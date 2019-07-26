Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів іноземних держав: Республіки Корея Квон Кі Чанга, Південно-Африканської Республіки Андре Йоганнеса Гроеневальда, Фінляндської Республіки Пяйві Лайне, Республіки Словенія Томажа Менціна та Федеративної Республіки Німеччина Анки Фельдгузен. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Під час бесіди з послом Республіки Корея Квон Кі Чангом обговорено питання активізації політичного діалогу на найвищому рівні між Україною та Південною Кореєю і перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Порушено теми запровадження безвізового режиму для громадян України, що сприятиме розвитку міжособистісних контактів. Глава держави запросив Президента Кореї Мун Чже Іна відвідати Україну з візитом.
Під час розмови з новопризначеним послом Південно-Африканської Республіки Андре Йоганнесом Гроеневальдом Володимир Зеленський наголосив на важливості інтенсифікації політичного діалогу.
За його словами, Україна розглядає ПАР як перспективного партнера в Африці та налаштована на поглиблення взаємовигідної співпраці в усіх галузях. Окрему увагу співрозмовники приділили обговоренню тематики економічної співпраці, зокрема проведення цього року українсько-південноафриканського бізнес-форуму. Глава держави висловився за налагодження тіснішої та конструктивнішої взаємодії між Україною та ПАР у межах її непостійного членства в Раді Безпеки ООН. Глава держави також передав запрошення Президентові ПАР Матамелі Сирілу Рамафосі відвідати Київ з офіційним візитом.
Послові Фінляндської Республіки Пяйві Маріт Лайне Володимир Зеленський подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також вагому гуманітарну й експертну допомогу, яку Гельсінкі надає нашій країні на двосторонньому рівні. Окремо Президент відзначив практичну допомогу Фінляндії у проведенні системних реформ, зокрема у шкільній освіті та енергоефективності.
У розмові з послом Республіки Словенія Томажем Менціном глава держави подякував його країні за послідовну політичну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Володимир Зеленський високо оцінив допомогу Словенії у сприянні реабілітації понад 400 українських дітей, батьки яких загинули на Донбасі.
Спілкуючись із послом Федеративної Республіки Німеччина Анкою Фельдгузен, Президент укотре подякував німецькій стороні за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також істотну фінансово-технічну допомогу для сприяння структурним реформам у нашій країні. Головну увагу під час зустрічі було зосереджено на обговоренні безпекової ситуації на Донбасі та комплексу подальших заходів з активізації процесу мирного врегулювання.
Співрозмовники наголошували на важливості продовження міжнародного тиску на Росію, щоб змусити її виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Президент висловив сподівання на збереження традиційно активного політичного діалогу на найвищому рівні у майбутньому. Обговорено залучення представників німецького бізнесу до роботи в Україні та створення спільних підприємств.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»