На початку липня виповниться сім років визволення міста Слов’янськ, яке близько трьох місяців перебувало під окупацією проросійських незаконних збройних формувань. Навесні та влітку 2014 року населений пункт став одним з неофіційних символів підступного «рускава міра» і жорстокої гібридної війни, що приповзла на українську землю під російськими триколорами. А цього року навесні місто і його люди знову стали заручниками власного політичного вибору, проголосувавши восени за представників проросійських партій і сил, які балотувалися до міської ради.

Подальше тривале протистояння між міським головою і депутатською більшістю призвело до того, що Слов’янськ уже майже пів року змушений був жити без ухваленого бюджету на 2021 рік. Назбиралося багато інших важливих економічних та соціальних питань. А тому щоб уникнути вкрай складної ситуації, яка погіршувалася, наприкінці травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення тут міської військово-цивільної адміністрації.

Указ вже набрав чинності, й голова Донецької обласної державної адміністрації і військово-цивільної адміністрації та командувач ООС працюють над завершенням утворення міської ВЦА.

Депутати чубляться, а потерпають виборці

Отже, за підсумками осінніх місцевих виборів перемогу у другому турі й посаду керівника громади у Слов’янську виборов Вадим Лях, який до цього вже перебував один термін у кріслі міського голови. А депутатську більшість (понад 80% складу народних обранців) у міськраді становлять представники політичних сил «Опозиційна платформа — За життя», «Партія миру та розвитку» і «Наш край». І саме депутатська більшість, розпочавши протистояння з міським головою, якого обрали від партії «Опозиційний блок», фактично паралізувала роботу міськради. Зокрема сесії, на яких мали б вирішувати важливі для міста бюджетні питання, неодноразово переносили через банальну відсутність саме депутатів фракційної більшості.

«На кожній сесії, де розглядали бюджет, представники більшості вносили правки, які не обговорювали в комісіях чи з іншими депутатами. Тобто з коліна намагалися внести зміни в бюджет. Відповідно ні ці правки, ні бюджет не ухвалювали. Постійно триває саботаж роботи міського голови: мене весь час шантажують і не дають працювати», — скаржився журналістам Вадим Лях.

Само собою, деструктивна «робота» представників депутатської більшості насамперед позначилася на життєдіяльності всього міста і його жителів — людей, які їх обирали. Тривале протистояння призвело до істотного збільшення невідкладних проблем у місті. Наприклад, залишилися без відповідного фінансування медичні (і це під час масштабного наступу коронавірусної інфекції!), освітні та соціальні програми громади. Ганьбою для колись потерпілого від війни міста став аварійний стан мосту у відносно мирні роки: навіть довелося припинити рух транспорту ним, проте нарешті почати його капітальний ремонт так і не змогли через політичні чвари у міськраді. З цієї самої причини тут припинили ремонти в медичних закладах та гуртожитках, які планували в межах перспективних інвестиційних проєктів.

У квітні з огляду на те, що всі зусилля міського голови знайти консенсус із депутатською більшістю не мали успіху, він звернувся до голови Донецької ОДА і ВЦА із проханням розглянути можливість введення у Слов’янську міської військово-цивільної адміністрації. А наприкінці травня з’явився відповідний указ глави держави, який з огляду на складну ситуацію в місті таки вдався до вимушеного кроку. Тут вирішили використати варіант перезапуску міської ради: аж до наступних позачергових виборів утворена ВЦА тепер має ухвалити бюджет і план соціально-економічного розвитку міста. Тобто вона виконуватиме ту роботу, яку мали б давно зробити депутати міськради.

«Слов’янськ — повністю мирне місто»

На інформаційній війні як на війні. А тому утворення міської ВЦА відразу стало темою №1 для тутешніх проросійських політичних сил та пропагандистських ресурсів, які кинулися лякати жителів Слов’янська жахливими перспективами. Приміром, їм «гарантували» введення воєнного стану і комендантської години, військові патрулі на вулицях, перепустки, арешти тощо. Звісно, міський голова рішуче спростовував ці нісенітниці про ВЦА.

«Не потрібно хвилюватися, бо для слов’янців майже нічого не зміниться. Місто житиме і розвиватиметься, а люди вже не будуть заручниками політичної боротьби депутатських фракцій. Ми входимо у перехідний період, і доки не буде призначено керівника ВЦА, керуватиме містом міський голова», — повідомив Вадим Лях. За його словами, він поки що не знає, хто саме очолить Слов’янську ВЦА, але всіляко йому допомагатиме у розв’язанні чималої кількості проблем, що назбиралися через бездіяльність депутатів.

А тим часом і до самого міського голови побільшало претензій від земляків. Першими їх висловили ветерани АТО/ООС, які для цього завітали на недавню пресконференцію очільника міста і, згадавши події весни 2014 року, звинуватили Вадима Ляха у співпраці з проросійськими бойовиками. «Ви людина зашкварена у цій війні з ніг до голови! Ви не маєте права бути головою ВЦА. Коли оголосять перевибори, йдіть і обирайтеся, якщо люди вас підтримають. А поки що не маєте на це права», — висловив спільну думку побратимів ветеран АТО Сергій Кошуков.

Уже достеменно відомо, що військові пропонують обрати керівником міської ВЦА командира 37-го окремого мотопіхотного батальйону Павла Лановенка. Є й інші кандидатури, але остаточне рішення про призначення попереду. Очевидно, введення у Слов’янську міської ВЦА має отримати потужний інформаційний супровід, оскільки проросійська пропаганда тривалий час поширює відверту дезінформацію про вимушене і необхідне перезавантаження влади.

Приміром, жахи про «військову хунту» на Донеччині довелося почути на початку літа навіть у селах запорізького степу, куди безперешкодно дістає пропаганда недругів. А днями зателефонував давній знайомий з Донецька і єхидно порадів: похвалився, що в окупованому місті з початком літа на вихідні скасували комендантську годину, а мовляв, у «вашому» Слов’янську її тепер ввели всерйоз і надовго. Принаймні про це голосно і переконливо розповідають проросійські пропагандистські рупори.

«Жителі міста побоюються, що сама військово-цивільна адміністрація — це щось пов’язане з війною. Хоч це на 99% не так. Слов’янськ — повністю мирне місто. Єдина відмінність у тому, що тут застосовано таку форму правління, коли одна людина — очільник ВЦА вирішуватиме все те, що раніше вирішували виконком, міський голова та міська рада. Але не з військовими або тими чи іншими змінами в житті», — підкреслив у ефірі телеканалу «Дом», який веде мовлення ще й на території ОРДЛО і Криму, аналітик громадської організації «Сильні громади» Денис Бігунов. Експерт наголосив, що йдеться про тимчасовий захід. Потрібно значно більше й детальніше розповідати людям про сутність і методи діяльності ВЦА, аби уникнути маніпуляцій та пліток, які поширюють недруги.

А ще не завадить частіше нагадувати жителям Слов’янська, що утворення тут ВЦА стало необхідністю передовсім через тривалу бездіяльність місцевих депутатів від переважно проросійських партій і сил. І цих людей до міськради обирав не хто-небудь, а вони самі.

ПРЯМА МОВА

Павло КИРИЛЕНКО,

голова Донецької обласної державної адміністрації,

обласної військово-цивільної адміністрації:

— Після того, як буде проведено певну роботу з підбору кандидата, всі дізнаються, хто стане головою Слов’янської військово-цивільної адміністрації. Хочу акцентувати: у ЗМІ багато публікацій про заяви військових, що вони готові чи хочуть очолити ВЦА. Це рішення приймає голова обласної державної адміністрації за погодженням із командувачем ООС.

Публічно кажу: будь-які маніпуляції чи залякування — це не варіанти з головою Донецької обласної державної адміністрації. Рішення буде прийнято чітке, законне та обґрунтоване.

ДОВІДКА «УК»

Військово-цивільні адміністрації утворюють на території тих громад, міськради яких та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них повноваження. Зокрема внаслідок фактичного невиконання, а також у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про неможливість проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування.