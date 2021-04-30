Щороку Свято Воскресіння Господнього привносить у наші оселі та серця віру та надію.

Віру в невідворотну перемогу світла над темрявою. Надію у щасливе та радісне майбутнє.

Ці відчуття особливо важливі зараз, коли вже другий рік поспіль пандемія вносить суттєві зміни в наше життя. Змушує відмовитися від багатьох звичних речей, скасувати зустрічі, ховати усмішки за масками. Заради чого? Заради безпеки наших рідних і близьких.

Переконаний, що турбота, уважне ставлення до оточення та єдність довкола спільної мети здатні розвіяти навіть найчорнішу темряву. Зараз ми маємо показати єднання всеукраїнське — і разом подолати виклики, що постали перед нами.

У ці дні Великоднього Торжества щиро бажаю всім міцного здоров’я, домашнього затишку та душевної рівноваги.

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!