільне життя, підвищення професійного й освітнього рівня для ведення підприємницької діяльності. Також ідеться про програми відновлення їхнього фізичного й психологічного здоров’я.

Уряд дав старт Програмі трансформації вугільних регіонів. Пілотні проєкти зі справедливої трансформації шахтарських регіонів буде здійснено за підтримки Німеччини (шахтарські міста Червоноград і Мирноград) та Світового банку. Денис Шмигаль наголосив, що в основі трансформації лежить європейський підхід. Ідеться про створення нових виробництв, нові можливості для розвитку бізнесу, формування нової інфраструктури й програм соціальної підтримки населення таких областей. Це частина українського проєкту з декарбонізації економіки, що має на меті поліпшити стан довкілля.

Кабмін надав 400 мільйонів гривень на погашення заборгованості з виплати зарплати українським шахтарям. Загалом від початку року уряд спрямував на це понад 2 мільярди гривень, адже це питання соціальної відповідальності держави, енергетичної безпеки та сталого функціонування вугільної галузі.

Фермерів не образять

Уряд і надалі посилює ініціативи задля розвитку регіонів у межах реформи з децентралізації. Буде підписано додаткову угоду з Європейською комісією про розширення програми фінансування «U-LEAD з Європою».

«Для заходів, спрямованих на реалізацію ініціатив з підтримки адмінреформи, передбачено збільшення фінансування на 14,1 мільйона євро. Тобто загальний обсяг програми становитиме понад 54 мільйони. Програма вже продемонструвала ефективність у посиленні спроможності місцевих громад. Зокрема у створенні ЦНАПів як невід’ємного елемента реформи, бо вони розширюють адмінпослуги й полегшують взаємодію з органами державної влади», — каже Денис Шмигаль.

Схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року. Документ передбачає план удосконалення механізмів роботи всіх органів державної влади, які борються з торгівлею людьми. Зокрема це посилення інституційної спроможності місцевих органів влади і правоохоронних органів. Це питання підвищення відповідальності за торгівлю людьми та водночас надання допомоги жертвам.

Ринок землі перебуває на початкових етапах формування, тому уряд нарощує програми підтримки українських фермерів. Ідеться про дешеві гроші для малих та середніх фермерів на придбання землі. Відтепер програмою державних портфельних гарантій (держава гарантує більшу частину кредиту бізнесу перед банком) зможуть скористатися фермери, які бажають придбати землю сільгосппризначення, — уряд підтримав відповідне рішення.

«Пільгові умови розповсюджуватимуться лише на дрібних та середніх аграріїв, які вже працюють на землі та мають у користуванні не більш як 500 гектарів. Позику надаватимуть строком до 10 років, а гарантії від держави дають змогу істотно знизити ставку за кредитом банку. Це вже третя наша програма, спрямована на здешевлення грошей для фермерів, і це дає їм змогу не лише придбати землю, а й почати стратегічно й довгостроково інвестувати у своє виробництво», — розповів Прем’єр.

Він повідомив, що Євросоюз вніс Україну в зелений список і рекомендував державам-членам ЄС скасувати обмеження на подорожі українців. Але кожна країна окремо ухвалюватиме рішення про повноцінне відновлення безвізу.