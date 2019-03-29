Деякі видання останнім часом пишуть, що українські банки масово закривають рахунки клієнтів. Приміром, начебто лише в Ощадбанку облікова кількість клієнтів за минулий рік зменшилася на 3,63 мільйона осіб (21,5%) — з 16,88 до 13,25 мільйона. У ПриватБанку було закрито 1,05 мільйона (4,6%) рахунків. Так відбувається й в інших фінустановах. Про це начебто свідчать статистичні дані Нацбанку України.

ЗМІ обговорюють іншу тему: начебто активно зменшується кількість клієнтів українських фінансових установ.

Чи це так? І якщо так, то з чим пов’язано закриття рахунків? Невже в банках меншає кількість клієнтів? «Урядовий кур’єр» провів своє власне розслідування.

Обурені керівники

«Статистика, на яку посилаються «деякі видання», стосується кількості рахунків, а не клієнтів. Відповідно до законодавства, банки щороку здійснюють ревізію й закривають неактивні рахунки клієнтів. Якщо певний клієнт мав у банку чотири рахунки, але останні три роки не користувався трьома з них, то їх закриють, але особа не перестала бути клієнтом. У закритті неактивних рахунків немає жодного драматизму чи сенсації — ця рутинна робота дає змогу банкам не засмічувати свої автоматизовані системи зайвими даними й ефективніше використовувати наявні потужності», — зазначила у відповіді виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.

Самі фінансові установи також обурені інформацією, яка останнім часом поширюється, і спростовують її. В Ощадбанку наполягають, що щорічно згідно із законодавством банк закриває рахунки, за якими не було руху коштів протягом трьох років. Щоквартально дані про кількість клієнтів банку, як і інші показники діяльності всіх держбанків, публікують на сайті Міністерства фінансів.

«Наголошуємо, що Ощадбанк закрив 3,63 мільйона саме неактивних рахунків. Це жодним чином не впливає на показники діяльності установи. Клієнтська база, зокрема фізичних осіб, становить на 1 січня 2019 року 6,8 мільйона осіб, про що свідчить офіційна статистика, і її скорочення на 3,63 мільйона неможливе», — відповіли у цьому державному банку.

Так само вважають і в Укрсоцбанку. У фінустанові впевнені, що йдеться про скорочення кількості клієнтських рахунків за рахунок їх закриття в межах чинного законодавства. Зрозуміло, що банки користуються цим правом, щоб скоротити поточні витрати на супроводження неактивних рахунків.

Наприкінці 2016 року Укрсоцбанк увійшов до складу міжнародної банківської групи ABH Holdings S.A., до якої належить Альфа-Банк Україна. На початку 2017-го група ухвалила рішення про консолідацію банківських активів в Україні на базі Альфа-Банку Україна, що має сприяти створенню найбільшого приватного банку в нашій країні.

«Тому 2018 року клієнтам Укрсоцбанку запропонували вигідні та зручні умови міграції на обслуговування до Альфа-Банку Україна. Понад 70% клієнтів скористалися пропозицією й перейшли на його обслуговування. Станом на 1 січня 2019 року майже 180 тисяч клієнтів обслуговують в Укрсоцбанку, проте ми плануємо зберегти довірчі взаємини з ними і перевести їх більшість частину на обслуговування до Альфа-Банку Україна», — ідеться в офіційній відповіді цієї фінустанови.

Начебто статистики малувато

У НАБУ запевняють, що статистика, яку оприлюднює НБУ, не містить вичерпної інформації про кількість клієнтів банків у динаміці. На сайті регулятора в розділі «Платіжні системи та розрахунки. Інформаційні матеріали» є підрозділ «Кількість клієнтів банків та відкритих клієнтами рахунків». Тут розміщено інформацію про кількість клієнтів банків станом лише на 1 січня 2019 року (56,7 мільйона клієнтів, 94,3 мільйона рахунків). І більше нічого.

«Проте динаміку кількості клієнтів оцінити можна. На сайті НБУ є статистика щодо кількості клієнтів платіжних систем, відповідно до якої за 2018 рік кількість держателів платіжних карток збільшилася з 41,7 до 42,3 мільйона (на 1,4%). При цьому кількість активних карток (за якими були операції протягом останніх трьох місяців) зросла з 34,9 до 36,9 мільйона (на 6%)», — зазначають у НАБУ. Там додають, що на сайті Міністерства фінансів України є дані про діяльність державних банків, які свідчать про зростання кількості активних клієнтів (і фізичних, і юридичних осіб). В асоціації вважають, що загальна тенденція — кількість рахунків зменшується (закриваються неактивні), а кількість клієнтів збільшується.

Регулятор має власну думку

Усе це правда. Правда й те, що Нацбанк надіслав «Урядовому кур’єру» іншу інформацію, яка, щиро кажучи, приголомшила: «У цілому за 2018 рік у банках зменшилася кількість клієнтів — фізичних осіб на 11%, водночас спостерігається тенденція до збільшення кількості клієнтів — фізичних осіб-підприємців (на 18%). Також спостерігається позитивна тенденція щодо приросту кількості рахунків, відкритих суб’єктами господарювання — їх кількість за 2018 рік зросла на 14%, із них поточні рахунки зросли на 12%, а вкладні рахунки — на 25%».

Перша фраза ключова: кількість клієнтів банків із числа фізичних осіб зменшується доволі відчутно.

За словами юриста Ростислава Кравця, банки завжди маніпулюють цифрами: «Звісно, певна частина клієнтів тих фінустанов, які останніми роками було ліквідовано, переходять до банків, які нині існують, але кількість клієнтів зменшується. Стають дедалі меншими й суми депозитів і фізичних, і юридичних осіб, зменшуються залишки на рахунках підприємств. Ситуація зовсім інша, ніж та, яку нам подають банки».

Із ним погоджується голова правління Всеукраїнської асоціації «Фінансова грамота України» Михайло Стрельніков. За його словами, Нацбанк добре знає кількість клієнтів фінустанов щодня: «Трапляються дивні речі. Нещодавно я ознайомлювався з рейтингом 50 найкращих банків України. Там крім державних і великих приватних, на перших щаблях стоять такі банки, яких зовсім не знаю. А я пропрацював у банківській системі понад 20 років. Що коїться, скажу: чимало наших клієнтів не користуються послугами банків і давно вже закрили там свої рахунки. Люди почали довіряти приватним позикам різних позабанківських структур».

«Урядовий кур’єр» попросив банки прокоментувати цифру істотного зменшення кількості їхніх клієнтів. В Ощадбанку відповіли, що у них цей показник лише зростає. Згідно з надісланим графіком, якщо на 1 жовтня 2018 року цій фінустанові довірили свої кошти та відкрили рахунки 6,72 мільйона клієнтів серед фізичних осіб, то на 1 січня 2019-го їх було майже 6,8 мільйона. На 1 січня 2018 року Ощадбанк мав лише 6,4 мільйона активних клієнтів з числа населення.

Отже, ніхто з банкірів не може нічого сказати про зменшення кількості клієнтів, хоч воно триває. Як це відбуватиметься надалі й чи закріпиться цей негативний тренд, поки що сказати важко.