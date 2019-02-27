Виконання Державного бюджету України за 2018 рік
У 2018 році Уряд виконав всі основні бюджетні зобов’язання, незважаючи на великі виклики, які були перед фінансовою системою України. Основним викликом стала ситуація на міжнародному ринку капіталу, що затримало випуск Єврооблігацій минулого року, а також відсутні заплановані надходження від приватизації. Це змусило Уряд оперативно реагувати на поточні проблемні питання та вживати заходів щодо виконання окремих бюджетних показників. Загалом, дефіцит державного бюджету у 2018 році було утримано у межах граничного показника затвердженого законом.