В рамках фінальної частини Міжнародної програми «Наукова еліта України» було визначено сотню кращих науковців України, до якої увійшла викладачка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Марина Волошина.

Мета програми – підвищення іміджу наукових і науково-педагогічних працівників, фахівців, які професійно займаються науковою діяльністю, отримують вагомі наукові та науково-технічні результати, сприяють розвитку науки в Україні.

Захід проводився за підтримки та участі представників Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань науки, освіти та інновацій, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Української федерації вчених, Спілки освітян України, закладів вищої освіти та інших державних структур і громадських об’єднань.

У рамках заходу Марина Волошина, разом із іншими номінантами, була урочисто відзначена та нагороджена орденом «Науковець року-2021», Почесною грамотою за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України та Книгою пошани 100 кращих науковців України. Марина Волошина неодноразово займала призові місця в конкурсах на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ в номінації «Видання, що містять інформацію з обмеженим доступом».

ДОВІДКА «УК»

Марина Олександрівна ВОЛОШИНА – доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (з 2018 р.), кандидат юридичних наук.

Викладає навчальні дисципліни: «Режим секретності», «Оперативно-розшукова діяльність». Протягом 2008 – 2018 років проходила службу у підрозділах податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Авторка понад 70 наукових публікацій, у тому числі 11 праць навчально-методичного характеру, результати яких впроваджені у навчальний процес та практичну діяльність правоохоронних органів України. За ініціативи та безпосередньої участі Марини Волошиної започатковано серію наукових видань «Теорія і практика ОРД».