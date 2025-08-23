У кожній із 34 світлин цієї експозиції — історії мужності та незламного духу українців, які щодня зберігають Незалежність нашої держави. Проєкт реалізувало Міністерство внутрішніх справ за сприяння Національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY та АТ «Укрзалізниця».

Виставку розміщено на центральних залізничних вокзалахДніпра, Одеси, Харкова, Львова та Миколаєвадо 8 вересня, щоб мільйони пасажирів змогли побачити й відчути крізь об’єктиви авторів глибину пережитого та силу національної єдності.

Мета проєкту— не лише вшанувати Героїв сьогодення, а й зафіксувати для історії моменти, що стали символами нашої боротьби. В експозиції — світлини, що відображають подвиг органів системи МВС (Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Національної поліції, Головного сервісного центру, Державної міграційної служби), а також інших Сил безпеки і оборони України. Це спільна історія боротьби та незламності.

Головна ідея проєкту, який відкрили у Всесвітній день фотографії, — надихнути фотографів у всьому світіділитися власними роботами та своїм світлом зі світом.

«Фотовиставка «Світло нескорених» — це голос правди, що звучить крізь об’єктиви. Ми відкриваємо цю експозицію, приурочену до 34-ї річниці Незалежності України, щоб ушанувати Героїв, зберегти пам’ять і водночас надихнути на нові звершення. Кожна світлина — це історія мужності, служіння та незламності, які творять сучасну українську історію. Цей проєкт — не лише візуальна хроніка нашої боротьби, а й заклик дивитись, пам’ятати, діяти», — зауважила директор Департаменту комунікації МВС України Мар’яна Рева.

В експозиції представлено: миті повернення та радості— в роботах Петра Задорожного («Щасливі бути вдома») про військових, звільнених з полону; історії відновлення воїнів у реабілітаційних центрах RECOVERY— у світлинах Костянтина Ліберова та Олександра Пілюгіна; картини стійкості та професійної відданості— від рятувальників, які працюють під обстрілами, до прикордонників, що тримають морські рубежі; історії особистої мужності— у світлині «Незламний Роман Бойко» про воїна, який після важкого поранення продовжує жити й надихати; символи національної пам’яті— на світлині Юрія Лісничука «Людина живе доти, доки її пам’ятають» із соняшниковим полем як даниною полеглим; сцени повсякденної служби— від навчань і бойових завдань до евакуації дітей та допомоги цивільним у прифронтових містах.

Автори фото наголошують, що«Світло нескорених»— не просто фотовиставка, а своєрідний візуальний щоденник України в часи випробувань, що підтримує культурну пам’ять та надихає на віру в мирне майбутнє.

«Кожна поїздка на фронт надихає. Наша глобальна мета — щоб про війну в Україні ніхто не забув, людей цінували та пам’ятали», — зазначив один з авторів світлин фотограф Департаменту комунікації МВС Юрій Лісничук.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ