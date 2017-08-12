Тему аграрного рейдерства почали широко й публічно обговорювати після схвалення Кабінетом Міністрів ініціативи Міністерства юстиції щодо створення в регіонах оперативних штабів, покликаних боротися зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного урожаю. Керівник відомства Павло Петренко повідомив міністрам, що українські аграрії щорічно стають жертвами спроб захоплення врожаю й землі з боку нечистих на руку ділків. Протистояти цьому ганебному явищу можна лише законодавчим шляхом, зокрема, спільно з головами облдержадміністрацій, територіальними підрозділами Мін'юсту, Міністерства внутрішніх справ, Держгеокадастру та аграрними асоціаціями.

Представники від всіх цих відомств розгорнуть правову роботу на місцях. Вони їздитимуть по селах та особисто надаватимуть консультаційну правову підтримку малим фермерам. До речі, першопрохідцями в цьому питанні стали Херсонщина та Миколаївщина. Там уже діють перші штаби оперативного реагування на випадки захоплення земель аграріїв чи зібраного ними збіжжя. Згідно зі статистичними даними, нині в країні понад 14 мільйонів громадян володіють земельними ділянками, а 6 мільйонів — це власники земельних паїв. Усі вони потребують інформації Міністерства юстиції. Коли запрацюють нові штаби, будь-хто зможе звертатися по допомогу й особисто. Для цього треба буде зателефонувати на гарячу лінію чи приїхати до районного центру.

Що стосується керівників областей, то вони кожні два тижні надаватимуть уряду оперативну інформацію про стан справ у сфері аграрного рейдерства. До 15 листопада голови ОДА мають підготувати повний звіт за період жнив. Ці дані вплинуть вже на кар’єру керівників тих територіальних органів, котрі сприяли загарбникам, або відмовлялися захистити аграріїв.

Взагалі в Мін’юсті переконані, що здебільшого ситуацію з аграрним рейдерством підживлює недосконала взаємодія Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а ще — юридична необізнаність українців. Ситуація виглядає так: право на землю оформлено неналежним чином; фермер колись підписав договір, але за якихось обставин документ не пройшов державну реєстрацію; за кілька років з’являється новий власник цієї землі, оскільки оформлений ним договір державну реєстрацію пройшов. Це все нагадує справжнісінький правовий нігілізм, однак у суді довести факт рейдерства подеколи просто неможливо.

Днем пізніше міністр юстиції спільно зі своїм заступником Оленою Сукмановою обговорив шляхи вирішення питань боротьби з рейдерством із представниками Європейської бізнес асоціації. Павло Петренко поінформував представників бізнесу про нововведення уряду й запевнив їх у тому, що рейдери «зазнають болісних ударів». У цьому розрізі завдання відомства — захищати власність і гарантувати безпеку кожному.

Окрім цього, з початку минулого року діє Комісія з розгляду скарг на дії державних реєстраторів при Мін’юсті; восени запрацював антирейдерський закон, який перекрив більшість схем та ввів покарання до 10 років ув’язнення для всіх учасників захоплення. «До 15 серпня всі обласні державні адміністрації мають створити оперативні штаби й розмістити інформацію про гарячі лінії, куди зможуть звертатися громадяни в разі потреби», — наводить слова Павла Петренка прес-служба Мін’юсту.

А заступник міністра пояснила, що нині факти аграрного рейдерства є майже в усіх справах Комісії з розгляду скарг на дії державних реєстраторів. «Наше завдання — дати впевненість всім представникам українського агробізнесу і всім власникам землі, що Міністерство юстиції спільно з представниками інших органів боротиметься з усіма проявами захоплень землі чи збіжжя, — сказала Олена Сукманова. — Ми маємо розуміти, що закон один для всіх. Якщо ми вже встановили правила, вони обов’язкові як для Міністерства юстиції, так і для бізнесу. Міністерство юстиції — гарант виконання цих правил».

Окремо вона перерахувала порушення у сфері реєстрації. Зокрема, це: відсутність контролю з боку реєстратора за відповідністю даних; відсутність запитів щодо попередньої реєстрації прав на землю; реєстрація за неіснуючим рішенням суду; відсутність реєстрації додаткових угод до договору оренди землі; підписання подвійних договорів оренди; відсутність сканованих копій документів.

У п’ятницю вже під час прес-конференції Олена Сукманова подякувала аграрним та фермерським асоціаціям за бажання долучитися до боротьби з бандитизмом в агарній сфері.